Арсеньевский молочный комбинат вошел в четверку номинантов "Развивающийся бизнес 2013"

Арсеньевский молокозавод нельзя отнести к старейшим предприятиям Приморского края, поскольку его появление по времени совпало с последними годами уходящей советской эпохи. Фактически предприятие искало свою модель развития параллельно со строительством новой экономической системы в стране.

В конце 1987 года Государственная приемочная комиссия Госагропрома РСФСР приняла в эксплуатацию молокозавод мощностью 25 тонн в смену для обеспечения молочной продукцией города Арсеньева, а в августе 2000 года на его площадях было организовано новое предприятие - ООО «Арсеньевский молочный комбинат».

Сегодня в структуру комбината входят несколько предприятий: ОАО «Анучинский молочный завод», ООО «Гудвин», ООО «Аква-Сервис», ООО «Арсеньевский квасной завод».

Основным направлением работы комбината изначально стало производство мороженого, которое составляло около 80% выпускаемой продукции. «Арсеньевский пломбир» был широко известен не только в Приморском крае. Поставки его осуществлялись на Сахалин, Камчатку, в Хабаровский край и в Магаданскую область.

Со временем расширялся ассортимент выпускаемой продукции, росли объемы производства, которые постепенно стали смещаться в сторону кисломолочной продукции. Наряду с производством традиционных классических молочных продуктов предприятие осваивало новейшие технологии, завоевывало новые территории и рынки. На первое место вышло производство «Продуктов здоровья» с уникальным набором лактобактерий и известного на весь регион арсеньевского «живого кваса».

Сегодня «Арсеньевский молочный комбинат» - это современное предприятие, которому удалось в значительной степени модернизировать производство, переоборудовать цеха, минимизировав ручной труд. Введен в строй цех автоматизированного розлива продукции, построены современные, компьютеризованные складские помещения, что значительно облегчило труд и повысило производительность сотрудников предприятия. Именно они - главное достояние завода, считает директор комбината Юрий МИНКИН. Некоторые из них отработали на комбинате более 20 лет. Это А.С. ШАТАЛОВА, С.И. БЕССАРАБ, Е.А. МЕДВЕДЕВА, О.В. ЧЕПУРНАЯ, Л.С. КОПОТЬ, Н.А. КОРОЛЕВА.

Комбинат находится в черте города Арсеньева, поэтому вопросы, связанные с экологией, не были оттеснены в разряд второстепенных. Год назад был введен в эксплуатацию новый конверторный паровой котел, работающий на отходах лесопильного производства. Это позволило не только уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, но и снизить себестоимость продукции.

Арсеньевский молочный комбинат сегодня выпускает более полусотни видов молочных продуктов и мороженого, имеет собственную физико-химическую лабораторию, которая строго следит за качеством этой продукции. На всех основных участках производства установлено современное импортное оборудование, применяются и традиционные, и самые передовые технологии с использованием исключительно натуральных продуктов.

Предприятие активно принимает участие в региональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах. За последние 15 лет качество продукции Арсеньевского молочного комбината и Квасного завода было отмечено 49 дипломами и 42 золотыми медалями. В 2012 году «Асеньевский живой квас» получил Кубок Гран-При в смотре-конкурсе «Лучший товар Евразии». Кроме того, предприятие - известный благотворитель в городе Арсеньеве. Оно участвует в различных акциях, оказывает финансовую помощь ветеранам и в проведении всевозможных спортивных соревнований и конкурсов, за что и было награждено «Золотой грамотой мецената» от Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия».

«Арсеньевский молочный комбинат» - небольшое региональное предприятие, - говорит Юрий Минкин. - Оно не ставит своей целью выпускать сотни тон продукции и отправлять ее по всей России. Его задача - выпускать натуральный живой продукт с короткими сроками годности для здоровья жителей Приморья».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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