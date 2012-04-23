Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За пользование муниципальной собственностью Приморский водоканал может заплатить почти 15 млн рублей
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. КГУП «Приморский водоканал» не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения суда первой инстанции по делу о взыскании с него неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14 813 786 рублей.
Управлением муниципальной собственности г. Владивостока в ходе проверки было установлено, что, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, КГУП «Приморский водоканал» занимает и использует помещения, находящиеся по адресу: ул.Некрасовская, д.122.
В адрес ответчика управлением были направлены уведомления о необходимости исполнения обязательств по выплате неосновательного обогащения за фактическое пользование муниципальным имуществом. Поскольку уведомления были оставлены Приморским водоканалом без рассмотрения, административный орган обратился в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.
Исследовав материалы дела, суд первой инстанции удовлетворил в полном объеме исковые требования Управления, взыскав с Приморского водоканала 14 813 786 рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование муниципальным имуществом без правовых оснований. Решение суда первой инстанции поддержали и в Пятом арбитражном апелляционном суде, оставив жалобу КГУП «Приморский водоканал» без удовлетворения.
Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.
Новости тематики
- Компания DNS представила новый загородный поселок
- Рост цен на жилье во Владивостоке никто и ничто не остановит
- Чемпионат мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- "Квадрат" плохо катится
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Арсеньев – с новым домом!
- Жилье все-таки дорожает
- Застройщики штурмуют Орлиную сопку
- "Когда дворник Вася сможет купить себе квартиру с одной зарплаты?"
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
Новости раздела
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту