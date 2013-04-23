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Предприниматели Приморского края померяются итогами
В краевом конкурсе бизнесмены поборются за звание лучших в 15 номинациях
Более 50-ти предпринимателей из разных городов и районов края уже подали заявки на участие в конкурсах «Предприниматель Приморья – 2012» и «Ты - предприниматель». Прием заявок продолжается. К участию в конкурсе приглашаются представители всех сфер малого и среднего бизнеса. Количество номинаций дает возможность каждому показать сильные стороны своего бизнеса.
Задача конкурсов - выявить и поощрить предпринимателей, достигших за последний календарный год наибольших успехов в деятельности, а также содействие развитию молодежного предпринимательства.
Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, если первый конкурс («Предприниматель Приморья - 2012») ориентирован больше на уже состоявшихся в бизнесе людей, то второй («Ты - предприниматель») ориентирован на молодых и начинающих предпринимателей.
К участию в конкурсе «Предприниматель Приморья» приглашаются предприниматели, зарегистрированные на территории Приморского края и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
Конкурс проводится по 15-ти номинациям:
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного значения;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли;
- Успешный старт;
- Лучший молодой предприниматель года;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревообработки и производства мебели;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг;
- Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы.
Один участник может принять участие только в одной номинации.
Конкурс «Ты - предприниматель» проводится в целях содействия развитию молодежного предпринимательства. Он нацелен на вовлечение молодых в бизнес-сообщество, повышение предпринимательских компетенций начинающих бизнесменов, их сопровождение и поддержку.
Выдвижение кандидата для участия в конкурсе «Ты - предприниматель» может осуществляться самостоятельно, а также молодежными организациями, расположенными на территории Приморского края. Для участия в конкурсе необходимо представить бизнес-проект, оценивать который будет комиссия, созданная на базе департамента по делам молодежи Приморского края.
Дополнительная информация о конкурсах и условиях участия размещена на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края: http://mb.primorsky.ru/content/news/regional/reggeneral/m,05,1560/. Здесь же можно скачать анкеты участников. Также консультацию по вопросам участия в конкурсах можно получить в отделе развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции департамента экономики Приморского края по телефону (423) 220-86-41.
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