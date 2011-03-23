Акционеры «Владивосток Авиа» переизберут совет директоров

Акционеры ОАО «Владивосток Авиа» на внеочередном собрании 14 мая рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров и ревизионной комиссии и избрании новых составов совет директоров и ревизионной комиссии.

Кроме того, в повестке дня собрания - утверждение устава в новой редакции. Собрание созывается по требованию мажоритарного акционера - госкорпорации «Ростехнологии». В совет директоров, избранный на годовом собрании в июне 2010 года в составе 7 человек, входят 3 представителя «Ростехнологий».