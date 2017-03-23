Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
«Ростелеком» предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса Приморского края услугу удаленного видеонаблюдения и хранения видеозаписей в «облаке» – «Видеокомфорт». Система позволяет контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В услугу «Видеокомфорт» входит установка и настройка IP-камер, подключение веб-интерфейса и мобильного приложения для учётной записи клиента. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком (при выборе клиентом камер с микрофонами), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики, то есть камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.
Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер видеонаблюдения доступны пользователю в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. В случае нештатной ситуации он сразу получает оповещение на свой телефон или компьютер.
«Мы представляем корпоративным клиентам еще одну цифровую услугу, которая позволяет вести бизнес эффективнее. Экономить время, удаленно управлять процессом обслуживания клиентов и безопасностью на объектах. Кроме того, информация с камер хранится «облаке», а техническая поддержка системы осуществляется удаленно, что позволяет предприятию избежать затрат на сетевую инфраструктуру», – отметила Екатерина Галаган, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Информация с камер хранится от 3 до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Такая схема позволяет поддерживать высокую безопасность и контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет.
Услуга действует при скорости доступа в интернет не менее 512 Кбит/с в расчете на одну камеру. В процессе эксплуатации услуги техническую поддержку клиент получает 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Получить дополнительную информацию и заказать услугу можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 200 3000.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Новости тематики
- "Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
- Во Владивостоке "Ростелеком" объявляет "Время подарков"
- в Приморье каждый третий клиент "Ростелекома" управляет услугами связи онлайн
- Более 5 тыс. смартфонов Tele2 Mini приобрели жители Приморья
- На Дальнем Востоке звонки уходят в Wi-Fi
- В Приморье "Ростелеком" делает домашний интернет мобильным
- В Приморье бизнес выбирает комплексные телеком-решения
- Жители Приморья смогут смотреть "Наш футбол" бесплатно
- "Билайн" съезжает в "хоум-офис"
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
Новости раздела
- Во Владивостоке названы имена финалистов XIII Бизнес-Премии Приморского края
- "Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
- В Приморском крае Час Земли встречают даже копытные животные
- Во Владивостоке московскую компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- АНКОР и Randstad огласят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности работодателя
- Банкоматы подхватили вирус
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Приморье попало в "Содружество"
- Выставка "ДальАгро. Продовольствие" пройдет во Владивостоке в формате деловых встреч
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Всем владивостокцам, сдающим квартиры в наем, придется это сделать
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- Секретные свидетели заявили, что они опасаются директора ТИНРО-центра на свободе
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
- Жителям Приморья угрожают мошенники
- Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине
- В Приморье будут снова гранить бриллианты
- Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"
- Житель Приморья жег траву на своем участке, а в итоге спалил целый лес