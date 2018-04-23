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Во Владивостоке может появиться парк развлечений в стиле всемирно известного сеульского Lotte World

23 Апреля 2018, 17:17 | Приморье

Такое предложение обсуждалось 23 апреля в ходе рабочей встречи главы города Виталия Веркеенко с делегацией отельеров и бизнесменов Республики Корея, которую возглавил генеральный директор «Лотте» Отель Владивосток» Син Ин Хёп. Основной темой встречи стало обсуждение смены собственника известной городской гостиницы Владивостока «Хендэ», которая теперь будет носить название «Лотте» и подвергнется реновации, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В состав корейской делегации также вошли финансовый директор «Лотте» Отель Владивосток» Ким Ён Чхоль президент ООО «Владивостокский бизнес-центр» Ким У Чжун и директор общего отдела ООО «Владивостокский бизнес-центр» Владимир Хван. Во встрече принял участие исполняющий обязанности начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Ерёменко.

Первый во Владивостоке отель представительского уровня сменил собственника  в конце прошлого года. Теперь гостиница «Хендэ» принадлежит всемирно известной корпорации «Лотте». Ее ждет реконструкция и переформатирование под требования  нового бренда. Как сообщил генеральный директор «Лотте» Отель Владивосток» Син Ин Хёп, официальное открытие обновленной гостиницы планируется в июле нынешнего года.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поприветствовал приход в столицу Приморья крупного инвестора. Владивосток станет первым на Дальнем Востоке и четвертым в России городом в российской сети отелей бренда «Лотте». На сегодняшний день отели такого уровня работают в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

«Это знаковый показатель динамичного развития нашего города в качестве центра международного сотрудничества в АТР. Приход такого крупного инвестора как «Лотте» свидетельствует о растущем интересе южнокорейского бизнеса к Владивостоку. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации ваших проектов. При этом я хотел бы расширить рамки нашего возможного сотрудничества. Во всем мире известен сеульский парк развлечений Lotte World. Предлагаю в этом направлении коренным образом реконструировать наш парк Минного городка», - отметил Виталий Веркеенко.

Это предложение главы Владивостока нашло понимание со стороны участников сегодняшней встречи и, как подчеркнул Син Ин Хёп, будет доведено до сведения высшего руководства компании «Лотте». Более подробно проект планируется обсудить в ходе официального открытия отеля «Лотте» во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: инвестиции  хендэ  Република Корея  lotte world  Веркеенко  реконструкция  строительство  лотте  международное сотрудничество  владивосток 



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