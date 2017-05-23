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Во Владивостоке пройдет VI форум "Информационная безопасность и защита конфиденциальных данных"
Во Владивостоке 16 июня в конференц-зале здания администрации Приморского края пройдет 6-й по счету Форум «Актуальные вопросы построения эффективной системы информационной безопасности и защиты конфиденциальной информации». Организаторами форума являются администрация Приморского края и компания «Информационный центр». Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационным партнером события.
С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также представители известных отечественных компаний в области современных информационных технологий.
Будут рассмотрены такие вопросы, как:
- Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений.
- Нововведения и изменения в проектировании информационных систем в защищенном исполнении (с последующей аттестацией как государственные информационные системы), вступившие в силу в 2017 году.
- Практический опыт выбора и внедрения систем и средств защиты информации на примере отечественных сертифицированных решений.
- Опыт аттестации распределенных информационных систем, в том числе с использованием принципа сегментирования.
В преддверии форума, 15 июня с 13.00 до 18.00 в большом конференц-зале здания AZIMUT Отель Владивосток (ул. Набережная, 10), состоятся круглые столы
с обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений:
1-я секция – «Новые решения в области СКЗИ и межсетевого экранирования».
2-я секция – «Защита веб-приложений. Анализ угроз и определение уязвимостей».
3-я секция – « Аттестация ГИС».
4-я секция – «Вопросы информационной безопасности в образовании».
5-я секция – «Особенности реализации требований законодательства при работе в государственных информационных системах персональных данных Приморского края».
Время проведения:
15 июня с 13.00 до 17.00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 10, AZIMUT Отель Владивосток, большой конференц-зал.
16 июня с 9.00 до 16.00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1-й этаж.
Участие бесплатное по обязательной предварительной записи. По итогам семинара слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@ic-dv.ru или по телефону: (423) 240-48-66 (доб. № 109).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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