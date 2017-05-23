PITE-2017 открыла двери путешественникам Дальнего Востока

Набережная ДВФУ стала местом проведения фестиваля «День путешественника»

В рамках третьего Тихоокеанского туристского форума 19-21 мая во Владивостоке проходила XXI Тихоокеанская международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (PITE). Жители и гости Владивостока могли познакомиться с яркими стендами Дальневосточных регионов и стран АТР, а также насладиться насыщенной развлекательной программой.

Кампус ДВФУ в эти выходные снова стал средоточием деловой жизни Владивостока и местом проведения крупнейшей на Дальнем Востоке туристической выставки. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», мероприятие с каждым годом обретает все более внушительный масштаб – в этом году оно приобрело международный статус.

На этот раз в стендовой композиции дальневосточных регионов и стран АТР ярко прослеживались акценты на экотуризме, культурном, спортивном и пляжном туризме. Экологические тренды нашли отражение в совместном стенде заповедников Приморского края, который представил ТИЦ. Другой объединенный бренд собрал регионы Сибири и Дальнего Востока под эгидой концепции «Восточное кольцо России».

Средоточием внимания стал павильон Tigre de Crystal, на территории которого было организовано небольшое казино. Азартные участники и гости выставки могли сделать ставки и получить призы, а менее рисковые посетители с удовольствием фотографировались с эффектными девушками-тиграми, украшавшими своим присутствием PITE и гулящими между стендами.

Набережная ДВФУ стала местом проведения дальневосточного фестиваля «День путешественника». Здесь развернулась масштабная выставка поделок и сувениров, многие из которых сделаны вручную. На набережной работали площадки аквагрима, организованы мастер-классы, а также исторические реконструкции. А для проголодавшихся путешественников лучше рестораны города развернули обширный фудкорт, где можно было поробовать руссккую, вьетнамскую, азербайджанскую и другие кухни. На игровой площадке, расположенной рядом с ресторанной улицей, детей и взрослых развлекали герои мультфильмов и сказочные персонажи.









На фото: На этот раз акценты Pacific International Tourism Expo сосредоточились на экотуризме, культурном, спортивном и пляжном туризме.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.