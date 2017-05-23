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"Терминал Астафьева" начал реализацию крупного инвестпроекта
Резидент Свободного порта Владивосток пополнил состав портофлота
Новая баржа, построенная специально для реализации инвестиционного проекта в рамках Свободного порта Владивосток, пришвартовалась в порту Находка. Судно пополнит состав Центра управления портофлота - инвестиционного проекта Группы Компаний «Аква-Ресурсы», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Баржа построена на верфи в Китае и проделал путь на буксире из Шанхая в порт Находка. Ее длина - более 82 метров, высота борта - 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов.
Ранее компания «Терминал Астафьева» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию Центра управления портофлотом в городе Находке Приморского края.
Задача Центра - осуществлять стратегическую и оперативную координацию работы перегрузочного комплекса «Терминала Астафьева» в бухте Находке и взаимодействие морского и железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка - Экспортная.
Баржа построена на верфи в Китае и проделал путь на буксире из Шанхая в порт Находка. Ее длина - более 82 метров, высота борта - 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов.
«Стратегической целью реализации проекта является снижение инфраструктурной зависимости от пропускной способности железной дороги для увеличения скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка в Приморском крае», - отметил генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.
Объем капиталовложений в проект составит 490 млн руб. Реализация инвестиционного проекта предполагает создание 114 новых рабочих мест. Компания создана для координации деятельности железнодорожного и морского транспорта и фактически будет выполнять функцию оператора портофлота в бухте Находке.
Юрий РОГОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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