В Приморье запахло нефтепереработкой

Собственный НПЗ в регионе мог появиться еще в советское время

Сразу два проекта по нефтепереработке планируются к реализации в Приморье, оба – с участием китайского капитала. В настоящее время на территории края нет нефтеперерабатывающих производств - ближайшие НПЗ расположены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Эксперты отмечают, что проект «Роснефти» будет успешен, а планы китайского бизнеса на поверку выглядят банальным прощупыванием ситуации, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Первоначальный проект строительства нефтеперерабатывающего завода в Приморье вблизи Находки был утвержден Советом министров РСФСР 1 августа 1974 года. Работы планировалось начать в 1975 году, однако из-за последствий мирового нефтяного кризиса 1973 года проект реализован не был. Начало современного проекта положило заявление тогдашнего президента НК «Роснефти» Сергея БОГДАНЧИКОВА в январе 2007 года о возможном строительстве нефтеперерабатывающего завода в конечной точке трубопровода «ВСТО» в пади Елизарова в районе залива Восток. Но за прошедшие десять лет «Роснефть» успела отказаться от проекта «Приморский нефтеперерабатывающий завод», а затем запустила проект «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК), который приобрел реальные очертания после достижения договоренностей о сотрудничестве с китайской ChemChina.

На прошлой неделе стало известно, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проект строительства в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический» в Приморском крае комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску автомобильного бензина, керосина, дизельного и бункеровочного топлива.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», - поясняет «Главгосэкспертиза России».

Досье "Золотого Рога": Проект «Восточный нефтехимический комплекс» предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП российской компании будет принадлежать 60%, доля китайской компании составит 40%.

На первом этапе в составе ВНХК предполагается создание нефтеперерабатывающего завода (1-я и 2-я очереди) стоимостью 658,7 млрд рублей и инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, железнодорожные и автомобильные переходы и подготовка территории) стоимостью 129,3 млрд рублей. В состав инфраструктуры также включено строительство морского терминала мощностью 3,5 млн тонн.

В середине февраля года вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ сообщал, что три нефтегазохимических проекта на Дальнем Востоке вступают в начальную стадию реализации. По его словам, обсуждалось создание ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае и ТОР «Свободный» в Амурской области, в рамках которых будут реализованы три проекта: Восточный нефтехимический комплекс «Роснефти», Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома» и Амурский газохимический комбинат «СИБУРа».

В начале марта премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о создании ТОР «Нефтехимический» на территории Партизанского муниципального района Приморского края. Постановлением определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов.

Со своей стороны НК «Роснефть» направила в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти финансово-экономическую модель и комплексный план развития инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса. Все работы ведутся согласно графику, подчеркивали тогда в «Роснефти».

Для успешной реализации проекта «Роснефти» первостепенно важно договориться с «Газпромом» об обеспечении ВНХК газом. Нефтяная компания на данном этапе не может сама обеспечить комплекс газом, так как она все ресурсы газа с Дальнего Востока направляет потребителям Сахалинской области и Хабаровского края, где является основным поставщиком.

На этом фоне достаточно оригинально выглядит заявление китайской корпорация XinChen Ind. & Com. Group Co. Ltd. (базируется в Харбине) о возможности инвестировать в строительство в Приморье НПЗ от 26 млрд до 30 млрд юаней ($3,8-4,4 млрд по текущему курсу).

«У нас есть идея по строительству нефтеперерабатывающего завода на территории Лесозаводского городского округа, и мы рассчитываем на поддержку с российской стороны», - отметил глава корпорации Чжай ЮЙЦЗЯ.

Параметры возможного производства китайский бизнесмен не уточнил, а это свидетельствует об отсутствии внятного проекта.

