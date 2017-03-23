Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке названы имена финалистов XIII Бизнес-Премии Приморского края
Финалистами четырех номинациях стали:
Компания года Приморского края - 2016 (идет голосование в финале)
|
|
|
«Авиакомпания «Аврора», АО (Приморский филиал)
|
|
|
«ДНС-Приморье», ООО
|
|
|
«Ратимир», ООО
|
|
|
«Южморфлот» ОАО
|
«Менеджер года Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)
|
|
|
АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО «ДНС групп»
|
|
|
ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ААК «Прогресс»
|
|
|
КАСПИН Владимир Леонидович, ООО «Ремонтно-строительная КФК»
|
|
|
СУХИХ Илья Владимирович, ООО «ЗУМА Паназиатский ресторан»
|
«Развивающийся бизнес Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)
|
|
|
«ДВЗ «Звезда», АО
|
|
|
Холдинг «Монастырев и Ко», ООО
|
|
|
«Ханкайский АПК «Грин Агро», ООО
|
|
|
«Три кота», ООО
|
«Социально ответственный бизнес Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)
|
|
|
«Гормолокозавод Артемовский», ООО
|
|
|
«Приморский центр микрохирургии глаза», ООО
|
|
|
|
|
|
«Транснефть – Порт Козьмино», ООО
|
Оргкомитет выражает благодарность 48 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале. Их голоса в основном и определили финалистов, но открытое голосование приморцев на сайте Премии WWW. DV-RATING.ru внесло значительные коррективы в две номинации «Менеджер года» и «Развивающийся бизнес», где решение экспертов не совпало с мнением приморцев. 7478 голосов были учтены при подведении итогов.
Роль Краевой Бизнес-Премии в формировании открытой экономики и инвестиционной привлекательности края подчеркнул на недавней пресс-конференции председатель Оргкомитета XIII Бизнес-Премии, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. «Большие ставки делаем на резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток – это новые лидеры экономики края, которые, уверен, займут достойные места в списке победителей», – отметил первый вице-губернатор.
Имена победителей в четырех номинациях станут известны после открытого голосования и голосования членов Экспертного совета до 1 апреля.
«Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2016, - коммментирует Елена БАРКОВА, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог». - Кто из них станет победителем – определит 2-й тур голосования, который продлится до конца марта. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоится во Владивостоке 5 апреля».
Оргкомитет XIII Бизнес-Премии Приморского края.
Новости тематики
- Во Владивостоке названы имена финалистов XIII Бизнес-Премии Приморского края
- Во Владивостоке московскую компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Приморье попало в "Содружество"
- Выставка "ДальАгро. Продовольствие" пройдет во Владивостоке в формате деловых встреч
- Стартует конкурс "Предприниматель года"
- В Приморье уволенному сотруднику не выплатили компенсацию
- Качество и натуральность - ключевая особенность "Грин Агро"
- "Транснефть - Порт Козьмино": социальная ответственность не на словах, а на деле
- Полуфинал Бизнес-Премии Приморского края обозначил тренды в бизнесе региона
Новости раздела
- Во Владивостоке названы имена финалистов XIII Бизнес-Премии Приморского края
- "Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
- В Приморском крае Час Земли встречают даже копытные животные
- Во Владивостоке московскую компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- АНКОР и Randstad огласят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности работодателя
- Банкоматы подхватили вирус
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Приморье попало в "Содружество"
- Выставка "ДальАгро. Продовольствие" пройдет во Владивостоке в формате деловых встреч
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Всем владивостокцам, сдающим квартиры в наем, придется это сделать
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- Секретные свидетели заявили, что они опасаются директора ТИНРО-центра на свободе
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
- Жителям Приморья угрожают мошенники
- Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине
- В Приморье будут снова гранить бриллианты
- Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"
- Житель Приморья жег траву на своем участке, а в итоге спалил целый лес