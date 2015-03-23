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Проектирование завода СПГ завершается в Приморье
23 Марта 2015, 16:02 | Приморье
Реализация проекта по строительству завода СПГ в Приморье находится на стадии завершения проектирования. Проектные работы выполняются согласно намеченному графику. Ни о каких изменениях срока реализации проекта «Владивосток-СПГ» сегодня речь не идет.
Об этом сообщили в ООО «Газпром СПГ Владивосток». По информации компании, проектно-изыскательские работы уже завершены в 2014 году. В настоящее время проводится государственная экологическая экспертиза проектной документации по объектам морского терминала отгрузки, грузового терминала и основного производства. Готовится передача документации на Главгосэкспертизу.
Стоит отметить, что в начале марта совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов и повышению конкурентоспособности российского газа. В этой работе важная роль отводится приморскому заводу СПГ.
В Приморье проект будет реализован в три этапа. Первый – это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй – объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий – строительство самого завода. Начало работы завода запланировано на 4 квартал 2018 года.
Напомним, в ноябре 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Приморье.
Ход подготовки к строительству завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья регулярно обсуждается на заседаниях рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Василия Усольцева.
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