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В Приморье началось открытое голосование за лучшую компанию года
23 Марта 2015, 00:07 | Приморье
На сайте XI Бизнес-Премии Приморского края опубликован список - ТОП-25 в номинации "Компания года Приморского края - 2014". Голосование продлится до 3 апреля, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В номинации "Компания года Приморского края - 2014" принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.
1 ААК «Прогресс», ОАО
2 «В-Лазер», ООО
3 «Владморрыбпорт», ОАО
4 «Владморторгпорт», ОАО
5 «Восточная стивидорная компания», ООО
6 «Восточный порт», ОАО
7 «Евраз НМТП», ОАО
8 «КВЭН», ОАО
9 «Находкинская БАМР», ОАО
10 «ННК-Бункер», ООО
11 «Приморский кондитер», ООО
12 «Приморскуголь», ОАО
13 «Преображенская база тралового флота», ОАО
14 «Ратимир», ООО
15 РК «Новый мир», ОАО
16 «Ролиз», ООО
17 «Саммит Моторс», ЗАО
18 «Си-Айс», ООО (ТМ «Планета витаминов»)
19 «Сименс Финанс», ООО
20 «Соллерс-Буссан», ООО
21 «Спасскцемент», ОАО
22 «Сумотори-Авто», ООО
23 «Тихоокеанская мостостроительная компания», ЗАО
24 «Торговый дом «Транзит ДВ», ООО
25 «Фактор», ООО (завод «ДНС»)
26 «Южморрыбфлот», ОАО
26 Другая компания
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
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А чего ОАО Радиоприбор нету?)))