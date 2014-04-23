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Систему индивидуальных тепловых пунктов ЖКХ можно улучшить
Сложившаяся система централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства г. Владивостока имеет систему индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий, оснащенных смесительными устройствами - элеваторами. В ситуации, когда параметры теплоносителя не соответствуют требуемым (ниже расчетных) наличие, элеватора в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), как смесителя подающей и обратной воды, теряет смысл, а в некоторых случаях является совершенно неприемлемым.
В переходные периоды года (октябрь, ноябрь, март, апрель, май) параметры теплоносителя не снижаются (срезка температурного графика) из расчета обеспечения горячего водоснабжения. Элеваторная схема не предусматривает регулирования и способствует перегреву помещения, а следовательно, и перерасходу тепла в зимний период (декабрь, январь, февраль).
В сложившихся условиях одним из направлений улучшения теплового режима помещений и экономии тепла в зданиях любого назначения является регулирование теплопотребления в ИТП с заменой элеватора специальным бесшумным циркуляционным насосом.
В ИТП устанавливается автоматический клапан, регулирующий долю подмешиваемой горячей воды, который управляется специальным электронным блоком. На основе сбора сигналов о температуре наружного воздуха, температуре воды в подающей и обратной магистралях, электронный блок выдает управляющий сигнал на исполнительный механизм клапана, сокращая или увеличивая расход сетевой горячей воды.
Такая система обеспечивает регулирование теплоотдачи системы отопления «по потребности», а также позволяет обеспечить температуру воды в обратной магистрали в соответствии с договором по графику регулирования в тепловых сетях.
Предлагаемая схема ИТП обеспечивает:
- экономию тепловой энергии в осенне-весенний период (предотвращение перегрева помещения) за счет автоматического регулирования смешения горячей и обратной воды в системе отопления (уменьшение доли горячей воды);
- экономию тепловой энергии в зимний период за счет уменьшения расхода теплоносителя в дневное время по сравнению с ночным.
Общая экономия тепла за отопительный период составляет 25% - 50%.
Срок окупаемости указанной схемы составляет от 1 до 3 лет.
Сегодня отсутствие информации о реальном потреблении тепловой энергии зданием или потреблении воды квартиросъемщиком приводит к завышенным платежам граждан и излишним бюджетным дотациям. Пользуясь отсутствием учета, тепло- и водоснабжающие организации закладывают в экономические расчеты стоимость сверхнормативных потерь.
В этой ситуации принципиальное значение приобретает поиск внутренних резервов экономии энергоресурсов и финансовых средств. Основой мирового опыта в изыскании таких резервов является энергосбережение, т. е. совершенствование выработки и экономичной реализации энергоресурсов.
Первый шаг к этому - точный учет всех энергоресурсов на пути от производителя до конечного потребителя. Сам по себе учет необходим для обеспечения цивилизованной формы расчетов за потребленную тепловую энергию между потребителем, поставщиком и не является способом снижения теплопотребления. Однако на практике установка приборов учета, как правило, позволяет получить ощутимый экономический эффект. Это связано с несоответствием расчетных значений тепловых нагрузок фактическим теплопотреблениям объектов. В среднем, проектная нагрузка завышена на 30-60% по сравнению с реальным потреблением здания.
Еще несколько лет назад на основе многолетнего опыта проектирования и монтажа автоматизированных тепловых узлов мы говорили клиентам, что каждый автоматизированный тепловой узел - уникальное изделие. Но сейчас произошло переосмысление подходов. Теперь мы предлагаем клиентам выбор из готового ряда типизированных узлов. Это упростило подбор оборудования, ускорило процесс проектирования и снизило себестоимость производства за счет унификации. Потребитель, придя к нам, получает полный комплекс услуг:
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