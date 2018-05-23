Придется соображать на троих

На форуме России и Южной Кореи во Владивостоке важной составляющей стал северокорейский фактор

Главной темой традиционного российско-корейского форума, восьмого по счету, прошедшего на днях во Владивостоке, стал, как и в прошлые годы, поиск путей развития сотрудничества двух стран в наиболее перспективных областях экономики Дальнего Востока.

Но особенностью обсуждения многих вопросов на этот раз стала повышенная заинтересованность южнокорейских участников дискуссий в развитии трехстороннего сотрудничества с включением в масштабные планы Северной Кореи. Политические события на корейском полуострове открыли дополнительные возможности для реализации проектов во многих сферах и, судя по характеру дискуссии на форуме, повлияли на стратегию развития сотрудничества Кореи со странами в северном направлении.

- Основной осью взаимодействия могут стать трехсторонние проекты, - сказал директор департамента планирования сотрудничества комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении при президенте Республике Корея Ким Сон Чжин. – Наиболее актуальный проект - это соединение транссибирской и транскорейской железной дороги, а также соединение с транскитайской дорогой. Это наши планы. Мы надеемся также на возобновление транспортного проекта «Раджин – Хасан». Для реализации этих планов нужно, конечно, достроить некоторые участки дороги, как на российской территории, так и на юге Кореи. Эти проекты охватят северный регион, и дальше, через Северный морской путь, можно развить глобальный проект в транспортно-логистической сфере.

Но развитие инфраструктуры не является решением всех проблем Дальнего Востока России, отметили южнокорейские спикеры. Если не будет притока населения в регион, то реализовать все намеченные планы будет непросто. Впрочем, и в этом вопросе у корейских партнеров есть решение - северокорейская рабочая сила может восполнить нехватку рабочих рук. Среди прочих проблем, обозначенных ими в ходе обсуждения, были вопросы имиджа российских территорий. «Не нужно хвататься за все подряд, нужно выбрать наиболее перспективные направления, интересные проекты, и создать российский бренд. Для привлечения инвестиций в проекты нужны истории успеха, поэтому не стоит забывать о тех корейских компаниях, которые уже работают на территории России. Они влияют на складывающийся у инвесторов имидж России», отметили южнокорейские участники.

В то же время, Дальний Восток России все больше становится территорией с высокой конкурентной средой. Соседние страны, реализуя свои проекты (китайский «Один пояс – один путь», монгольский «Степной путь», несколько японских проектов и северная экономическая политика Республики Корея с ее планами), рассчитывают в той или иной степени на сотрудничество с Россией. Собственно, и программа форума во Владивостоке, инициированного и организованного Южной Кореей, была составлена с учетом интересов этой страны здесь. Блок вопросов по логистики был связан, в том числе, с возможностями совместного развития грузоперевозок по Северному морскому пути, который корейцы, кстати, назвали «путем XXI века». «Это не только транспортный путь, но и освоение северных территорий и их ресурсов», отметил Ян Чхан Хо, президент Корейского морского института.

Еще одной темой обсуждения, к которой был явный интерес с обеих сторон, стала рыбная промышленность, судостроение и судоремонт. Тем более, в России сейчас имеется потребность в обновлении промыслового флота. Но «нам нужно, чтобы эти суда строились на нашей территории, необходимо создавать совместные компании на наших территориях», - отметил генеральный директор ООО «Южный Терминал» Арслан Висаидов.

В центре обсуждения был и проект строительства рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова.

- Сегодня Китай является хабом в сфере рыбопереработки и основным поставщиком переработанной рыбной продукции на мировой рынок, - сказал директор департамента исследований морской политики Корейского морского института Чан Хон Сок. – Схема эта налаженная, устоявшаяся и, если не придет на рынок очень сильный игрок, сломать ее сложно. Но Китай не обладает богатой ресурсной базой, он только имеет финансы и технологии. Если наши страны объединят усилия, наладят сотрудничество, то Россия может стать вторым сильным игроком на этом рынке и, может быть, даже законодателем. Но корейские компании в рыбоперерабатывющей отрасли – это малые предприятия, им сложно находить средства и информацию. А выстраивая сотрудничество с Россией, они часто не получают достаточно полноценный ответ. Так, согласно договоренностям, мы уже должны были приступить к реализации проекта по строительству рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова, но до сих пор не получили оценку с российской стороны.

В то же время представитель компании из Пусана «KTI» Квон Ги Хён, также выразивший интерес к участию в проекте строительства рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова, отметил, что пока Россия строит свой рыбодобывающий флот, она могла бы воспользоваться флотом Республики Корея: «если мы сможем договориться о доступе корейских судов в российские воды для промысла, то это создало бы хорошую перспективу, но об этом сложно договориться».

Северная политика Республики Корея касается многих производственных сфер, в том числе, предполагает трансформацию энергетического сектора. И свою задачу в обсуждении вопросов взаимодействия в газовой отрасли на этом форуме южнокорейские участники обозначили следующим образом: «повысить информированность российских партнеров о том, как выстраивается газовый рынок в Корее». По их словам, если раньше на азиатском рынке газа цены определялись долгосрочными контрактами и, несмотря на волатильность рынка, оставались для участников сделок стабильными, то сейчас ситуация меняется в этом отношении кардинальным образом. Рынок переходит на краткосрочные контракты.

Сегодня корейский газовый рынок выглядит следующим образом: треть поставок осуществляет Катар, еще одну треть – США и только 5% в общем объеме закупок газа Кореей приходится на Россию. В то же время Республика Корея, реализуя свои планы в области экологии, социальной политике, заинтересована в увеличении поставок газа. При этом принципиальной разницы в том, какой это будет газ – трубный или СПГ – нет. Важно, что мы укрепляем доверие, отметили корейские спикеры. Ну и конечно же, спотовые сделки тоже важны.

- Сейчас прозвучало в выступлении желание перейти в чем-то на спотовую систему сделок по газу, - заметил в ответ на эти предложения советник врио вице-губернатора Приморского края Г. Л. Захаряна Михаил Пантелеев. - А потом коллега задает вопрос о стабильности цен. Уважаемым корейским коллегам, наверное, есть смысл самим определиться, какую модель они хотят. Понятно, что на спотовом рынке есть колебания цен. Выбор за вами. У вас заканчивается большое количество долгосрочных контрактов. Возможность спотовых сделок не исключается, но вам нужно решить, насколько вам это выгодно.

Россия обладает неограниченным потенциалом в решении вопросов корейского полуострова, отметили в заключении корейские участники форума, и в области энергетики нам нужно уже создавать макро дискурс. «Но мы пока не отчетливо видим позицию России в этом вопросе», прозвучало в заключении разговора.

МНЕНИЕ

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Виктор ЛАРИН:

- Мы сегодня больше услышали в выступлениях докладчиков о планах, о стратегиях и очень мало о результатах, потому что в отличие от планов и стратегий результаты достаточно скромные. Развитие Северного морского пути – это только часть глобального проекта по освоению Арктики. И тут возникает ряд очень серьезных проблем в международном освоении Арктики и Северного морского пути, с которыми сталкиваются практически все страны, которые в этом заинтересованы. С чем это связано? Тут, пожалуй, три ключевых слова, которые я бы назвал и которые лежат в основе - это недоверие, незнание и конкуренция. Страны, которые вовлечены в арктические проекты, не очень доверяют друг другу, они не знаю, что делают соседи, по большому счету. Знаний мало, и сегодняшняя сессия это ярко демонстрирует. Сегодня услышали

предложение по превращению Камчатки в такой хаб по развитию северного морского пути. Но ведь Южная Корея очень активно прорабатывает собственную идею по созданию такого хаба, и я абсолютно уверен, что у Пусана куда больше возможностей финансовых, логистических, технических, чем у Камчатки. Но и Япония тоже стремится превратить Хоккайдо в хаб по развитию северного морского пути. Вот конкуренция. Как из этого выходить? Можно рисовать красивые планы, но, когда мы сталкиваемся с конкуренцией, ситуация становится совершенно другой.

На фото: Ежегодный российско-корейский экономический форум прошел во Владивостоке на фоне важных новостей с Корейского полуострова.

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток