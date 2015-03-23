Первым домом ЖК "Артемовские высоты" положено начало высотному домостроению в Приморье

Тремя высотками строительство нового жилья в престижном районе спутника Владивостока не ограничится

Одним из знаменательных событий минувшего года в Артеме стал ввод первого в городе 24-этажного жилого дома уровня комфорт-класса, построенного МЖСК «Варяг» в содружестве с ИСК «Восточные ворота», сообщает деловая газета "Золотой Рог". Этим первым домом жилого комплекса «Артемовские высоты» было положено успешное начало высотному домостроению еще в одном приморском городе, созданию его нового, современного облика.

На 22-х жилых этажах этого нового дома расположены 197 квартир свободной планировки общей площадью от 32 до 115 кв. метров с высотой потолков 2,8 метра. Всего - 15 500 кв. метров жилья. Плюс технический и цокольный этажи. Дом оборудован современными скоростными лифтами.

Возводился первый артемовский высотный дом в оптимальные сроки. Подготовка его строительства была начата в июле 2013 года, в начале октября - произведена заливка плиты фундамента. А в целом он был построен менее чем за полтора года. Сейчас жильцами дома делается индивидуальная отделка квартир, устанавливается сантехника, плиты. Около 20% уже въехали в дом, живут и обустраиваются, и вероятно, в течение 6-8 месяцев он будет заселен полностью. Тем более что все квартиры разошлись по рукам еще в период строительства.

Предлагались эти квартиры по одним из самых низких цен в Артеме. В таких же домах во Владивостоке они вдвое дороже. Поэтому покупали их здесь не только артемовцы, но и владивостокцы и жители других поселений. Тем более что в зачет части стоимости жилья человек, как член молодежного ЖСК, мог отработать на стройке положенное время.

Расположение ЖК «Артемовские высоты» довольно выигрышное: он примыкает к центральной улице города - ул. Фрунзе - и к

ул. Севастопольской - это в районе фабрики «Пианино». Рядом с этим первым домом должны появиться еще две такие же 24-этажки. Проектом предусмотрены комплексное благоустройство и озеленение общей территории, детские площадки, автопарковки, новый супермаркет на ул. Фрунзе, центр досуга. В этом году здесь будет введен новый детский сад. То есть это будет действительно район высокой комфортности проживания с полным набором социальных объектов.

Надо сказать, что строительство ЖК «Артемовские высоты» продолжается высокими темпами. Когда месяц назад удалось побывать на этой стройке, под вторую 24-этажку еще только бились сваи. А сейчас уже залита плита фундамента и завершается вязка арматуры цоколя. К концу марта цокольный этаж будет закончен и монтажники выставят арматуру первого этажа.

- До конца этого года здесь будут выполнены вся коробка, каркас, кирпичная кладка, оконные блоки и отопление, говорит генеральный директор ИСК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК. - В зиму второй дом пойдет под отделку, чтобы уже в мае-июне 2016 года его можно было сдать и начать заселение. По этому объекту получены четкие технические условия и все разрешительные документы, отработаны графики. Мы чувствуем заинтересованность в этом и города и главы его администрации Владимира НОВИКОВА, который и определил площадку для первого в городе высотного строительства. В этом же году здесь будет заложен и третий 24-этажный дом. Это тоже у нас в плане. Разрешение на его строительство уже есть, готовится рабочая документация. И по ценам мы стараемся удержаться на прежнем уровне, несмотря на резкое подорожание материалов: металла, цемента, лифтового и электрического оборудования, горючего. Супермаркет тоже уже проектируется, и мы с нашими компаньонами занимаемся изысканием средств, чтобы тоже построить его как можно скорее.

Тремя высотками строительство нового жилья в этом районе Артема не ограничится. Этим же застройщиком планируется в ближайшие несколько лет построить на площадке по ул. Светлогорской три-четыре 10-этажных монолитно-каркасных дома проекта повторного применения, удешевляющего стройку. Затем предполагается произвести снос ветхих строений, на месте которых построить еще три высотки или несколько 10-15-этажных зданий - точнее это определится позднее. А пока под это новое строительство в соответствии с техусловиями уже начаты работы по подводу электроэнергии на 5 мегаватт и канализации. Уже в ближайшие 3-4 года этот район города Артема станет одной из его визитных карточек.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.