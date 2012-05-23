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Примтеплоэнерго разрабатывает электронную карту объектов теплообеспечения в системе «Теплограф»
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. «Это программный продукт, который мы наполняем своими данными, - говорит начальник управления информационных технологий КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» Олег Тараренко. - В итоге получается масштабная интерактивная карта со всеми сведениями о сетях - длина, диаметр, материал, толщина изоляции труб. Или же высота объекта, той же тепловой камеры, над уровнем моря. По сути это будет сканер всей системы теплоснабжения. Но с этим сканером можно работать – увеличить, передвинуть и так далее. Создание карты займет не один месяц. Возможно, и не один год. Впоследствии она станет постоянно обновляться».
Первая на очереди – Находка. Когда городская электронная карта будет готова, специалисты смогут делать гидравлический расчет систем, что позволит определить нужный расход по участкам. Появится возможность просчитать гидравлику, наладить оптимальный режим работы сети.
«Первая задача теплографа - гидравлический расчет, оптимизация и наладка системы. К примеру, мы просчитаем, какой у потребителя будет перепад по давлению теплоносителя в системе, - говорит заместитель генерального директора по энергосбережению Примтеплоэнерго Олег Бронников. - А от этого и зависит качество отопления. Или же, изначально задав перепад самого удаленного отапливаемого объекта, определим давление по всей протяженности системы. И таким образом вычислим нужный на котельной расход теплоносителя».
Вторая задача - создание подсистемы по локализации аварии. Это поможет во время ремонта отключать минимум потребителей.
«Диспетчер указывает в теплографе проблемную улицу, и видит на карте все данные о сетях, - говорит Олег Тараренко. - Их можно распечатать и передать аварийной бригаде. Ну, а те перекроют нужные задвижки, избежав массового отключения, или переведут потребителей на другую схему отопления».
Третья задача теплографа - отладка оборудования. Тогда предприятие сможет избежать перетопов или недотопов. И, как следствие, сэкономить, расходуя строго необходимое количество топлива.
Система «Теплограф» дает еще и возможность организации своеобразной «медицинской карты» тепловых сетей.
«На карте будут фиксироваться «аварийные» точки, - рассказывает Олег Бронников. - Постепенно они будут накапливаться. Если на одном месте точек будет очень много, значит, оно требует замены. И мы видим – что - то еще подождет, поработает, а этот участок нужно срочно ремонтировать. Такая «медкарта» сократит число порывов, поскольку в первую очередь под замену попадут действительно «больные» места».
Система «Теплограф» поможет создать электронный паспорт котельных. И- упростит работу с бумагами.
«Обычная картина. Приходит абонент с просьбой о дополнительном подключении, - говорит начальник управления технической инспекции Александр Шаталов. - Теперь у нас есть возможность нанести на электронную карту заявленное строение, тут же рассчитать, к какому источнику его лучше подключить, видя пропускную способность трубы. Сейчас это занимает немало времени - приходится работать с массой бумаг. Плюс мы сможем со стопроцентной точностью рассчитывать и давать техусловия на подключение».
Пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
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