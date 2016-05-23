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Новейший вертолет, который начали делать в Приморье, получит "неубиваемую" радиоэлектронику
Многоцелевой Ка-62 первым из вертолетов получит новейшее связное радиоэлектронное оборудование (БРЭО), надежность которого будет обеспечена взаимозаменяемостью отдельных частей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на издание ВПК.
«Эта аппаратура обеспечивает связь, навигацию, передачу данных, и она практически "неубиваема" – с помощью специального ПО в ней реализован принцип взаимозаменяемости отдельных составных частей, что страхует отдельные блоки от выхода из строя», сказал представитель Объедененной приборостроительной корпорации.
По его словам, «все антенны в Ка-62 встраиваются в фюзеляж, что в 10 раз повышает эффективность антенной системы и ее надежность, одновременно снижая энергопотребление систем связи».
Собеседник уточнил, что в настоящее время новая техника проходит испытания.
«Нареканий к аппаратуре нет, обеспечивается качественная связь. Это уже почти серийные образцы, идут их несущественные доработки, в третьем квартале этого года они будут готовы к серийному производству», – добавил он.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «Ка-62 – новый средний многоцелевой российский вертолет, который планируется производить на заводах холдинга "Вертолеты России". Корпус машины будет состоять из неметаллических деталей более чем наполовину – это сложные композитные материалы из углепластика, металлов, в том числе титана, стеклопластика – всего 22 вида. Первый опытный образец вертолета поднялся в воздух на площадке завода "Прогресс" в Приморье в конце апреля».
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