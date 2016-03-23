Моногородам предложено искать инвесторов самим

Министерство экономического развития подготовило поправки в действующее постановление правительства от 2014 года о предоставлении из федерального бюджета 2014-2017 годов субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», пишут «Известия».

Согласно поправкам, из действующего постановления предполагается исключить инвестиционную деятельность фонда. Изменения вносятся по поручению первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, в ведении которого находится вопрос развития моногородов. Ранее он утверждал, что правительство «поддержит все моногорода», однако помощь будет больше консультационной, а не финансовой. По мнению ведомства, финансирование инвестиционных проектов за счет средств фонда снижает эффективность использования субсидии, поскольку количество созданных в рамках проекта рабочих мест обеспечивается фактически двойным участием фонда как в создании инфраструктуры, так и в самом проекте. В связи с этим растет стоимость создания одного рабочего места.

Также было отмечено, что, по предварительным подсчетам фонда, для полноценного функционирования этого направления (инвестирование проектов) необходимо увеличение штата на 30-40 человек. Укрупнение штата, по предварительным оценкам, приведет к увеличению административно-хозяйственных расходов фонда в два раза. В связи с этим предполагается, что за фондом сохранят функцию содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов моногородов, исключив задачу по их финансированию.

- Фонд мог бы сконцентрировать свои компетенции на решении задачи по консультированию инициаторов инвестиционных проектов в моногородах по привлечению финансирования из существующих государственных и рыночных источников финансовых ресурсов, - продолжили в Минэкономразвития. - Учитывая это, предлагается сохранить за фондом функцию содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов, исключив задачу по их финансированию.

Помимо этого, планируется внесение поправок в законодательство, согласно которым органам исполнительной власти субъектов, на территории которых расположены моногорода, при формировании бюджета придется предусматривать средства для обеспечения обучения команд, управляющих проектами развития моногородов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.