Арбитражный суд Приморского края признал документацию по крабовым аукционам законной

Почти полгода Арбитражный суд Приморского края изучал юридические тонкости крабовых аукционов, чтобы признать их проведение законным.

Напомним, что Преображенская база тралового флота обратилась в суд с иском признать аукционную документацию противоречащей федеральному законодательству. Ранее представители данного предприятия утверждали, что их не допустили к торгам в нарушение закона.

Между тем, еще в ходе судебных разбирательств выяснилось, что компания не имела научных договоров на вылов краба, а инициированные судебные разбирательства больше похожи на попытку давления на чиновников Россрыболовства, с целью добиться особого внимания к своей компании.

Кроме того, Преображенская база тралового флота добивается отмены результатов крабовых аукционов, в которых победу одержали компании "Акваресурс-ДВ" и "Тайфун". Правда, обозреватели «ЗР» внимательно отслеживающие дело и присутствующие на всех судебных разбирательствах, отмечают, что истец в суде не предоставил ни одного доказательства нарушения аукционной документации.

Выступающий на стороне истца, региональный антимонопольный орган ходатайствовал о приостановлении рассмотрения дела и привлечении к процессу УФАС РФ. Однако суд эти два ходатайства отклонил. Судья пояснил, что ему достаточно данных для вынесения решения, после чего огласил свое решение, согласно которому судом не найдено нарушений при подготовке документации к "крабовым аукционам".

«Теперь компании "Акваресур-ДВ" и "Тайфун" могут приступить к вылову краба, если это судебное решение вступит в силу. На его обжалование в апелляционной инстанции у сторон есть 20 дней", - прокомментировала решение пресс-секретарь Арбитражного суда Инга СОЛОДОВНИК.

Как это повлияет на судьбу бывшего адмирала, главу управления територриального управления Росрыболовства по Приморскому краю Александра Иванкова пока неизвестно. Ведь следственные органы заявляли о выявленных в ходе этих аукционов серьезных нарушениях. Было возбуждено два уголовных дела. В рамках этих дел были предъявлены обвинения в "превышении полномочий" главе управления Росрыболовства по Приморскому краю Александру Иванкову. 17 февраля он был арестован. По мнению следствия, в торгах победили заранее определенные компании.

Вот только за право на добычу трех видов краба ООО "Тайфун" и ООО "Акваресурс-ДВ" заплатили государству боле 370 млн руб. Теперь суд подтвердил, что компании участвовали в торгах на законных основаниях. Тем не менее, 11 июня судебные разбирательства по крабовому делу будут продолжены. В судебном заседании прокуратура будет доказывать, что одна из компаний победителей не подходила под требования аукционной документации. Отметим, что требования прокуратуры и требования хозяйствующих субъектов практически совпадают.