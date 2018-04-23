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В Приморье построят рыбоперерабатывающий завод за 1,5 миллиарда рублей

23 Апреля 2018, 10:09 | Приморье

Проект Глеба Франка станет одним из самых мощных на востоке России

ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, инвестор хочет построить завод по производству филе минтая мощностью 25 тыс. тонн в год и семь супертраулеров, вложив в этот проект почти $700 млн до 2023 года. «Компания вкладывает немалые средства в обновление флота, инвестирует в береговую инфраструктуру. Мы заинтересованы в размещении наших производств на территории региона», - сообщил гендиректор компании Андрей ТЕТЕРКИН в ходе встречи с врио губернатора Андреем ТАРАСЕНКО.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Владельцем 89,95% долей в ООО «РРПК» является Глеб ФРАНК, выкупивший долю Максима ВОРОБЬЕВА. До сделки 44,7% долей компании принадлежало г-ну Воробьеву, 45,25% - г-ну Франку.В марте сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: русская рыбопромышленная компания  рыбная отрасль  минтай  инвестиции  рыба  приморье  производство  тор "надеждинская"  флот 






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Комментарии

  • Псевдоним11:11, 23.04.2018#

    Живем обещаниями: построят, повысят, сделают, запустят и т д, а по факту ничего никто не делает только если деньги под эти обещания выделят и их украдут. Надоело это все безумно!

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