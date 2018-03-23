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Приморские абоненты Tele2 использовали в 2,5 раза больше трафика в праздники

23 Марта 2018, 16:29 | Приморье

Приморские абоненты Tele2 также установили праздничные рекорды

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности клиентов во время февральских и мартовских праздников. В этом году на фоне общего снижения количества отправленных сообщений выросло число голосовых вызовов и поздравлений в социальных сетях и мессенджерах.

Рекордный рост показал интернет-трафик, который в целом по России увеличился более чем в два раза год к году. При этом абоненты Tele2 одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как 23 февраля, так и 8 марта.


 

Приморские абоненты Tele2 также установили праздничные рекорды. Потребление интернет-трафика в крае по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 раза. Клиенты оператора совершили на 32% больше исходящих звонков, а их общая продолжительность выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта 2018 года выросло в России по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн. Всего в эти дни клиенты оператора во всех регионах проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты.

В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн. Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей – именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  трафик  tele2 



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