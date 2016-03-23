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Особую экономическую зону на Русском признали мертворожденной
Туристско-рекреационную особую экономическую зону (ОЭЗ) на острове Русский во Владивостоке планируется закрыть, так как за три года с момента ее создания сюда не зашел ни один инвестор, сообщает ТАСС.
Проект постановления о закрытии ОЭЗ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 6 федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: прекратить досрочно существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории острова.
Русский Владивостокского городского округа Приморского края, — говорится в проекте документа, который разместил на портале Минэкономразвития.
Сейчас, согласно информации на портале, проект постановления проходит процедуры общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.
Согласно упомянутой в документе статье закона об особых экономических зонах, ОЭЗ досрочно прекращает существование, если «в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключено ни одного соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и (или) деятельности в портовой особой экономической зоне либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты.
Туристско-рекреационная ОЭЗ на острове Русском была создана постановлением правительства от 31 марта 2010 года. Минэкономразвития в 2014 году уже предлагало досрочно прекратить ее существование, отмечая что за прошедшее с момента ее образования время была разработана концепция развития зоны, велась работа по оформлению земельно-имущественных отношений. Финансирование указанных работ за счет средств федерального бюджета не производилось, интерес к реализации проектов частными инвесторами проявлен не был, резиденты не зарегистрированы. Предлагалось развивать ее в ином формате, вне института ОЭЗ, с использованием механизмов частно-государственного партнерства.
Позже вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что эта ОЭЗ может быть перепрофилирована в территорию опережающего развития.
Остров Русский площадью в 100 квадратных километров находится в километре от материковой части Владивостока. Здесь расположен кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в июне откроется один из крупнейших в России океанариумов. ОЭЗ создавалась для привлечения как российских, так и иностранных инвестиций в развитие туристско-рекреационного потенциала острова Русский, сообщает ТАСС.
Фото Андрея САВИНА.
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Комментарии
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Псевдоним14:52, 23.03.2016#
Пока ЧИНЫ на местах не придут к осознанию, что земля не их лично и они не должны за оформление получать какие-либо благости. Нормальные решения ВЕРХА ни когда не дойдут до логического конца. На всю страну в режиме "ручного" управления не хватит рук, их у ВЕРХА всего две. А ниже стоящие - не очень хорошие и ответственные люди.
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лучшеб АКВАПАРК сделали . казы тупые