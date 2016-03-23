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Перепись бизнеса в Приморье выходит на финишную прямую
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства идет в Приморье полным ходом. Приморскстат напоминает, что малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям необходимо представить отчеты до 31 марта 2016 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Многие предприниматели уже заполнили формы и направили их в органы статистики. Для тех, кто еще не успел отчитаться, сделать это можно любым удобным способом - почтой, курьером, через спецоператоров связи или заполнив формы в электронном виде на сайте Приморскстата.
Вопросов в формах немного, и ответы не займут много времени. Если же в процессе заполнения форм возникнут вопросы, то сотрудники службы статистики разъяснят порядок их заполнения.
«Опасения предпринимателей о возможном доступе контролирующих организаций к персональным данным участников бизнес-переписи безосновательны, - подчеркивает руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - В соответствии с требованиями закона, при обработке вся информация будет обезличиваться и использоваться исключительно в обобщенном виде».
Напоминаем, что согласно ФЗ №209 участие в Сплошном наблюдении является обязательным для всех субъектов малого и среднего бизнеса. Причем отчитаться необходимо, даже если хозяйствующий субъект не вел деятельности в 2015 году. Уклонение влечет административную ответственность в виде штрафа.
Предварительные итоги всей работы по Сплошному наблюдению будут подведены и опубликованы в декабре 2016 года, а окончательные - с подробными данными по всей стране - в июне 2017 года.
Всю актуальную информацию о ходе проведения Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства и контакты специалистов можно получить на сайте Приморскстата.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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