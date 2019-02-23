Во Владивостоке почтили подвиг экипажа танкера "Таганрог"

Команда судна сбила японский бомбардировщик, атаковавший первореченскую нефтебазу столицы Приморья

21 февраля во Владивостоке в школе №52 почтили память экипажа танкера «Таганрог», совершивших подвиг 18 августа 1945 года. Команда танкера сбила японский бомбардировщик, который атаковал первореченскую нефтебазу столицы Приморья. Этому героическому событию был посвящен урок мужества, который провели почетные гости мероприятия.

После победных залпов 9 мая 1945 года Вторая мировая война продолжалась на Дальнем Востоке. Дальневосточники, ведомые долгом перед союзниками, ликвидировали последние очаги войны и оказывали помощь народам, оккупированных Японией. 18 августа 1945 года – памятная дата в героической летописи города воинской славы Владивосток. Именно в этот день японский двухмоторный самолет атаковал нефтебазу города. Ситуацию спасли члены экипажа танкера «Таганрог», которые в считанные минуты зенитным огнем сбили неприятеля.

Этому событию был посвящен урок мужества, состоявшийся в школе №52. Почетное право открыть мероприятие было предоставлено председателю Совета ветеранов Владивостока Ивану ПАНАСЮК: «Мы сегодня собрались, чтобы отметить подвиг экипажа танкера «Таганрог», который сбил японский бомбардировщик. Это был единственный случай на Дальнем Востоке, когда японские войска пытались разбомбить нефтебазу. Самолет заходил со стороны станции Океанская и искал более уязвимую цель, чтобы нанести удар. Ни один пост его не зафиксировал, и только благодаря бдительности команды танкера, этот самолет был сбит.

К сожалению, далеко не все жители Владивостока знали об этом подвиге. Совет ветеранов поднял эту тему три год назад, и мы впервые провели торжественные мероприятия, посвященные этому событию. Надо отдать должное генеральному директору АО «ННК-Приморнефтепродукт» Виталию ВЕРШИНИНУ, который поддержал нашу инициативу. На Первореченской нефтебазе был реконструирован мемориал, посвященный подвигу экипажа».

Сегодня на территории нефтебазы «ННК-Приморнефтепродукт» установлен памятник героям-нефтяникам, павшим в боях за родину. Сотрудники нефтебазы бережно хранят память о героях, а патриотические мероприятия стали неотъемлемой частью жизни коллектива. Поэтому поддержать урок мужества в школе №52 пришел генеральный директор компании Вершинин Виталий: «История Владивостока – это история героизма и мужества, которую нельзя забывать. Именно поэтому несколько лет назад было принято решение реставрировать памятник героям-нефтяникам. При поддержке Совета ветеранов и администрации Владивостока памятник был снова возведен. Радует, что это начинание нашло поддержку и отклик во многих сердцах».

Праздник чествования героев на территории нефтебазы вдохновил людей на новые проекты. Заслуженный работник культуры Эльвира ГОЛОВЧЕНКО отметила, что именно это событие легло в основу патриотического проекта «Память – боль, память – подвиг», посвященного героям Второй мировой войны на Дальнем Востоке. В рамках урока мужества прошло награждение активных участников и победителей данного проекта среди учащихся школы №52.













«Именно во время празднику у меня зародилась идея создать патриотический проект для школьников и провести этот урок мужества. В новом учебном году началась интересная работа по патриотическому воспитанию, и в проекте приняли участие многие ребята. Они с большой ответственностью и вдохновением отнеслись к заданиям и представили на конкурс множество работ», – поделилась инициатор проекта Эльвира Головченко.

Наталья КОМИССАРОВА, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.