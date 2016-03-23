www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Моногородам предложено искать инвесторов самим

23 Марта 2016, 16:20 | Приморье

Министерство экономического развития подготовило поправки в действующее постановление правительства от 2014 года о предоставлении из федерального бюджета 2014-2017 годов субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», пишут «Известия».

Согласно поправкам, из действующего постановления предполагается исключить инвестиционную деятельность фонда. Изменения вносятся по поручению первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, в ведении которого находится вопрос развития моногородов. Ранее он утверждал, что правительство «поддержит все моногорода», однако помощь будет больше консультационной, а не финансовой. По мнению ведомства, финансирование инвестиционных проектов за счет средств фонда снижает эффективность использования субсидии, поскольку количество созданных в рамках проекта рабочих мест обеспечивается фактически двойным участием фонда как в создании инфраструктуры, так и в самом проекте. В связи с этим растет стоимость создания одного рабочего места.

Также было отмечено, что, по предварительным подсчетам фонда, для полноценного функционирования этого направления (инвестирование проектов) необходимо увеличение штата на 30-40 человек. Укрупнение штата, по предварительным оценкам, приведет к увеличению административно-хозяйственных расходов фонда в два раза. В связи с этим предполагается, что за фондом сохранят функцию содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов моногородов, исключив задачу по их финансированию.

- Фонд мог бы сконцентрировать свои компетенции на решении задачи по консультированию инициаторов инвестиционных проектов в моногородах по привлечению финансирования из существующих государственных и рыночных источников финансовых ресурсов, - продолжили в Минэкономразвития. - Учитывая это, предлагается сохранить за фондом функцию содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов, исключив задачу по их финансированию.

Помимо этого, планируется внесение поправок в законодательство, согласно которым органам исполнительной власти субъектов, на территории которых расположены моногорода, при формировании бюджета придется предусматривать средства для обеспечения обучения команд, управляющих проектами развития моногородов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: инвестиции 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru