Проектирование завода СПГ завершается в Приморье

Реализация проекта по строительству завода СПГ в Приморье находится на стадии завершения проектирования. Проектные работы выполняются согласно намеченному графику. Ни о каких изменениях срока реализации проекта «Владивосток-СПГ» сегодня речь не идет.

Об этом сообщили в ООО «Газпром СПГ Владивосток». По информации компании, проектно-изыскательские работы уже завершены в 2014 году. В настоящее время проводится государственная экологическая экспертиза проектной документации по объектам морского терминала отгрузки, грузового терминала и основного производства. Готовится передача документации на Главгосэкспертизу.

Стоит отметить, что в начале марта совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов и повышению конкурентоспособности российского газа. В этой работе важная роль отводится приморскому заводу СПГ.

В Приморье проект будет реализован в три этапа. Первый – это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй – объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий – строительство самого завода. Начало работы завода запланировано на 4 квартал 2018 года.

Напомним, в ноябре 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Приморье.

Ход подготовки к строительству завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья регулярно обсуждается на заседаниях рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Василия Усольцева.