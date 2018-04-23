В Приморье построят рыбоперерабатывающий завод за 1,5 миллиарда рублей

Проект Глеба Франка станет одним из самых мощных на востоке России

ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, инвестор хочет построить завод по производству филе минтая мощностью 25 тыс. тонн в год и семь супертраулеров, вложив в этот проект почти $700 млн до 2023 года. «Компания вкладывает немалые средства в обновление флота, инвестирует в береговую инфраструктуру. Мы заинтересованы в размещении наших производств на территории региона», - сообщил гендиректор компании Андрей ТЕТЕРКИН в ходе встречи с врио губернатора Андреем ТАРАСЕНКО.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Владельцем 89,95% долей в ООО «РРПК» является Глеб ФРАНК, выкупивший долю Максима ВОРОБЬЕВА. До сделки 44,7% долей компании принадлежало г-ну Воробьеву, 45,25% - г-ну Франку.В марте сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.