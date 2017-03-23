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Во Владивостоке названы имена финалистов XIII Бизнес-Премии Приморского края

23 Марта 2017, 18:03 | Приморье
23 марта во Владивостоке подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года" по итогам 2016 г., сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Финалистами четырех номинациях стали:

Компания года Приморского края - 2016 (идет голосование в финале)

 

 

«Авиакомпания «Аврора», АО (Приморский филиал)

 

 

«ДНС-Приморье», ООО

 

 

«Ратимир», ООО

 

 

«Южморфлот» ОАО

 

 «Менеджер года Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)

 

 

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО «ДНС групп»

 

 

ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ААК «Прогресс»

 

 

КАСПИН Владимир Леонидович, ООО «Ремонтно-строительная КФК»

 

 

СУХИХ Илья Владимирович, ООО «ЗУМА  Паназиатский ресторан»

 

 «Развивающийся бизнес Приморского края  - 2016» (идет голосование в финале)

 

 

«ДВЗ «Звезда», АО

 

 

Холдинг «Монастырев и Ко», ООО

 

 

«Ханкайский АПК «Грин Агро», ООО

 

 

«Три кота», ООО

 

«Социально ответственный бизнес Приморского края - 2016» (идет голосование в финале)

 

 

«Гормолокозавод Артемовский», ООО

 

 

«Приморский центр микрохирургии глаза», ООО

 

 

«Восточный порт», АО

 

 

«Транснефть – Порт Козьмино», ООО

 

 

Оргкомитет выражает благодарность 48 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале. Их голоса в основном и определили финалистов, но открытое голосование приморцев на сайте Премии WWW. DV-RATING.ru внесло значительные  коррективы в две номинации «Менеджер года» и «Развивающийся бизнес», где решение экспертов не совпало с мнением приморцев. 7478 голосов были учтены при подведении итогов.

Роль Краевой Бизнес-Премии в формировании открытой экономики и инвестиционной привлекательности края подчеркнул на недавней пресс-конференции председатель Оргкомитета XIII Бизнес-Премии, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. «Большие ставки делаем на резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток – это новые лидеры экономики края, которые, уверен, займут достойные места в списке победителей», – отметил первый вице-губернатор.

Имена победителей в четырех номинациях станут известны после открытого голосования и голосования членов Экспертного совета до 1 апреля.

 «Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2016, - коммментирует Елена БАРКОВА, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог». - Кто из них станет победителем – определит 2-й тур голосования, который продлится до конца марта. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоится во Владивостоке 5 апреля».

Оргкомитет XIII  Бизнес-Премии Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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