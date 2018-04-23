Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке может появиться парк развлечений в стиле всемирно известного сеульского Lotte World
Такое предложение обсуждалось 23 апреля в ходе рабочей встречи главы города Виталия Веркеенко с делегацией отельеров и бизнесменов Республики Корея, которую возглавил генеральный директор «Лотте» Отель Владивосток» Син Ин Хёп. Основной темой встречи стало обсуждение смены собственника известной городской гостиницы Владивостока «Хендэ», которая теперь будет носить название «Лотте» и подвергнется реновации, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
В состав корейской делегации также вошли финансовый директор «Лотте» Отель Владивосток» Ким Ён Чхоль президент ООО «Владивостокский бизнес-центр» Ким У Чжун и директор общего отдела ООО «Владивостокский бизнес-центр» Владимир Хван. Во встрече принял участие исполняющий обязанности начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Ерёменко.
Первый во Владивостоке отель представительского уровня сменил собственника в конце прошлого года. Теперь гостиница «Хендэ» принадлежит всемирно известной корпорации «Лотте». Ее ждет реконструкция и переформатирование под требования нового бренда. Как сообщил генеральный директор «Лотте» Отель Владивосток» Син Ин Хёп, официальное открытие обновленной гостиницы планируется в июле нынешнего года.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко поприветствовал приход в столицу Приморья крупного инвестора. Владивосток станет первым на Дальнем Востоке и четвертым в России городом в российской сети отелей бренда «Лотте». На сегодняшний день отели такого уровня работают в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.
«Это знаковый показатель динамичного развития нашего города в качестве центра международного сотрудничества в АТР. Приход такого крупного инвестора как «Лотте» свидетельствует о растущем интересе южнокорейского бизнеса к Владивостоку. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации ваших проектов. При этом я хотел бы расширить рамки нашего возможного сотрудничества. Во всем мире известен сеульский парк развлечений Lotte World. Предлагаю в этом направлении коренным образом реконструировать наш парк Минного городка», - отметил Виталий Веркеенко.
Это предложение главы Владивостока нашло понимание со стороны участников сегодняшней встречи и, как подчеркнул Син Ин Хёп, будет доведено до сведения высшего руководства компании «Лотте». Более подробно проект планируется обсудить в ходе официального открытия отеля «Лотте» во Владивостоке.
Новости тематики
- Во Владивостоке может появиться парк развлечений в стиле всемирно известного сеульского Lotte World
- Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
- Проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке пообещал поддержать Трутнев
- "Город-2018" пройдет в КСК "Фетисов Арена"
- Долгострой начинает размораживаться
- В Приморье запланировано строительство трех новых мостов
- В игорной зоне появится крупнейший на Дальнем Востоке торговый центр
- Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии
- Приморским компаниям в 92% случаев отказывают в разрешениях на строительство
- От японцев в Приморье ждут дешевого жилья и Хаяттов
Новости раздела
- Новый резидент Свободного порта позаботится о зубах жителей столицы Приморья
- За отвагу в бизнесе
- Во Владивостоке может появиться парк развлечений в стиле всемирно известного сеульского Lotte World
- Приморский мед будет продаваться в Малайзии в сегменте продуктов премиум-класса
- Россия - КНДР: работа на перспективу
- Приморcкий край собирает инвесторов по "сарафанному радио"
- В Приморье построят рыбоперерабатывающий завод за 1,5 миллиарда рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- Китайский инвестор завезет гребешок в Приморье
- Бизнес столицы Приморья откликнулся на просьбу мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- После издевательств над ребенком жительница Владивостока попала на федеральный канал
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Доллар уничтожат через два дня
- Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
- Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
- Космодром Восточный привлекает иностранных и российских туристов
- Производство биотоплива и криптовалютная биржа могут появиться в Приморье