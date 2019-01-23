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Автомобилистам Владивостока советуют выбирать самую вонючую "незамерзайку"

23 Января 2019, 16:29 | Приморье

Какая «незамерзайка» безопасна и существует ли она на рынке Приморья?

 

С приходом холодов жидкость в бачках стеклоомывателей автомобилей меняется с воды на «незамерзайку». Несмотря на то, что этот незаменимый атрибут используется повсеместно, вокруг зимних «стеклоомываек» витает много мифов. Какая «незамерзайка» безопасна и существует ли на рынке Приморья стеклоомывающая жидкость без резкого запаха, разбирался журналист «Золотого Рога».

Выбор по запаху 

В основе любой зимней стеклоомывающей жидкости есть спиртовой раствор. Именно он позволяет «незамерзайке» соответствовать своему названию и не превращаться в лед при минусовой температуре. В то же время спирт становится главным виновником неприятного и резкого запаха, который раздражает многих автомобилистов. Большинство производителей экспериментируют с отдушками, стараясь нейтрализовать спиртовой аромат. Некоторые «незамерзайки» становятся произведением парфюмерного искусства – на выбор потребителя ароматизаторы персика, дыни, лимона. Но даже из такого насыщенного букета ароматов очень сложно убрать спиртовые нотки.

Эксперты не видят в этом ничего плохого, поскольку слабый запах «незамерзайки» может сигнализировать о ее низком качестве. «В такой стеклоомывающей жидкости скорее всего слишком много воды, – отметил технический эксперт компании ABRO Industries Алексей ЕРЕМИН. – Соответственно, порог ее замерзаемости будет очень низким. Даже если в банке такая «незамерзайка» остается жидкой, нет никакой гарантии, что она не замерзнет в тонких распылителях автомобиля». 

Более того, если у «незамерзайки» вообще отсутствует резкий спиртовой запах, она может быть опасной для здоровья. Скорее всего, в ее производстве использовался ядовитый для человека метиловый спирт (метанол). С 2007 года продажа жидкостей с метанолом в России запрещена. Несмотря на это, ежегодно в нашей стране регистрируется около 1200 острых отравлений метиловым спиртом, 80% которых заканчиваются летальным исходом.

«Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Острое отравление наступает как правило при приеме спирта внутрь – для смертельного исхода хватит даже 30 мл. Острое отравление парами встречается довольно редко, хотя этот яд имеет свойство накапливаться в организме. Поэтому разовое использование метаноловых жидкостей в автомобиле вряд ли приведет к трагическим последствиям, но пить «незамерзайку» точно не стоит», – рассказала Евгения ЛЕСНИКОВА, химик. 

Обратная сторона тары

Не во всех магазинах разрешают вскрывать бутылки «незамерзайки» и нюхать их до потери сознания. В таких случаях придется познакомиться с составом. Жидкость легального производителя обычно включает изопропиловый спирт. Он разрешен при производстве «незамерзаек» и не токсичен для человека.

На этикетке отражена еще одна важная информация: температура замерзания. У некоторых производителей большие цифры на упаковке не совпадают с мелким шрифтом. Поэтому «Незамерзающая стеклоомывающая жидкость -40» на деле может замерзать при -20. Несмотря на то, что сегодня таких производителей карают большими штрафами, подобная продукция по-прежнему встречается.

Однотипность бутылок «незамерзайки» провоцирует появление подделок. Пятилитровка с этикеткой, похожей на известного производителя, может появляться даже на полках официальных торговых точек. «К сожалению, даже в торговых сетях можно натолкнуться на некачественную подделку стеклоомывающей жидкости известного производителя. Поэтому при покупке нужно внимательно прочитать этикетку и ознакомиться с информацией о производителе. В сертифицированном товаре обязательно будет указан не только завод, но и его адрес», – считает Алексей Еремин.

Поскольку далеко не каждый потребитель настолько заморачивается подбором «незамерзайки», нелегальная продукция стабильно появляется на рынке Приморья. Более того - многие автолюбители сознательно голосуют рублем в пользу нелегалов. Цена «незамерзайки» неясного происхождения в Приморье не превышает 150-200 рублей, а оптовая закупка в ряде случае сбивает цену до 50 рублей за тару. Стоимость официальной продукции менее лояльна и начинается от 250 рублей за бутылку.   

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: авто  безопасность  сезон 



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