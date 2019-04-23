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Безопасных дорог в крае станет еще больше

23 Апреля 2019, 16:42 | Приморье

В Приморском крае продолжается реализация приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году значительно увеличится объем работ во Владивостоке, недавно получившем статус столицы Дальневосточного федерального округа. Аукционы на проведение капитального ремонта 15 улиц города уже объявлены.  

В перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках проекта БКД в текущем году, вошли участки улиц Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская, Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская и Шкотовская. Кроме того, будет построен новый надземный переход на улице Олега КОШЕВОГО.

Перечень объектов составлен по просьбам горожан и с учетом требований программы. План ремонта дорог Владивостока был утвержден еще в феврале, а спустя несколько недель необходимые средства были перечислены из краевого бюджета городу. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, а после заключения контрактов с подрядчиками в городе начнется масштабный дорожный ремонт.

- Ремонт будет проводиться по ночам, чтобы не создавать неудобств жителям. Кроме того, в городе предусмотрят полосы для муниципального транспорта и стоянки для личных автомобилей. Данная работа будет проведена в комплексе, за счет объемов предусмотренных средств и сопутствующих программ, направленных на благоустройство дворов, спортивных и детских площадок, – обозначил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Всего в 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье отремонтируют 81 км дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей. Основной объем работ будет проведен во Владивостоке: планируется заасфальтировать более 200 тыс. кв. м дорог, 45 тыс. кв. м тротуаров, а также установить более 50 км тротуарных и дорожных бордюров и 17 остановочных павильонов. Кроме того, на ремонтируемых улицах заменят все люки и решетки инженерных сетей, приведут в порядок лестницы и подпорные стены, установят леерное ограждение и тактильную плитку на пешеходных зонах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в начале апреля объекты дорожной инфраструктуры, которые отремонтированы или планируются к ремонту в рамках проекта БКАД, проинспектировали министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ и руководитель Росавтодора Андрей КОСТЮК. Они высоко оценили качество выполненных работ. Основная часть отремонтированных объектов расположена в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации – как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор СВЯЧЕНКОВСКИЙ, в 2017-2018 годах здесь было отремонтировано около 190 км дорог, а количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8%. Отметим, что снижение показателей аварийности является одним из приоритетов государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы.

На фото: Автодороги края становятся менее аварийными.

Фото Сергея КУЗЬМИНА

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ремонт  кожемяко  нацпроект  безопасность  дороги 






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