Особую экономическую зону на Русском признали мертворожденной

Туристско-рекреационную особую экономическую зону (ОЭЗ) на острове Русский во Владивостоке планируется закрыть, так как за три года с момента ее создания сюда не зашел ни один инвестор, сообщает ТАСС.

Проект постановления о закрытии ОЭЗ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 6 федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: прекратить досрочно существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории острова.

Русский Владивостокского городского округа Приморского края, — говорится в проекте документа, который разместил на портале Минэкономразвития.

Сейчас, согласно информации на портале, проект постановления проходит процедуры общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Согласно упомянутой в документе статье закона об особых экономических зонах, ОЭЗ досрочно прекращает существование, если «в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключено ни одного соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и (или) деятельности в портовой особой экономической зоне либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты.

Туристско-рекреационная ОЭЗ на острове Русском была создана постановлением правительства от 31 марта 2010 года. Минэкономразвития в 2014 году уже предлагало досрочно прекратить ее существование, отмечая что за прошедшее с момента ее образования время была разработана концепция развития зоны, велась работа по оформлению земельно-имущественных отношений. Финансирование указанных работ за счет средств федерального бюджета не производилось, интерес к реализации проектов частными инвесторами проявлен не был, резиденты не зарегистрированы. Предлагалось развивать ее в ином формате, вне института ОЭЗ, с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

Позже вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что эта ОЭЗ может быть перепрофилирована в территорию опережающего развития.

Остров Русский площадью в 100 квадратных километров находится в километре от материковой части Владивостока. Здесь расположен кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в июне откроется один из крупнейших в России океанариумов. ОЭЗ создавалась для привлечения как российских, так и иностранных инвестиций в развитие туристско-рекреационного потенциала острова Русский, сообщает ТАСС.

Фото Андрея САВИНА.