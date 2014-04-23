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Руководитель ОАО "Приморскуголь" Александр ЗАНЬКОВ вошел в число номинантов "Менеджер года Приморского края 2013"

23 Апреля 2014, 12:20 | Приморье

Из ста руководителей, рассматривающихся на эту победу, в финал Бизнес-Премии Приморского края вышли четверо. Стоит отметить, что данная номинация - одна из сложнейших, так как объединяет оценки и роста показателей компании, уровень ее модернизации, инноваций в сфере менеджмента, и, безусловно, роль самого руководителя предприятия.

Последние годы для угольной отрасли Приморского края не были легкими. Конкуренцию углю составил природный газ. Надо было искать выход в условиях потери части приморского рынка. И менеджмент «Приморскугля» справился с этой задачей более чем достойно.

Практически вся трудовая деятельность Александра Занькова связана с угольной промышленностью Приморского края. Начиная с 1971 года, трудился на шахте им. Артема, откуда перешел в дирекцию по производству «Приморскугля». Небольшой отрезок времени в постперестроечный период Александр Заньков возглавлял комитет по топливно-энергетическому комплексу администрации Приморского края, после чего вновь вернулся на родное предприятие. Свою нынешнюю должность - генерального, затем исполнительного директора ОАО «Приморскуголь» - он занял в 2003 году.

Сегодня ОАО «Приморскуголь» - это коллектив, состоящий из 1800 человек, объединенных в два крупных угледобывающих предприятия - разрезоуправление «Новошахтинское», шахтоуправление «Восточное» и сервисное - Артемовское ремонтно-монтажное управление.

Благодаря техническому обновлению, оптимизации работ, грамотному управлению, этот коллектив добыл в прошлом году более 4 млн тонн угля, обеспечив регион твердым топливом. Заслуги коллектива и непосредственно его руководителя получили высокую оценку Кремля: Александр Заньков в декабре 2013 года был награжден Почетной грамотой Президента России. Награду главы государства ему вручил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

В целом, за период работы Александром Заньковым во главе «Приморскугля» добыча и реализация твердого топлива компанией выросли на 30%, а доля угля ОАО «СУЭК», в состав которого входит ОАО «Приморскуголь», на топливном рынке Приморья возросла с 30% в 2003 году до 54% в 2012 году.

Оба добывающих актива «Приморскугля» - разрезоуправление «Новошахтинское», шахтоуправление «Восточное» - в последние годы демонстрировали стремительно растущие показатели. Так, РУ «Новошахтинское» в 2011 году добыто максимальное количество угля за последние 10 лет. ШУ «Восточное» рекордных показателей достигло через год, - в 2012 году. Тогда в августе на одном из участков подземных горных работ была введена в строй высокопроизводительная лава, позволившая увеличить суточную добычу угля до 11,65 тыс. тонн, а месячную - до 185 тыс. тонн. Подобный результат был установлен впервые в истории угольной отрасли Приморского края.

В 2012 году каменный уголь с шахтоуправления «Восточное» впервые стал поставляться на экспорт, и сразу достиг 70% объема подземной добычи, что стало показателем его высокого качества. Стоит отметить, что по итогам все того же 2012 года приморская шахта вошла в первую «пятерку» предприятий СУЭК, досрочно справившихся с годовым планом добычи.

Добиться всех этих значимых результатов коллективу удалось за счет грамотной организации управленческого процесса, а также успешного освоения современной техники. В числе факторов, способствовавших выходу ОАО «Приморскуголь» на столь высокие производственные рубежи, - эффективная организация работ, успешная реализация мероприятий инвестиционной программы технического перевооружения горных работ. Шахтерские рекорды явились и результатом опыта, мастерства всего коллектива, повышения профессионального уровня в рамках программ повышения квалификации. Эти достижения и результат простого, человеческого внимания руководителя компании к состоянию здоровья своих работников и членов их семей. Они имеют возможность за счет предприятия поправить здоровье в здравницах Дальнего Востока и юга России. Для детей горняков все необходимое для полноценного отдыха предоставляет лагерь «Юность», расположенный на берегу бухты Тавайза.

В лучших традициях прошлого, в коллективах ОАО «Приморскуголь» продолжают проводиться производственные соревнования, конкурсы профессионального мастерства спартакиады, способствующие укреплению корпоративного духа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: бизнес-премия  Приморскуголь 



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