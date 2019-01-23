"Тернейлес" наследил на 650 миллионов

ОАО «Тернейлес», неоднократно заявлявшее об экологических приоритетах при реализации своих проектов, на практике показала обратный пример. По данным газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 30 января проведет предварительное судебное заседание по иску Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора о взыскании с лезозаготовительного гиганта 646,8 млн рублей.

Речь идет о компенсации вреда, причиненного почве в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления на двух площадках в Тернейском муниципальном районе Приморья, уточняется в материалах дела.

Заявление управления Росприроднадзора поступило в суд 21 декабря 2018 года.

Досье "Золотого Рога": Группа «Тернейлес» осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах Приморского края. В группу входят ОАО «Тернейлес» и четыре дочерних предприятия - ОАО «Рощинский КЛПХ», ОАО «Амгу» (доля владения «Тернейлеса» - по 100%), ЗАО «ПТС Хардвуд» (55,56%) и ЗАО «СТС Текновуд» (52%). Чистая прибыль ОАО «Тернейлес» в январе-сентябре 2018 года выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,052 млрд рублей. Выручка увеличилась на 22,2%, до 6,616 млрд рублей. По данным компании, японской Sumitomo Corporation принадлежат 45% акций ОАО «Тернейлес», гендиректору Владимиру ЩЕРБАКОВУ - 30%.

Отметим, что это далеко не первый «прокол» «Тернейлеса». Арбитражный суд Приморского края на днях постановил взыскать с компании в пользу департамента лесного хозяйства Приморского края ущерб в сумме 3,260 млн рублей.

Речь идет о взыскании ущерба причиненного лесному фонду РФ вследствие нарушения лесного законодательства. В частности, к «Тернейлесу» был вопрос относительно применения компанией погрешности измерения объема древесины ±12%, предусмотренного при таксации. Лесная таксация представляет собой комплекс технических действий, направленных на выявление, учет и оценку количественных (запас) и качественных (товарность) характеристик лесных ресурсов. Лесная таксация как наука разрабатывает теорию оценки и учета отдельных деревьев, их совокупности, готовой продукции в виде сортиментов, отдельных древостоев и насаждений.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и далее в Арбитражный суд Дальневосточного округа.