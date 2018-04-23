Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье построят рыбоперерабатывающий завод за 1,5 миллиарда рублей
Проект Глеба Франка станет одним из самых мощных на востоке России
ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Кроме того, инвестор хочет построить завод по производству филе минтая мощностью 25 тыс. тонн в год и семь супертраулеров, вложив в этот проект почти $700 млн до 2023 года. «Компания вкладывает немалые средства в обновление флота, инвестирует в береговую инфраструктуру. Мы заинтересованы в размещении наших производств на территории региона», - сообщил гендиректор компании Андрей ТЕТЕРКИН в ходе встречи с врио губернатора Андреем ТАРАСЕНКО.
Досье деловой газеты «Золотой Рог»
Владельцем 89,95% долей в ООО «РРПК» является Глеб ФРАНК, выкупивший долю Максима ВОРОБЬЕВА. До сделки 44,7% долей компании принадлежало г-ну Воробьеву, 45,25% - г-ну Франку.В марте сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье построят рыбоперерабатывающий завод за 1,5 миллиарда рублей
- Рыбаки радеют за каботаж
- Снеки и морепродукты в режиме СПВ
- Ефремов будет потрошить минтай
- Битва на клешнях
- Приморские рыбаки выловили тысячу тонн палтуса
- В Приморье определен район для строительства рыбной фермы
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Рыбаки просят амнистию
- Компания Сергея Дарькина увеличила уставный капитал
Новости раздела
- В Приморье построят рыбоперерабатывающий завод за 1,5 миллиарда рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- Китайский инвестор завезет гребешок в Приморье
- Бизнес столицы Приморья откликнулся на просьбу мэра
- Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
- В Приморье у неактивных инвесторов будут отбирать порты
- Производство биотоплива и криптовалютная биржа могут появиться в Приморье
- Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
- Оборонка Дальнего Востока не хочет возвращаться к тазикам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- После издевательств над ребенком жительница Владивостока попала на федеральный канал
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
- Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
- Всех жителей Приморья обеспечат цифровым телевидением до конца года
- Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
- Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
Живем обещаниями: построят, повысят, сделают, запустят и т д, а по факту ничего никто не делает только если деньги под эти обещания выделят и их украдут. Надоело это все безумно!