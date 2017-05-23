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Госуслуги для предпринимателей Приморья
23 Мая 2017, 09:00 | Приморье
Открыть и вести бизнес в регионе можна, не выходя из офиса
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: госуслуги малый бизнес
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