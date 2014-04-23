Cельхозпроизводителям Приморского края прописали конкурентоспособность

«Мы хотели привлечь японские фирмы, чтобы, изучив их опыт работы, на базе Шкотовского района реконструировать мелиоративную сеть. Мы смогли бы там создать мощную кормовую базу и производство картофеля с овощами. Но они, к сожалению, настроены в основном на производство сои и кукурузы», - рассказал на встрече с журналистами директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей БРОНЦ.

В то же время инвесторы из других соседних стран уже несколько лет работают в Приморье. Сегодня в регионе присутствуют три категории сельхозпроизводителей с иностранным капиталом. Во-первых, это иностранные фирмы, привлекающие в качестве рабочей силы местных жителей; во-вторых, сельхозпредприятия, созданные российскими гражданами, но в них работают до 90% китайцев. И третья категория - это предприятия, которые фактически созданы иностранцами и для иностранцев. На все эти предприятия приходится 95% производства риса в Приморье, до 70% овощей, и доля производства ими сои уже подходит к 50% от общего объема.

Но вот японские инвесторы требуют условий особых. Основное их них – это обязательный агент с российской стороны, желательно, чтобы он был каким-то образом под контролем администрации Приморского края, т.е. это должно быть некое краевое унитарное предприятие. Таким образом японская сторона требует для себя гарантий. К сожалению, такого предприятия в крае нет.

Непростая ситуация складывается и с привлечением российских инвесторов. Те крупные фирмы, которые уже реализовали в западных районах страны свои проекты, начинают с интересом смотреть на Дальний Восток. «Мы не стремимся к тому, чтобы к нам заходило большое количество непонятных инвесторов, - отметил Андрей Бронц, - мы должны видеть, кто они и чего достигли». Сегодня предложения от российских инвесторов в основном сводятся к следующему: «Сначала найдите и дайте нам земельные участки в размере не менее 50 тыс. га, а потом мы будем реализовывать животноводческий проект». Работать параллельно с землей и над проектом, к сожалению, не желает никто.

Практически всех инвесторов интересует в первую очередь земля. В то же время в молочное животноводство, куда направляются немалые деньги в соответствии с приоритетами программы развития сельского хозяйства, привлечь инвестора не удается. В Приморье реализуется всего один крупный проект и ряд мелких – «семейные фермы», поэтому и надежды на улучшение ситуации с производством молока приходится связывать только с местными фермерами, которым и будет помогать краевой бюджет. Речь идет в первую очередь о тех крестьянах и их фермерских хозяйствах, которые живут и работают непосредственно на селе. Они решают много социальных проблем, чего не может себе позволить глава поселения со своим скудным бюджетом. Если не будет такого хозяина селе, то оно умрет.

Молочное производство – это долгосрочная инвестиционная программа. Выход после всех капиталовложений на проектную мощность при благоприятных обстоятельствах ее реализации возможен только примерно на седьмой год, срок окупаемости самого проекта составляет 12 лет. Сегодня продуктивность коров из того поголовья, которое было завезено в 2012 году из США, приближается к 9 тыс. литров на фуражную корову. Конечно, в мелких крестьянских хозяйствах и семейных фермах, где в основном нет импортных коров, максимальный уровень - 6 тыс. литров на голову.

Но и их продукция должна быть рентабельна. Для этого надо перевооружить наших фермеров, научить их работать на новом оборудовании, на новейших технологиях. Для этого каждый год в Приморье формируется группа, которая выезжает во Францию, в Израиль, где приморский фермер может познакомиться с современными технологиями. Кроме того, наши предприятия привлекают и иностранные консалтинговые фирмы, которые активно здесь работают, уверяет Андрей Бронц.

В то же время на полях сегодня работает в основном старая техника, 70% из которой уже должно быть списано. В год приобретается порядка 45 комбайнов приморскими хозяйствами. Но поскольку комбайн должен меняться раз в 8 лет, то необходимо сельхозпредприятиям края на самом деле приобретать в целом 120-130 комбайнов ежегодно. Тогда и будет результат.

Сегодня необходимо приморскому сельхозпроизводителю быть конкурентоспособным, подчеркивал не раз директор департамента, отвечая на вопросы журналистов. При этом рассчитывать только на государство и государственную поддержку нежелательно, откровенно сказал чиновник. И объяснил это предельно просто: один сбой в государственной поддержке приведет к кризису самого производства.

Собственно поэтому предприятия и вынуждены работать над снижением себестоимости производства. Поскольку уровень зарплат в сельском хозяйстве невысок, то для фермеров остаются две основные составляющие в структуре затрат, которые существенно влияют на себестоимость. Это электроэнергия и корма. При этом корма составляют 60-70% от стоимости продукции. Поэтому главная задача приморских хозяйств – произвести конкурентоспособные корма для того, чтобы удешевить себестоимость животноводческой продукции.

Если в ближайшее время произойдет ожидаемый рост объемов производства растениеводческой продукции, например, хозяйства края выйдут на уровень 200 тыс. тонн производства кукурузы, имеющей экспортную перспективу, то площади для кормов резко сократятся. Отсюда возникает потребность в целом комплексе мер по вводу в оборот залежных земель.

На этот год поставлена задача довести количество посевных площадей до 405 тыс. га. В долгосрочных планах ежегодное увеличение посевных на 10 тыс. га, т.е. будут вводиться сельскохозяйственные угодья, которые не использовались более 20 лет. А это требует громадных капиталовложений, ведь нужно не только выкорчевывать заросшие поля, но и заниматься мелиорацией, строить подъездные пути, дороги, мосты. Собственно поэтому и невозможно в больших объемах вводить залежные земли. Их надо сначала готовить к этому.

И еще одно значительное изменение коснулось села в этом году. С начала года начала работать федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». Особенностью этой программы является новое условие, которого не было раньше в программах по развитию сел. Средства теперь будут выделяться только на те территории, где есть инвестиционные проекты по развитию сельского хозяйства. Если в населенном пункте нет производства или оно не входит в программу развития сельского хозяйства как инвестпроект, то на этот населенный пункт средства господдержки на предоставление жилья не пойдут. «Главы муниципалитетов должны предусмотреть в своих планах территориального устройства направления инвестиционного развития сельского хозяйства и развития социальной сферы. Если в генпланах отсутствуют эти мероприятия, то, к сожалению, Минсельхоз заявки наши отклоняет», - пояснил Андрей Бронц.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.