Во Владивостоке названы имена финалистов XIII Бизнес-Премии Приморского края

23 марта во Владивостоке подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года" по итогам 2016 г., сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Финалистами четырех номинациях стали:

Компания года Приморского края - 2016 (идет голосование в финале)

«Авиакомпания «Аврора», АО (Приморский филиал) «ДНС-Приморье», ООО «Ратимир», ООО «Южморфлот» ОАО

«Менеджер года Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО «ДНС групп» ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ААК «Прогресс» КАСПИН Владимир Леонидович, ООО «Ремонтно-строительная КФК» СУХИХ Илья Владимирович, ООО «ЗУМА Паназиатский ресторан»

«Развивающийся бизнес Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)

«ДВЗ «Звезда», АО Холдинг «Монастырев и Ко», ООО «Ханкайский АПК «Грин Агро», ООО «Три кота», ООО

«Социально ответственный бизнес Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)

«Гормолокозавод Артемовский», ООО «Приморский центр микрохирургии глаза», ООО «Восточный порт», АО «Транснефть – Порт Козьмино», ООО

Оргкомитет выражает благодарность 48 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале. Их голоса в основном и определили финалистов, но открытое голосование приморцев на сайте Премии WWW. DV-RATING.ru внесло значительные коррективы в две номинации «Менеджер года» и «Развивающийся бизнес», где решение экспертов не совпало с мнением приморцев. 7478 голосов были учтены при подведении итогов.

Роль Краевой Бизнес-Премии в формировании открытой экономики и инвестиционной привлекательности края подчеркнул на недавней пресс-конференции председатель Оргкомитета XIII Бизнес-Премии, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. «Большие ставки делаем на резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток – это новые лидеры экономики края, которые, уверен, займут достойные места в списке победителей», – отметил первый вице-губернатор.

Имена победителей в четырех номинациях станут известны после открытого голосования и голосования членов Экспертного совета до 1 апреля.

«Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2016, - коммментирует Елена БАРКОВА, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог». - Кто из них станет победителем – определит 2-й тур голосования, который продлится до конца марта. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоится во Владивостоке 5 апреля».

Оргкомитет XIII Бизнес-Премии Приморского края.