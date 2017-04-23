Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю

Трудовой коллектив и руководство АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Открытое письмо

Трудового коллектива и руководства АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

к начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Гусеву Н.Н.

Уважаемый Николай Николаевич!

Компания АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» работает в рыбной промышленности Приморья более 25 лет. В настоящее время у нас 16 судов, 730 работников, в прошедшем году платежи в бюджеты разных уровней превысили 300 млн руб.

Обращаемся к вам через прессу, потому что, учитывая ваш выход на работу в понедельник 24 апреля, вам будут докладывать ситуацию по арестам принадлежащих нашей компании судов «Шанс 103» и «Шанс 104». При этом мы хотели изложить свой взгляд на ситуацию, которую иначе как конфликтом интересов не назовешь.

Руководство компании уверено, что охрана биоресурсов и пресечение ННН-промысла положительно сказываются на развитии рыбной отрасли. При этом в последние несколько лет ваша служба практически в разы снизила объемы браконьерского промысла в подзоне Приморья. Между тем считаем, что в данный момент претензии к нашей компании пограничная служба предъявляет как к некому «махровому браконьеру». А ведь за 25 лет деятельности предприятие никогда не давало даже повода усомниться в своей добросовестности пользователя биоресурсов.

Ситуация с преследованием и давлением на нашу компанию возникала в ваше отсутствие. В течение месяца ваши подчиненные наложили арест сразу на два судна. И оба ареста судов вызывают у нас недоумение и возмущение. Так как законодательное обоснование таких жестких репрессивных действий фактически отсутствует.

Руководители, акционеры и трудовой коллектив считают, что наблюдается последовательный принцип дискредитации компании. Аресты «Шанс 103» и «Шанс 104» парализуют производственную деятельность компании «Восток-1».

Конфликт начался с того, что краболов «Шанс 103» находился под арестом 12 суток. При этом в пресс-релизах пограничного управления нам инкриминировали спорные нарушения, которые впоследствии были исключены в административных протоколах.

Мы не развязывали информационной войны против пограничного управления. После выхода официального информационного сообщения об аресте нашего траулера, к нам обратились представители многих региональных и федеральных СМИ с официальными запросами. Компания в соответствии с законом «О СМИ» высказала свою версию причин задержания. В России свобода слова – одно из наиболее важнейших условий функционирования государства и гражданского общества. Но, после наших комментариев в СМИ, представители пограничной службы в неофициальных разговорах заговорили о том, что нам это с рук не сойдет.

За 25 лет ведения бизнеса компания не раз переживала кризисные моменты в своей производственной деятельности. Мы не драматизировали ситуацию, тем более заявление должностных лиц, ведущих дело по «Шансу 103», о том, что будем разбираться в суде, нас устраивало и мы были готовы отложить обращение в суд, оспаривая неправомерное задержание. Ведь это цивилизованный путь к решению спорных вопросов. Но, с получением 21 апреля сообщения о наложении ареста на «Шанс 104», стало понятно, что налицо откровенный произвол и ваши подчинённые чётко показали, что будут преследовать флот компании «Восток-1», применяя любые, даже сомнительные и противоправные, способы.

Мы называем вам факты, которые сложно игнорировать и которые подтверждают незаконность арестов краболовов.

Так, по мнению гарнизонного военного прокурора, к которому мы обращались за разъяснением, арест судна под предлогом отсутствия печати владельца на судовой роли не является основанием для снятия судна с промысла и его ареста.

Основанием могли бы быть нарушения правил рыболовства и установление факта браконьерства. Вопрос судовой роли можно было решить в административном порядке.

Все инстанции вашего ведомства, к кому мы обращались, или делали вид, что не знают, или действительно не знают, что с 02.05. 2012 года действует новый приказ Минтранса РФ, старый приказ Госкомрыболовства от 03.03.2004 г. № 112, на который ссылались организаторы ареста, при оформлении судовой роли на рыбопромысловое судно уже не применяется. На всякий случай – может быть, мы и ошибались – сделали запрос к службам капитана порта Находки достаточно ли одной подписи и печати капитана. Они нам подтвердили, что действует приказ № 122 от 02.05.2012 г. и с момента его выпуска судовые роли должны оформляться в соответствии с его требованиями, и они не понимают претензию пограничников и тем более этого как предлога для ареста.

Мы уверены, что пограничники знают этот приказ, подтверждением является оформление судовой роли этого судна 16 декабря 2016 года пограничниками порта Пластун, они оформили судовую роль с одной печатью капитана судна. При достаточно частых проверках наших судов этот вопрос никогда не возникал. Сложно назвать истинные причины игнорирования Приказа Минтранса РФ № 122, совершённого в ваше отсутствие. Рыбацкое сообщество считает, что последние действия инспекторов продиктованы желанием показать нам и другим предприятиям, что пограничные власти всесильны, и нагнать на нас всех в прямом смысле страхи и беспрекословную покорность.

Именно силовое давление беспокоит сегодня рыбаков. При процедуре разбирательства арестованное судно посетило 7 досмотровых групп, и все попытались инкриминировать нарушение правил рыболовства. «Обосновав» это тем, что находящиеся на борту индонезийцы, работники компании торгового партнёра, осуществляют деятельность на территории РФ. Пояснили пограничникам, что исключительная экономическая зона РФ не является территорией России по законам РФ. Индонезийцы работают по контрактам с компанией торгового партнёра и там получают деньги. Никакого отношения к нам не имеют и обеспечивают необходимое качество продукции для азиатского рынка. Были предъявлены все документы, подтверждающие легальность их присутствия, согласно Кодексу торгового мореплавания (КТМ). Организаторы ареста, видимо, не изучали этот документ, регламентирующий правила плавания для всех судов. Согласно КТМ иностранцам не запрещается работать на наших судах и занимать любые должности кроме капитана, старшего механика, старшего помощника и начальника радиостанции, именно эти лица осуществляют регламент деятельности судна, в нашем случае – промысловой деятельности. Проверка миграционной службы, которая была проведена после прихода судна в порт, не выявила нарушения. Есть соответствующая запись в судовом журнале. Но потом организаторы ареста надавили миграционщиков.

В конечном итоге граждан Индонезии пытаются признать нарушителями миграционного законодательства. Методы «признаний», а точнее отсутствие предоставления защиты в лице адвоката, что значится в статьях КоАП, и недопущение к допросам капитана, привели к тому, что их работодатель рассматривает возможность обращения с претензиями в МИД РФ. Все иностранные специалисты отказались от своих подписей, так как они были сделаны под силовым давлением. Их представитель госпожа Хигиа ждёт результатов в виде хотя бы элементарного извинения за такое обращение с её соотечественниками.

Официально дело иностранных специалистов отдано управлению миграции в системе МВД, и пока исход его не ясен, так как уже суд будет решать, есть нарушения в этом вопросе или нет. А пока пытаются оправдать сомнительное задержание невыполнением мер требований безопасности мореплавания. В пресс-релизе пограничного управления по Приморскому краю написано, что закончился срок переукладки спасательных плотов 28 марта 2017 года. И якобы уже это явилось причиной задержания и ареста судна. Заявляем, что и это не так. Представители Морской администрации порта Находка в лице старшего госинспектора Булаш В.Г. и старшего госинспектора Горева В.В., которая провела инспекцию по освидетельствованию судна на предмет безопасности плавания, замечаний после проверки «Шанса 103» по соблюдению нормативов безопасного плавания не выставила.

Для того, чтобы у вас сложилась объективная картина по задержанию «Шанса 103», готовы представить дополнительные материалы по всем указанным пунктам. Арест с судна «Шанс 103» был снят 18 апреля в 18 часов 20 минут, и краболов «Шанс 103» вышел в море из порта Находка. Потеряно 12 суток. Реальные убытки по деятельности судна – более 1 147 000 рублей, упущенная выгода – 5 664 084 руб., при этом бюджет потерял в виде налога на прибыль 1 132 820 руб.

Уважаемый Николай Николаевич! Уверены, что анализ действий ваших подчиненных поможет определить ту грань мер реагирования, которая должна быть по закону соизмерима и законодательно обоснована при административных нарушениях. Мы выступаем за объективное расследование и готовы сотрудничать с вашей службой. Обращаемся к вам лично через прессу потому, что уже не надеемся на то, что ваши подчинённые, которые руководят процессом, сделают объективный доклад. Кроме того, репрессии в отношении нашего флота продолжаются.

20 апреля краболов «Шанс 104» зашёл в порт Пластун для предъявления регистру и смены экипажа. Обычный наряд пограничников для оформления судна максимально состоит из 2-3 человек, время оформления пересечения границы составляет 1-2 часа. В этот раз прибыл десант в количестве 12 человек с двумя служебными собаками. Такое количество проверяющих, да ещё с собаками, напоминало антитеррористическую спецоперацию и вызвало у экипажа самую настоящую тревогу и даже страх. Всё это превратилось в дополнительную проверку документов касательно ведения промысла, в «обыск» всех помещений и личных вещей членов экипажа. Подобие «антитеррористической» спецоперации продолжалось с 11 часов 25 минут утра до 22 часов 30 минут вечера. За долгие годы работы с пограничной службой это первый случай «жесткого оформления» захода судна в родной порт.

В ходе спецоперации у пяти членов экипажа были обнаружены самозаготовки. Мясо трубача 27 кг (трубач попадает в прилове и не является нашим объектом промысла), клешни и мясо краба в количестве около 12 кг. Как пояснили виновники, они изготовили из некондиционного краба, не идущего в производство, чтобы порадовать своих близких на берегу, и признают свою вину. Все они были ознакомлены с приказами по недопущению самозаготовок, но допустили нарушение приказов и распоряжений по судну и предприятию, разъясняющих эту тему. Пограничниками наказан капитан, он признал и очень сожалеет, что ошибся в этих людях. После определения экспертизой суммы убытка он возместит её. Мы благодарим пограничников за проявленную бдительность по выявлению нарушителей, сами мы не имеем права проводить досмотр личных вещей. Кроме того, по данному факту судовладельцем проведено служебное расследование и приняты жесткие меры к членам экипажа, допустившим правонарушение.

Далее пограничники составили акт, придрались к пищевому мусору, сроки хранения которого превысили нормы. Капитан пояснил, что с 17.04 по 20.04 стоял на рейде (по погоде судно не пускали к пирсу), и они не могли утилизировать мусор. По мусору составили акт и выписали штраф 2 тысячи рублей. Капитан спорить не стал. Следующий акт составлен по ведению промыслового журнала. Из 5-ти выбранных порядков за сутки в двух было указано на 5 кг меньше. Выписали штраф 5 тысяч рублей. После этого экипаж судна выпустили с судна домой, в 00 часов 21 апреля судно принял новый экипаж. Но в дальнейшем работники вашего ведомства, руководившие этими действиями по дискредитации компании «Восток-1», вполне может быть, учитывая ваш выход на работу в понедельник, решили отчитаться фактом ареста «Шанса 104».

После того как экипаж с виновниками нарушения был отпущен домой, был прислан обычный наряд в количестве 3 человек. Он провел тщательный (уже третий за 36 часов) досмотр судна, ничего не обнаружил и составил протоколы об аресте судна, а также изъятии судовых документов. Для какой цели изымают 21.04.2017 г. судовые документы, тогда как 20.04.2017 г. они уже были проверены со всей возможной тщательностью?

Мотив понятен: в спокойной кабинетной обстановке найти хоть какой-то негатив по ведению промысловой деятельности, чтобы опять потом попытаться оправдать арест. Но ведь это уже проверили специалисты пограничной службы ранее. И подобный метод мы уже ощутили по «Шансу 103»: сначала арестовать, а потом обосновывать арест!!!

Официальное ходатайство об освобождении ареста уже «Шанса 104» мы подадим вам через приемную. Полагаем, что такая мера обеспечения, как арест промыслового судна, является чрезмерной и не соразмерной задачам административного производства.

Арест судна КП «Шанс 104» на рейде в п. Пластун до рассмотрения дела об административном правонарушении (до 18 мая 2017 г.) не является целесообразным и не повлияет на результат рассмотрения данного дела и на исполнение вынесенного по данному делу постановления. Вред, причиненный самозаготовками, сделанными членами экипажа судна из ВБР, общим весом около 39 кг, не соизмерим с убытками, которые понесет компания и государство ввиду месячного простоя судна (стоимость товарной продукции около 20 млн руб., отчисления в бюджеты всех уровней не менее 3,5 млн рублей). Но дело даже не в этом.

Уважаемый Николай Николаевич! Мы крайне обеспокоены создавшейся ситуацией. Идёт уже не прикрытое преследование флота компании «Восток-1». Просим вашего вмешательства в ситуацию, в которой налицо проявляются неприязненное и предвзятое отношение к нашей компании со стороны отдельных сотрудников пограничного управления. Мы сторонники достижения взаимопонимания и погашения конфликтной ситуации и готовы обсудить варианты.

Краболов «Шанс 104» просим освободить из-под ареста ввиду отсутствия объективных причин для его ареста.