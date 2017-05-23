Туристические драйверы Приморья

Большие надежды туристическая отрасль региона связывает с режимом Свободного порта Владивосток

Приморский край наряду с другими субъектами России переживает период расцвета туристической отрасли. За последние годы внутренние и внешние турпотоки показали небывалые темпы роста и по итогам прошлого года превысили отметку в 3 млн человек. То, какие точки роста туристической сферы существуют в регионе, эксперты обсудили в ходе Тихоокеанского туристского форума, проходившего на прошлой неделе во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, открывая форум, отметил, что Приморье является лидером среди туристических направлений ДФО. При этом основные туристические потоки текут в регион из Китая и Южной Кореи. К 2021 году Приморский край планирует увеличить турпоток с 3 млн человек до 10 млн.

Досье "Золотого Рога": По итогам 2016 года Приморский край входит в топ-5 самых популярных регионов России среди туристов, показывая прирост туристического потока на 45%. Так, путешествие в Приморье совершило 2,5 млн россиян (на 48% больше, чем в 2015 году) и 570 тыс. иностранцев.

Экологическое направление

Объявленный Президентом Владимиром ПУТИНЫМ Год экологии отражает один из главных трендов туристической сферы Дальнего Востока – данное направление привлекает российских и иностранных туристов со всего мира. По словам директора ООО «Приморская охотустроительная экспедиция» Киры СКРИПОВОЙ, Приморский край имеет все шансы стать меккой экологического туризма. Сегодня в регионах ДФО отмечают высокий интерес к этому виду отдыха, особенно со стороны граждан стран АТР, которые готовы посещать самые отдаленные уголки, чтобы насладиться красотой уникальных природных объектов. Эксперты подтверждают – экологический туризм является одним из перспективных и быстроразвивающихся секторов индустрии путешествий. На долю этого направления приходится уже более 10-20% прибыли всего туристического рынка.

Поскольку основными площадками для экологических маршрутов выступают особо охраняемые природные территории, при их организации необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на природу и разрабатывать меры минимизации негативного воздействия на экосистемы. По словам экспертов, это является новой управленческой задачей.

Порт туристической свободы

Большие надежды туристическая отрасль региона связывает с режимом Свободного порта Владивосток (СПВ). Благодаря ему граждане ряда стран смогут получить электронные визы в упрощенном режиме: это жители КНР, Японии, Ирана, Турции, Индии, КНДР и стран Персидского залива.

Эксперты уверены, что серьезного эффекта на туристическую отрасль СПВ в текущей редакции не окажет. Во-первых, необходимо расширить список стран, получающих упрощенные электронные визы, во-вторых, дать их обладателям больше возможностей в применении.

Представители туристической отрасли с осторожностью высказываются о перспективах, связанных с туристическим потенциалом СПВ. С 2015 года закон, затрагивающий этот аспект «свободы» для туристов, постоянно претерпевает изменения, и участники рынка не желают делать каких-либо прогнозов, пока режим наконец-то не заработает. «По новым прогнозам, упрощенный визовый режим должен заработать уже в этом году, – отметил руководитель одной туристической фирмы Владивостока. – Но этот срок может снова перенестись, как происходило ранее. Поэтому делать какие-то ставки на СПВ сегодня сложно – пускай хоть что-то заработает, а там будет видно, как подстроиться под новые условия и нарастить туристический поток».

Директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ в ходе Туристского форума отметил, что еще одна корректировка в закон о Свободном порте Владивосток могла бы значительно увеличить туристическую привлекательность регионов, на которые распространяется данный режим. Речь шла о включение территорий СПВ в пилотный проект для введения режима беспошлинной торговли и режима Tax free. Одной из основных моделей реализации данных режимов может стать создание магазинов Duty Free вне аэропортов. По словам руководителя департамента туризма, подобный способ работы внедряют во всем мире. «Я уверен, что благодаря этой поправке потенциал СПВ стал бы значительно выше и пошел бы на пользу туристической отрасли. Такая схема поможет увеличить ассортимент и оборот товаров, увеличит турпоток. Создать зоны беспошлинной торговли можно не только на территории Свободного порта Владивостока, но и в других крупных инвестиционных проектах, таких как интегрированный развлекательный курорт «Приморье», – отметил Шестаков.

Круизные перспективы

В ходе форума неоднократно обсуждалось и водный туризм, который стал стратегически важным направлением для Приморского края. Также участники межрегионального совещания отметили, что в прошлом году было принято новое постановление, благоприятно отразившееся на водном туризме, – оно позволяет собственникам маломерных судов получать лицензию на пассажирские перевозки. Для портовых развитых туристических дестинаций СПВ – это долгожданный правовой акт, который дает новый толчок к росту водных экскурсий: только в Приморском крае зарегистрировано более 37 тыс. маломерных судов. Впрочем, эксперты акцентировали внимание на сдерживающем факторе – прогулочные суда по-прежнему не могут быть использованы для этих целей.

Благодаря работе администрации Приморья в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы круизный туризм сегодня вышел в регионе на недостижимый ранее уровень – в этом году желание познакомиться с туристическими объектами Владивостока изъявили 14 круизных судна. «Мы продолжаем работать в этом направлении», – заверил Константин Шестаков и вынес новое предложение участникам межрегионального совещания «Развитие туристской отрасли на территории субъектов Дальневосточного и Сибирского федерального округа».

Приморский чиновник призвал все регионы, заинтересованные в позиционировании России как пригодной круизной туристической дестинации, объединить усилия и провести сессию либо большое презентационное мероприятие в рамках ВЭФ или морского форума в Санкт-Петербурге. «Мы могли бы выступить с хорошей презентации и показать порты Дальнего Востока международному туристическому сообществу. Для нас это очень важно, и я уверен, что Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск поддержат эту инициативу», – сказал Шестаков.

Межрегиональное сотрудничество

Эксперты видят точку роста в объединении усилий регионов не только в части круизного туризма. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей КОНЮШКОВ отмечает, что перед Дальним Востоком в целом и Приморским краем в частности открываются большие перспективы.

«Дальний Восток открывается по-новому, и проект «Восточное кольцо России» притягивает не только азиатских туристов, но и путешественников из Европы. Регионы, объединенные этим проектом, обладают огромным потенциалом с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма, а «Кольцо» позволяет его аккумулировать и продвигать как единый турпродукт. Это колоссальный драйвер для всех видов туризма: событийного, познавательного, экологического», – уверен заместитель руководителя Ростуризма.

Напомним, что в ходе второго Восточного экономического форума главы 12 регионов Дальнего Востока, руководитель Ростуризма и министр культуры подписали соглашение о реализации проекта «Восточное кольцо России». Приморский край взял на себя обязанность координатора данной работы и разработал план развития.

«План составлен, и мы готовы передать его в Министерство культуры и Ростуризм на предварительное согласование и уже с выверенной позиции выйти на общее подписание в рамках третьего ВЭФ либо на любой иной, удобной для принятия такого решения площадке. Мы заострили внимание на нескольких блоках. Первый – это совершенствование нормативно-правовой базы отрасли, второй – содействие развитию объектов туристической инфраструктуры, третий – это повышение качества обслуживания и четвертый – продвижение. Хотелось бы подойти к этим вопросам консолидированно», - сказал Константин Шестаков.

В этом году в рамках выставки «Интурмаркет» шесть субъектов России впервые выступили под эгидой единого бренда «Восточное кольцо» и разместились единым стендом. По словам экспертов, такое объединение позволяет не только экономить каждому отдельно взятому субъекту, но и создавать более масштабный и привлекающий всеобщее внимание стенд. Данная концепция нашла продолжение на выставке PITE-2017, проходившей в рамках ТТФ. Участники форума поддержали предложение Приморского края продолжить консолидированное представление регионов Сибири и Дальнего Востока на международных выставках, особенно в странах АТР и выступать единым стендом.

Как отметили участники форума, уже в прошлом году туристический рынок увидел первые совместные межрегиональные турпродукты под брендом «Восточное кольцо». Маршруты предполагают посещение нескольких достопримечательностей разных субъектов, объединенных одной тематикой. Всего таких маршрутов шесть. Четыре из них появились в прошлом году: «Восточное кольцо», «Тигровый бриллиант», «Восточное ожерелье», «Пять стихий», еще два вышли на рынок совсем недавно – «Легенды Тихого океана» и «Огненный тигр». Маршруты объединили Сахалин, Камчатку, Приморье, Якутию и Хабаровск. По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, связанные совместными маршрутами регионы наиболее плотно работают в рамках концепции «Восточного кольца», другие участники пока еще не так активны.

Директор ООО «Хасанинтур» Евгений БАГРЕЦОВ отмечает, что совместная межрегиональная работа с регионами идет не только в рамках концепции «Восточное кольцо» – туристические компании самостоятельно выстраивают совместные маршруты. Так, например, хорошие деловые связи и объединенные турпродукты связывают Приморский край и Сахалинскую область, Приморье и Камчатку.

КРОМЕ ТОГО

Дальний Восток ждет помощи от авиаперевозчиков

Основной проблемой, с которой сталкиваются совместные туристические продукты, является высокая стоимость авиабилетов. По словам экспертов, это остается одним из главных сдерживающих факторов туристической отрасли Дальнего Востока.

Глубину проблемы отмечают не только региональные власти, но и федеральные. В Ростуризме полагают, что помимо дотаций решить вопрос можно было бы запуском чартерных рейсов, которые помогают снизить стоимость билета на 20-30%. «Но главное сейчас – это наладить диалог между самими регионами, а уже потом обеспечивать их взаимодействие», – уверена директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА.

На фото: Представители китайской туриндустрии были одними из самых активных участников Тихоокеанского туристского форума.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Игоря КУХАРЯ.