XII международный Конгресс рыбаков пройдет в Приморье в начале октября

В Приморье с 5 по 6 октября пройдет XII международный Конгресс рыбаков. Об этом стало известно на заседание организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного мероприятия под руководством вице-губернатора Приморского края Дениса Бочкарева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В заседании оргкомитета приняли участие представители ведущих ассоциаций рыбной отрасли, общественности и науки. В этом году XII международный Конгресс рыбаков вновь пройдет в Приморье.

«Открытие конгресса состоится 5 октября в Администрации Приморского края. На следующий день, 6 октября площадкой проведения мероприятия станет отель «Хендэ», – сообщили эксперты.

По мнению вице-губернатора Дениса Бочкарева, международный Конгресс рыбаков – одно из самых значимых мероприятий для рыбной отрасли.

«Конгресс является международной площадкой для обсуждения отраслевых вопросов в области рыбного хозяйства, поиску путей и выработке предложений по созданию условий для эффективного и долгосрочного пользования водными биоресурсами», – отметил заместитель главы региона.

Организаторами конгресса выступают федеральное агентство по рыболовству, Администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура».

Заявки на участие в предстоящем XII международном конгрессе рыбаков можно направить по электронной почте fishing@primorsky.ru.

Отметим, ежегодно в работе конгресса принимают участие руководители ведущих рыбохозяйственных предприятий России, Германии, Канады, Китая, Норвегии, США, Японии и Нидерландов. Эксперты со всего мира вместе с представителем власти обсуждают на круглых столах самые важные вопросы и проблемы рыбохозяйственного комплекса.

Напомним, резолюция, которая была принята в ходе работы Х международного конгресса рыбаков не только послужила основой для подготовки доклада к заседанию Президиума Государственного совета РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса, но и легла в основу поручений Президента РФ Владимира Путина. Так, были внесены изменения в федеральный закон о рыболовстве, увеличивающий срок выделения квот. Приняты меры против компании рантье, введено единое промысловое пространство. Создана Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток