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Во Владивостоке в кампании по легализации рынка аренды жилья участвуют риэлторы
Кампания по легализации рынка аренды жилья, стартовавшая во Владивостоке в 2013 году, направлена на выявление лиц, сдающих в наем свои квартиры и привлечение их к уплате налогов с полученных доходов. В проведении кампании активное участие принимают риэлторские организации.
В целях повышения прозрачности рынка недвижимости и повышения налоговой грамотности участников рынка недвижимости проведена практическая конференция, организованная Дальневосточной гильдией риэлторов совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю.
На конференции присутствовали около 30 представителей агентств недвижимости, которые были проинформированы об изменениях в налоговом законодательстве в 2014 году, о том, кто обязана представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц, в какие сроки необходимо отчитаться о доходах и уплатить налог, а также порядок получения налоговых вычетов.
Данная информация будет в дальнейшем использована при работе риэлторских компаний.
Участники конференции получили компетентные ответы на острые и спорные вопросы, касающиеся налогообложения физических лиц при совершении операций с недвижимостью.
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