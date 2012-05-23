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Начаты изыскательские работы на площадке нефтехимического комплекса в Приморье
Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) приступила к изучению природных условий на площадке будущего нефтехимического комплекса и в ее окрестностях. Крупнейшие краевые и российские проектные и научные организации исследуют акваторию бухты Врангель, а также состояние почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод в долине реки Глинка (Находкинский городской округ).
Полученные данные необходимы для разработки технических решений, которые позволят построить экологически безопасное предприятие. Экологические изыскания на акватории ведет Тихоокеанский экологический институт, археологическое обследование территории - Дальневосточный институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.
«Золотой Рог».
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