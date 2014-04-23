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Виталий Веркеенко хочет видеть счастливыми тех, ради кого работает

23 Апреля 2014, 11:40 | Приморье
Те читатели «Золотого Рога», что внимательно следят за историей Бизнес-Премии Приморского края, знают, что последние годы не обходится без того, чтобы хотя бы в одной из номинаций не звучали Технохолдинг «СУМОТОРИ» или его президент Виталий ВЕРКЕЕНКО. Среди финалистов номинации "Менеджер года 2013" снова его имя.
 
Причем за компанию и ее основателя активно голосуют не только эксперты, понимающие, что стоит за таким серьезным успехом, но и рядовые приморцы, которые, возможно, не всегда разбираются в тонкостях бизнеса, но прекрасно ощущают, что конкретно дает территории и ее людям многопрофильный «СУМОТОРИ».

Сначала, благодаря прародительнице нынешнего холдинга - компании «ХИНО-Владивосток», - они убедились в том, что «бэушный» японский автопром, приобретенный у надежного и ответственного поставщика, долго верой и правдой служит своему владельцу. Затем ощутили на себе все прелести управления новыми автомобилями, только что сошедшими с японского, корейского или европейского конвейера. (Технохолдинг уже не первый год официально представляет такие бренды, как SUZUKI, SUBARU, MAZDA, VOLKSWAGEN, FORD и KIA.) А потом испытали чувство гордости за то, что благодаря новому амбициозному проекту компании - спортивно-техническому комплексу PrimRing - край вполне может стать центром притяжения российского автоспорта.

Грузовая, пассажирская и специальная строительная техника, которую поставляет компания, наилучшим образом зарекомендовала себя на стройках региона, в службе «скорой помощи», автобусных и таксомоторных перевозках, осуществляемых приморскими компаниями. Более того, «СУМОТОРИ» первым в крае стал выпускать автомобили - грузовые - с пометкой «сделано в Приморье».

Для того чтобы как можно больше жителей Приморья смогли пересесть на новые автомобили и чувствовать себя комфортно и спокойно в любой дорожной ситуаци, Технохолдинг разработал такие привлекательные программы, как SUMOTORI-Trade-In, SUMOTORI-Zenit или SUMOTORI-Assistance, действующую круглосуточно и бесплатно.

А минувшим летом, вопреки сомнением скептиков, не веривших в реальность «сумасшедшей» затеи, был успешно завершен первый этап «ПримРинга» (целиком объем работ планируется выполнить до 2017 года). Сегодня здесь регулярно проводит тренировочные сессии «Приморская автомобильная федерация», ежемесячно проходят различные чемпионаты и первенства - по мотокроссу, дрифтингу, картингу и другим видам автоспорта. Приморским мальчишкам, мечтающим о карьере гонщиков, теперь есть где учиться, к чему стремиться и кому подражать: на «кольце» можно увидеть и спортсменов с мировыми именами. Сегодня полным ходом идет строительство большого кольца для проведения всех видов автомобильных соревнований, растет инфраструктура. Веркеенко и его команда не останавливаются. В числе преследуемых целей - сделать «ПримРинг» лучшим автокомплексом России и значимым в мире в области автоспорта и зрелищных событийных мероприятий.

В отличие от многих известных и добившихся серьезных результатов бизнесменов, Виталий Веркеенко не идет в политику, но тем не менее ему удается менять жизнь края в лучшую сторону, давать его жителям больше новых возможностей и помогать слабым. Не оставляя без поддержки даже тех, кто, казалось бы, не входит в сферу деловых интересов компании, Технохолдинг протягивает руку помощи спортсменам (в т.ч. не имеющим отношения к автомобильным видам спорта), выпускникам вузов, детям, попавшим в ДТП…

 «Мы всегда стремились стать силой успеха своих клиентов, и надеюсь, нам это удавалось. Сегодня в сфере нашего внимания не только наши покупатели и партнеры, но и в целом территория, на которой мы развиваемся уже без малого 16 лет. Ведь это на самом деле здорово - видеть счастливыми тех, ради кого ты работаешь. И неважно, близкие ли это люди или совершенно посторонние. Это в любом случае очень сильно мотивирует», - считает Виталий Веркеенко.

Досье "Золотого Рога": Технохолдинг «СУМОТОРИ» работает на приморском рынке с 1998 года. Поставляет грузовую, строительную и спецтехнику, является официальным дилером целого ряда европейских и азиатских автомобильных брендов, осуществляет сборочное производство грузовиков HINO, а также реализует масштабный проект «Приморское кольцо».

Президент Технохолдинга Виталий Веркеенко входит в рабочую группу АСИ, а также в состав Общественного Совета при УВД Приморского края, где возглавляет комитет по безопасности дорожного движения, и Совет по привлечению инвестиций при губернаторе Приморского края, является председателем Общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае. Регулярно участвует в международных мероприятиях, направленных на развитие экономических связей России с Японией и Кореей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.

 

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: бизнес-премия  технохолдинг  Веркеенко  Сумотори 



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