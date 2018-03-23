Жители Приморья могут проголосовать в полуфинале краевой Бизнес-Премии

На этой неделе началось голосование в полуфинале XIV Бизнес-Премии Приморского края, организованной Издательской компанией "Золотой Рог" совместно с администрацией Приморского края. Сформированы списки компаний-полуфиналистов в четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



За полуфиналистов может проголосовать любой желающий на сайте премии .



Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края проходит на протяжении 14 лет. В этом году председателем оргкомитета стал первый вице-губернатор Александр Костенко.



14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER». Информационное сопровождение – десятки медиаструктур региона. Участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый. Первый круг голосования пройдёт до 3 апреля, финал – до 17 апреля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.