Начаты изыскательские работы на площадке нефтехимического комплекса в Приморье

Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) приступила к изучению природных условий на площадке будущего нефтехимического комплекса и в ее окрестностях. Крупнейшие краевые и российские проектные и научные организации исследуют акваторию бухты Врангель, а также состояние почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод в долине реки Глинка (Находкинский городской округ).

Полученные данные необходимы для разработки технических решений, которые позволят построить экологически безопасное предприятие. Экологические изыскания на акватории ведет Тихоокеанский экологический институт, археологическое обследование территории - Дальневосточный институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

«Золотой Рог».