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За пользование муниципальной собственностью Приморский водоканал может заплатить почти 15 млн рублей

23 Апреля 2012, 13:50 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. КГУП «Приморский водоканал» не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения суда первой инстанции по делу о взыскании с него неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14 813 786 рублей.

Управлением муниципальной собственности г. Владивостока в ходе проверки было установлено, что, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, КГУП «Приморский водоканал» занимает и использует помещения, находящиеся по адресу: ул.Некрасовская, д.122.

В адрес ответчика управлением были направлены уведомления о необходимости исполнения обязательств по выплате неосновательного обогащения за фактическое пользование муниципальным имуществом. Поскольку уведомления были оставлены Приморским водоканалом без рассмотрения, административный орган обратился в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции удовлетворил в полном объеме исковые требования Управления, взыскав с Приморского водоканала 14 813 786 рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование муниципальным имуществом без правовых оснований. Решение суда первой инстанции поддержали и в Пятом арбитражном апелляционном суде, оставив жалобу КГУП «Приморский водоканал» без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.

Автор: Пятый арбитражный апелляционный суд, г. Владивосток
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