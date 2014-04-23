"Сухой порт": уникальное решение логистических проблем

В последние годы государство серьезно взялось за решение вопроса о притоке инвестиций в экономику Дальнего Востока и Приморья, переписывая правила государственной политики для улучшения инвестиционного климата. И бизнес отреагировал на запросы государства, реализуя масштабные проекты опережающего развития.

Одним из примеров инициативы бизнеса может служить проект «Сухой порт», реализуемый Группой компаний «Аква-Ресурсы», полуфиналистом X Бизнес-Премии в номинации «Развивающийся бизнес - 2013».

ГК «Аква-Ресурсы» образована в 1997 году. Группа объединяет, в частности, рыболовецкое предприятие «Огни Востока», ОАО «Далькомхолод», ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом в Находке). В собственности компании имеется добывающий и перерабатывающий флот, другой морской транспорт.

В Приморье основная часть населения и, следовательно, социально-экономического потенциала сосредоточена в границах владивостокской агломерации, в состав которой помимо г. Владивостока - системообразующего центра агломерации - входят города Находка, Артем, Большой Камень и Уссурийск, поселки и сельские населенные пункты Надеждинского и Шкотовского районов. Уже сегодня владивостокская агломерация является узлом международных транспортных коридоров с развитой сетью опорных коммуникаций, что дает конкурентные преимущества по организации интермодальных перевозок.

В ее составе будет сформирован транспортно-логистический комплекс национального значения, интегрирующий железнодорожную и автодорожную сеть, морскую портовую и аэропортовую, а также складскую инфраструктуру для обеспечения российского внешнеторгового грузооборота и международного транзита грузов и пассажиров с ориентацией в первую очередь на северо-восточные провинции Китая, Северную и Южную Корею и Японию. Это станет основой развития транспортно-логистического кластера Приморского края.

Проект «Сухой порт», который реализует в Артемовском городском округе Группа компаний «Аква-Ресурсы», один из показательных примеров, с помощью каких инструментов Приморье сможет стать территорией опережающего развития.

Согласно классическому определению, сухой порт - это сухопутный транспортно-логистический терминал, который имеет прямую связь с морским портом через специально организованную транспортную инфраструктуру. Связь с морским портом может быть реализована при помощи автомобильного и железнодорожного транспорта. Таким образом, сухой порт выполняет функцию перевалочного пункта, расширяя возможности и упрощая осуществление морских грузоперевозок для участников ВЭД, территориально расположенных на значительном удалении от портов. Кроме этого, организация сухих портов позволяет значительно разгрузить терминалы морских портов, что благотворно сказывается на функционировании всей транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах страны.

Проект «Сухой порт» предусматривает создание управляющего регионального транспортно-логистического центра для взаимодействия железнодорожного и морского транспорта. Центр позволит не только оптимизировать перемещение экспортных грузопотоков через порты Приморского края, но и будет способствовать загрузке Транссибирской магистрали в обратном направлении.

По мнению главы региона, сегодня необходимо использовать преимущества транспортных коридоров в Приморье.

Соглашение о строительстве «Сухого порта» было подписано в сентябре прошлого года в ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса. Стоимость проекта оценивается в $18,4 млн, которые инвестирует Группа компаний «Аква-Рресурсы». «Доля транспорта в экономике края очень велика - 18%. Развивая транспортные коридоры в регионе, мы можем изменить логистическую схему, через Приморье завозится много товаров на Дальний Восток. Подписание демонстрирует тот факт, что мы работаем не только с иностранными инвесторами. Российские инвесторы нам также нужны и важны», - подчеркнул на подписании соглашения губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Президент Группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ отмечает, что благодаря проекту в Приморье будут созданы более 300 новых рабочих мест.

Транспортно-логистический центр типа «Сухой порт» базируется в Артемовском городском округе (район станции Угловая), на расстоянии 40 км от порта и станции Владивосток и 160 километров от портов Находка и Восточный, в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы «Владивосток - Хабаровск».

Реализация проекта в том числе позволит вывести отгрузку мороженной рыбопродукции со станции Мыс Чуркин (Владивосток) в район «сухого порта». Это даст возможность разгрузить станцию, которая перегружена. Предложение уже поддержано ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и крупнейшими поставщиками рыбопродукции. Не случайно, что оператором проекта выступает ОАО «Далькомхолод».

На территории транспортно-логистического центра в настоящий момент продолжаются работы по созданию складского комплекса класса «А» площадью 15 тыс. кв. метров, начатые в сентябре 2013 года. Следующим этапом реализации проекта станет получение технических условий от ОАО «РЖД» на предоставление «Сухому порту» грузопотока в объеме 3 млн тонн в год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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