"Терминал Астафьева" начал реализацию крупного инвестпроекта

Резидент Свободного порта Владивосток пополнил состав портофлота

Новая баржа, построенная специально для реализации инвестиционного проекта в рамках Свободного порта Владивосток, пришвартовалась в порту Находка. Судно пополнит состав Центра управления портофлота - инвестиционного проекта Группы Компаний «Аква-Ресурсы», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Баржа построена на верфи в Китае и проделал путь на буксире из Шанхая в порт Находка. Ее длина - более 82 метров, высота борта - 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов.

Ранее компания «Терминал Астафьева» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию Центра управления портофлотом в городе Находке Приморского края.

Задача Центра - осуществлять стратегическую и оперативную координацию работы перегрузочного комплекса «Терминала Астафьева» в бухте Находке и взаимодействие морского и железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка - Экспортная.





Баржа построена на верфи в Китае и проделал путь на буксире из Шанхая в порт Находка. Ее длина - более 82 метров, высота борта - 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов.

«Стратегической целью реализации проекта является снижение инфраструктурной зависимости от пропускной способности железной дороги для увеличения скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка в Приморском крае», - отметил генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.

Объем капиталовложений в проект составит 490 млн руб. Реализация инвестиционного проекта предполагает создание 114 новых рабочих мест. Компания создана для координации деятельности железнодорожного и морского транспорта и фактически будет выполнять функцию оператора портофлота в бухте Находке.

Юрий РОГОВ. Фото автора.