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В Приморье началось открытое голосование за лучшую компанию года

23 Марта 2015, 00:07 | Приморье
На сайте XI Бизнес-Премии Приморского края опубликован список - ТОП-25 в номинации "Компания года Приморского края - 2014". Голосование продлится до 3 апреля, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
 
В номинации "Компания года Приморского края - 2014" принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. 
 
1 ААК «Прогресс», ОАО
 
2 «В-Лазер», ООО
 
3 «Владморрыбпорт», ОАО
 
4 «Владморторгпорт», ОАО
 
5 «Восточная стивидорная компания», ООО
 
6 «Восточный порт», ОАО
 
7 «Евраз НМТП», ОАО
 
8 «КВЭН», ОАО
 
9 «Находкинская БАМР», ОАО
 
10 «ННК-Бункер», ООО
 
11 «Приморский кондитер», ООО
 
12 «Приморскуголь», ОАО
 
13 «Преображенская база тралового флота», ОАО
 
14 «Ратимир», ООО
 
15 РК «Новый мир», ОАО
 
16 «Ролиз», ООО
 
17 «Саммит Моторс», ЗАО
 
18 «Си-Айс», ООО (ТМ «Планета витаминов»)
 
19 «Сименс Финанс», ООО
 
20 «Соллерс-Буссан», ООО
 
21 «Спасскцемент», ОАО
 
22 «Сумотори-Авто», ООО
 
23 «Тихоокеанская мостостроительная компания», ЗАО
 
24 «Торговый дом «Транзит ДВ», ООО
 
25 «Фактор», ООО (завод «ДНС»)
 
26 «Южморрыбфлот», ОАО
 
26 Другая компания
 
 

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор:
Теги: выборы  конкурсы  бизнес  Бизнес-Премия Приморского края  приморье 



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Комментарии

  • Андрей15:57, 18.03.2015#

    А чего ОАО Радиоприбор нету?)))

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ18:20, 18.03.2015#

    А за кого тут голосовать? За ролиз Дарькина или за спасск цемент Пушкарева?? неужели у нас нет больше никаких предприятий?? Каждый год одни и те же - выпендрежники! Мереются яйцами, так сказать! Фу!!!!((

  • Пгозожанин23:09, 21.03.2015#

    Самая лучшая компания "Мостовик" - вот уже три года как её "хвалят"

  • Горожанин23:10, 21.03.2015#

    Самая лучшая компания "Мостовик" - вот уже три года как её "хвалят"

  • Горожанин23:13, 21.03.2015#

    Самая лучшая компания "Мостовик" - вот уже три года как её "хвалят"P. S. Мудаки из зиппреса, негоже ошибаться при публикации

  • Горожанин23:13, 21.03.2015#

    Самая лучшая компания "Мостовик" - вот уже три года как её "хвалят"P. S. Мудаки из зиппреса, негоже ошибаться при публикации

  • Горожанин23:14, 21.03.2015#

    Самая лучшая компания "Мостовик" - вот уже три года как её "хвалят"P. S. Мудаки из зиппреса, негоже ошибаться при публикации

  • Аленка00:07, 22.03.2015#

    ТМК - фирма банкрот если что!!!! Или журналисты старые сведения взяли? Гребнева - руководителя тмк в места не столь отдаленные отправить, а он в депутатах . Позор АПК и депутатам, пригрелся на теплом месте

  • Деко-Лайн00:01, 22.03.2015#

    Голосуй за п. 26-Другая компания, а точнее за Деко-Лайн!!! Самые лучшие натяжные потолки!!!

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