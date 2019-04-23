Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Безопасных дорог в крае станет еще больше
В Приморском крае продолжается реализация приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году значительно увеличится объем работ во Владивостоке, недавно получившем статус столицы Дальневосточного федерального округа. Аукционы на проведение капитального ремонта 15 улиц города уже объявлены.
В перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках проекта БКД в текущем году, вошли участки улиц Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская, Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская и Шкотовская. Кроме того, будет построен новый надземный переход на улице Олега КОШЕВОГО.
Перечень объектов составлен по просьбам горожан и с учетом требований программы. План ремонта дорог Владивостока был утвержден еще в феврале, а спустя несколько недель необходимые средства были перечислены из краевого бюджета городу. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, а после заключения контрактов с подрядчиками в городе начнется масштабный дорожный ремонт.
- Ремонт будет проводиться по ночам, чтобы не создавать неудобств жителям. Кроме того, в городе предусмотрят полосы для муниципального транспорта и стоянки для личных автомобилей. Данная работа будет проведена в комплексе, за счет объемов предусмотренных средств и сопутствующих программ, направленных на благоустройство дворов, спортивных и детских площадок, – обозначил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
Всего в 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье отремонтируют 81 км дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей. Основной объем работ будет проведен во Владивостоке: планируется заасфальтировать более 200 тыс. кв. м дорог, 45 тыс. кв. м тротуаров, а также установить более 50 км тротуарных и дорожных бордюров и 17 остановочных павильонов. Кроме того, на ремонтируемых улицах заменят все люки и решетки инженерных сетей, приведут в порядок лестницы и подпорные стены, установят леерное ограждение и тактильную плитку на пешеходных зонах для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что в начале апреля объекты дорожной инфраструктуры, которые отремонтированы или планируются к ремонту в рамках проекта БКАД, проинспектировали министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ и руководитель Росавтодора Андрей КОСТЮК. Они высоко оценили качество выполненных работ. Основная часть отремонтированных объектов расположена в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации – как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор СВЯЧЕНКОВСКИЙ, в 2017-2018 годах здесь было отремонтировано около 190 км дорог, а количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8%. Отметим, что снижение показателей аварийности является одним из приоритетов государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы.
На фото: Автодороги края становятся менее аварийными.
Фото Сергея КУЗЬМИНА
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Безопасных дорог в крае станет еще больше
- Дурно пахнущие руины столицы
- Столичный статус обязывает…
- Новый мост через реку Крыловка почти готов
- В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда
- 513 метров сберегут часы
- Большое дорожное обновление
- "Квадрат" готовится к прыжку цен
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- У Артема появятся "Крылья"
Новости раздела
- Обновленная АЗС встречает автолюбителей на въезде в столицу Дальнего Востока
- Безопасных дорог в крае станет еще больше
- Сергей Дарькин хорошо "порыбачил"
- Количество рейсов катамарана на остров Попова увеличат
- Резидент СПВ открыл во Владивостоке новый фитнес-клуб премиум-класса за 323 млн рублей
- Экологическая ферма на "дальневосточном гектаре" откроется в Хабаровском крае
- Дурно пахнущие руины столицы
- Как бизнес играет на "жадности" покупателей
- Налоги строгого режима: Что китайцу НДС, то русскому - смерть
- Столичный статус обязывает…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда
- Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок
- ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике
- Приморская база на сахалинский лад