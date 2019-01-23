"Черные дыры" Снеговой Пади

Газета «Золотой Рог» узнала, что попытки создания комфортной городской среды в новом жилом микрорайоне еще не вышли за пределы существующих норм и бюджетных возможностей

Когда задумывалось строительство нового большого жилого района Снеговая Падь во Владивостоке, сегодняшняя фразеология о создании комфортной городской среды для горожан еще не была в ходу. Сами эталоны этой среды не были обозначены, и только сегодня госкомпания «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» (по ее заказу) пытаются найти образцы правильного развития крупных городов России. Тем не менее Снеговая Падь может оцениваться как попытка государства нащупать критерии этой самой комфортной городской среды, чтобы затем постепенно создавать ее повсеместно.

Отметим, что Владивосток в этом деле недавно обозначен среди нескольких городов, где новые градостроительные нормы будут пропускаться сквозь смелые эксперименты. По крайней мере, так было заявлено руководством «ДОМа.РФ». А сам глава ГК «ВЭБ» Игорь ШУВАЛОВ потребовал от города найти новые земли для крупной комплексной застройки, где должны обкатываться градостроительные проекты.

















Чего для комфорта не хватает

Район Снеговая Падь сегодня чист, ухожен и достаточно компактен. Притом что также приятно присутствует определенный простор в застройке, еще не испорченный уплотняющей территорию точечной застройкой, как это сплошь и рядом по всему городу.

Директор по развитию ООО «Городской риэлторский центр» Вера ЛАГВИЛАВА считает, что во Владивостоке Снеговую Падь можно отмечать как один из образцов создания комфортной городской среды. Конечно, есть здесь и недостатки: прежде всего, малое количество парковок и затрудненная транспортная доступность. Если убрать машины и пробки, увеличить количество маршрутов автобусов, то он станет действительно самым комфортным районом. И главное подтверждать это и в будущем обеспеченностью местами в детских садах и школах, большими дворами, магазинами, всем тем, что человеку надо для нормальной жизни.

Житель Снеговой Пади, бывший военный офицер Андрей ГРЕБНЕВ, живущий здесь с 2012 года, отмечает, что район, конечно, хороший. Рядом пока что есть лес – не порубили. В целом сама территория жилого района довольно благоустроена. Хорошая детская поликлиника, но во взрослой, к сожалению, недостает узких специалистов. Район считается уже престижным, хотя контингент проживающих постоянно меняется в связи со скупкой приватизированного военными жилья, и не в лучшую сторону. А самым больным вопросом является нехватка парковочных мест. Здесь есть семьи, имеющие по 2-3 машины, и это проблема. Взрослые работают допоздна, а когда возвращаются домой, то поставить транспорт уже негде. То есть нужны просторные многоуровневые парковки, где можно было бы сдавать машины под охрану, поскольку машины, бывает, воруют, пользуясь, что отсутствует видеонаблюдение, а полиция своим присутствием этот район не балует. Не хватает уличного освещения. Зимой в утренние и вечерние часы это привносит определенный дискомфорт тем, кому надо куда-то добираться в темноте.

Андрей Павлович считает, что Снеговой Пади нужен не только пока что еще недостроенный спорткомплекс, но и спортивные объекты недалеко от каждого дома. Если детские площадки для детей младших возрастов здесь повсеместно, то для детей постарше ничего подходящего не предложено. Так, жильцы его дома предлагали сделать УК на прилегающей территории футбольную площадку, но в итоге появилась еще одна стандартная для малышни.

К этому надо добавить, что жители других районов Владивостока сегодня с ревностью поглядывают на Снеговую Падь – что в нее вкладываются большие деньги, которые справедливее было бы вкладывать и в другие городские территории. Так, здесь впервые практически за тридцать лет в городе появились новые школы в соответствии со строгими нормами Минздрава. Но ведь и другим этого тоже хочется.

Решения диктовала проблема

Строительство Снеговой Пади было задумано как решение проблемы с жильем для дальневосточных военных – ТОФ и Дальневосточного военного округа, служащих и уже вышедших в отставку. При этом для проектирования генплана жилого района, и для жилых домов, и для социальных объектов, которые должны были появиться, градостроителями были взяты за основу нормы, поддерживаемые бюджетным финансированием. То есть никаких излишеств по части создания образцовой комфортной городской среды не предусматривалось. Естественно, отдельные элементы, предлагавшиеся архитекторами, отсекались или упрощались.

Сегодня одной из особенностей этой новой территории является то, что, как и в других районах Владивостока, общественное пространство здесь сильно потеснили автостоянки. Машины всюду – на площадках, в проездах, на обочинах.

Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ отмечает, что изначально в генплан территории были включены многоуровневые парковки, и это было правильное решение, которое избавило бы жителей от проблемы. Но из проекта строительство парковок было исключено – оно выходило за рамки сумм финансирования, на которые государство здесь планировало строить квадратный метр жилья. Площадки под такие объекты в принципе остаются, но это уже дело либо бизнеса, либо кооперации самих жителей Снеговой Пади. Как показало время, ни те ни другие для этого строительства не созрели или считают его нецелесообразным и не добиваются соответствующих разрешений на возведение парковок.

Руководитель проекта Снеговой Пади Ирина САМОЙЛЕНКО из «Приморгражданпроекта» отмечала, что в набросках генплана территории присутствовало обустройство рекреации с использованием извилистого течения Второй речки в ее верховьях. Но военные решили, что решение должно быть проще, и русло речки было выровнено и убрано в сторону, чтобы «не мешало».

Проект планировки Снеговой Пади появился около 13 лет назад. Уже в 2006 году его авторский коллектив был отмечен наградами региональных архитектурных конкурсов во Владивостоке и Хабаровске. Проектом предусматривалось долговременное развитие территории площадью около 530 га, где должно было появиться жилье примерно на 51,7 тысяч человек – около 15,9 тысяч новых квартир или 1,1 млн кв. метров.

Основу жилой застройки должны были составить жилые дома от 10 до 25 этажей, а по верхним точкам амфитеатра верховьев Второй речки предполагалось построить малоэтажное жилье. Плюс полный комплект объектов современной социальной инфраструктуры. Что касается занятости, то жители района должны были получить ее в ближайших промышленных зонах – на ул. Снеговой, Выселковой, Днепровской, в районе Второй Речки.

Отмашку строительству дало поручение Президента РФ от 22 июля 2007 года №ПР-1680 и председателя правительства РФ от 27 сентября 2007 года №ВЗ-П 9-4688.

Начало застройки Снеговой пади в 2008 году на правах генподрядчика положило ФГУП ВМСУ ТОФ. В дальнейшем генподряд был передан ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», который продолжил здесь работы своими приморскими управлениями и ввел большинство уже действующих объектов. Финансирование было из бюджета РФ и в 3-м квартале 2009 года на строительство одного кв. метра выделялось 31,8 тыс. рублей, хотя изначально предлагалось строить по 25 тысяч.

Профессор ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что, по его мнению, у территории Снеговой пади и тогда, и сегодня главным минусом, в смысле комфорта проживания, является то, что в этом районе города очень слабая проветриваемость. Виноваты в этом и роза ветров, и рельеф, закрывающий от них долину. Наличие вблизи котельных и мусоросжигательного завода при решении о начале строительства было как-то проигнорировано, и это затем вылилось в протесты населения. К этому надо добавить, что на сегодня основным загрязнителем воздуха в городе стал автомобильный транспорт. А здесь его много – и транзитный, и самих жителей района. Закономерно, что со временем экологическая ситуация в пади будет ухудшаться.

Валентин Васильевич считает, что при строительстве этого жилого района возведение социалки явно отставало и отстает по отношению к периоду 1970-1980-х годов, когда УКСом горисполкома Владивостока (муниципальная фирма «Владстройзаказчик») строительство школ, детских садов, магазинов и пр. шло буквально одновременно со строительством жилья в новых микрорайонах. Вопросов по ним не было, и жители недолго испытывали дискомфорт от переезда в новый дом – если чего-то не хватало, то быстро строилось. Сегодня инвестор и застройщик свои планы осуществляют в отрыве от развития социалки, и город, как прежде, не может обязать их брать на себя часть расходов на строительство объектов, необходимых по генплану микрорайона.

Тем не менее на сегодня в Снеговой Пади есть две школы на 825 мест каждая, три детских сада на 240 мест каждый. Они построены по высоким требованиям. Появились поликлиники. Детская – на 400 посещений в смену и взрослая – на 600 посещений. Работает крупный ТЦ «Снеговая падь», имеются небольшие магазины и предприятия сферы услуг.

Из нереализованных проектов уже долгое время стоит замороженным объектом коробка физкультурно-оздоровительного комплекса. По проекту в нем предусмотрены ледовая арена, помещения для занятий разными видами спорта, бассейн с сауной, 1 500 зрительских мест и пр. Заказчиком по объекту является МУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». В связи с нехваткой средств у города и спорами с генподрядным «Дальспецстроем» по выполнению работ они были прекращены. В дальнейшем ситуация усугубилась реорганизацией Спецстроя России и ликвидацией «Дальспецстроя». В настоящее время на завершение строительства этого спорткомплекса требуется около 1,4 млрд рублей при первоначальной проектной стоимости немногим более полумиллиарда. В ноябре объект посетили глава региона Олег КОЖЕМЯКО и министр спорта Павел КОЛОБКОВ. Было отмечено, что без федерального финансирования, только на средства города и края, завершить этот объект не получится.

Дома на подходе

На восточных окраинах Снеговой пади сосредоточены жилые дома высокой степени готовности, завершить которые «Дальспецстрой» до реорганизации военной строительной отрасли России не успел. Строительство на них было приостановлено, но в апреле прошлого года оно возобновилось. Причем строителям была поставлена задача – буквально за год ввести девять домов в общей сложности на 2076 квартир. Среди них формально три 25-этажки по 190 квартир, три 18-этажки по 204 квартиры и три 11-этажки по 298 квартир.

Это строительство продолжается под эгидой Минобороны, и в качестве заказчика выступает его Региональное управление заказчика капитального строительства Восточного военного округа. Генподряд ведет замыкающееся на Минобороны ФГУП «Главное военное строительное управление по специальным объектам».

Инженер технадзора обособленного подразделения «Отдел капитального строительства по территории Восточного военного округа» ФГУП «ГВСУ по СО» Евгений БАКУШ отмечает, что в марте этого года к вводу будут предъявлены два 25-этажных дома, в июле – три других дома разных по этажности и количеству квартир, и в ноябре этого года предполагается завершить строительные работы на всех остальных объектах Минобороны Снеговой Пади. В настоящее время в целом на всех них работает около 400 специалистов и порядка 20 единиц техники. Основные подрядные работы ведут строительные компании ОАО «Бамстройпуть» и ООО «Спецтехнологии».

Внешне заметно, что работы на всех этих объектах действительно ведутся, и сроки ввода вполне реальны. Как реально и то, что новоселы обязательно столкнутся с проблемой мест в детсадах и школах.

Микрорайон «Д»

А вот строительство жилья в микрорайоне «Д» Снеговой Пади, где со временем в 12 домах общей площадью квартир около 142 тыс. кв. метров должно будет проживать около 5,5 тыс. человек, уже развивается в формате драмы, а не сказки.

Оптимистичное начало в 2014 году, когда в это строительство со своими деньгами ринулись горожане, желающие приобрести заветные квадратные метры по программе «Жилье для российской семьи» по цене 35 тысяч рублей, в итоге обернулось ростом количества приморских долгостроев и несколькими скандалами.

На фоне привлекательности дешевых квадратов по программе, явно пробуксовывала привлекательность значительно более дорогого здесь же коммерческого жилья, которое предлагалось тем же заказчиком строительства – КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (Приморкрайстрой). С начала строительства на этом предприятии по разным причинам несколько раз сменился первый руководитель, несколько раз заказчик менял подрядчиков, которые либо не так работали, либо не соглашались работать «в долг». В итоге строительство прекратилось, и сам заказчик, имеющий еще ряд проблемных объектов, оказался на грани банкротства.

В конце прошлого года Олег Кожемяко подписал постановление о порядке предоставления субсидий из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (Приморкрайстрой), и это должно благотворно сказаться на возобновлении строительных работ на микрорайоне «Д», где только по программе «ЖРС» должно быть введено около 36,2 тыс. кв. метров жилья для 700 семей.

В прошлом году был найден и подрядчик, который на приемлемых для «Приморкрайстроя» условиях согласился завершать строительство начатых в микрорайоне домов – ООО «Восточный Луч», являющееся резидентом СПВ. Вероятно, главной причиной этого согласия стало предоставление компании участков в Снеговой Пади под строительство жилья по ее собственной программе. Осенью прошлого года руководство компании заявило о намерении возвести здесь девять жилых зданий высотой в 11 и 19 этажей. Строительство первого из них решено начать уже в марте, а его сдача предполагается в 2020 году. При передаче на достройку шести домов микрорайона «Д» руководство подрядной компании пообещало пять из них ввести уже в 2019 году и один в следующем. Сроки вроде реальны, но в то, что они будут выдержаны, верится с трудом. Хотя опыт быстрого и качественного строительства у «Восточного Луча» есть – это недавно построенные дома в районе Зеленого угла, в которых жилье частично также реализовывалось под программу «ЖРС».

Главным стимулом оживления этого строительства должны стать деньги. В разных вариантах говорилось, что на достройку микрорайона должны быть найдены средства в пределах 1,5-2,5 млрд рублей. Предполагается, что завершение строительства будет финансироваться из средств самой компании. Возможно, будет взят кредит под краевые гарантии.

Сейчас на территории Снеговой Пади «Д» заметно отсутствие высокой строительной активности. В эти зимние дни она выглядит «замерзшей», притом что первые новоселья здесь планировались еще полтора года назад. Видеокамеры, которые здесь установлены и транслируют стройплощадки он-лайн, показывают застывшие виды. Меж тем осенью ежедневно на шесть строящихся объектов выходило до ста строителей и до десятка единиц техники. В прошлый вторник здесь, к примеру, было заметно всего несколько строителей, исключая охрану.

ВАЖНО

Если резюмировать итоги всего уже состоявшегося здесь большого строительства, то надо отметить, что Снеговая падь стала этапной для Приморья в том плане, что она позволила вернуться к массовому комплексному строительству жилья, нацеленному на максимальное удовлетворение социальных и эстетических запросов людей. И этот район давно уже стал показательным для гостей дальневосточной столицы.

На фото: Добро пожаловать в самый комфортный для проживания район Владивостока.

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