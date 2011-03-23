«Фармация» перед приходом «О'Вита» сократила товарооборот и прибыль

ОАО «Фармация», не так давно перешедшее под контроль ООО «О'Вита», по итогам 2010 года получило 384 тыс. рублей чистой прибыли против 1,856 млн рублей прибыли годом ранее.

Товарооборот компании в 2010 году сократился на 9%, до 171,877 млн рублей, розница – на 11,4%, до 148,390 млн рублей. Сегодня ОАО «Фармация» имеет 19 структурных подразделений (аптечная база, аптеки, аптечные пункты, магазин «Оптика»), в том числе 10 во Владивостоке, остальные - городах Артем (аэропорт), Арсеньев, Спасск-Дальний, поселках и селах Пограничный, Новоникольск, Покровка, Жариково, Чернышевка и Шкотово.