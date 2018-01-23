Во Владивостоке еще одна торговая сеть меняет ценники

Во Владивостоке продолжают мониторинг цен на социально значимые продукты

Магазины сети «Мельница», расположенные во всех районах Владивостока, присоединились к обновлённой программе социальной поддержки населения городской администрации «Город для людей» и снизили цены на социально значимые продукты. Яркие ценники, обозначающие продукты по социальной цене, с логотипами программы уже появились в 23 магазинах сети «Мельница», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Суть программы «Город для людей» в том, что в магазине на определенный список товаров, занимающих важное место в продуктовой корзине горожан, установлены цены ниже существующих. Социальные продукты на прилавках обозначены специальными яркими ценниками с логотипом программы «Город для людей». По социальным ценам здесь можно приобрести хлеб, соль, крупы, макароны, молоко, растительное, сливочное масло и другие продукты. В ходе реализации программы список товаров будет корректироваться по составу и уровню цен. Это зависит от востребованности продуктов, сезонности, марки, видов товаров и других характеристик.

«Мы понимаем всю важность работы, которую ведёт администрация города в рамках социальной поддержки населения,– подчеркнул предприниматель, владелец торговой сети «Мельница» Михаил Бобыкин. – Поэтому присоединились к программе «Город для людей», чтобы предложить жителям Владивостока продукты питания по сниженным ценам. В первую очередь, это поддержка социально-незащищённых слоёв населения. Был определён ассортимент продуктов, которые являются наиболее социально значимыми. Это более двух десятков наименований востребованной продукции. Будем и дальше работать над расширением ассортимента и снижением цен в рамках программы».

«Перезагрузка программы социальной поддержки населения «Город для людей» состоялась в ноябре 2017 года, - отметила заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина. - Программа даёт возможность приобретать социально-значимые товары первой необходимости по социальным ценам. На постоянной основе мы производим мониторинг цен и продолжаем работу по вовлечению в программу «Город для людей» новых участников».

Напомним, первыми к обновлённой программе социальной поддержки населения «Город для людей» присоединились 14 супермаркетов торговой сети «Реми».

Администрация Владивостока приглашает стать участником программы все желающие магазины. Список участников – не ограничен. По вопросам вступления в программу необходимо обращаться в управление экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока по тел. 2614-493, 2614-160.

Адресный список магазинов «Мельница»:

ул. Прапорщика Комарова, д. 32;

ул. Пихтовая, д. 4а;

ул. Нейбута, д. 67;

ул. Магнитогорская, д. 11;

ул. 4-я Круговая, д. 14а;

ул. Калинина, д. 273;

ул. Луговая, д. 22-26/223;

проспект 100-летия Владивостока, д. 153а;

ул. Фадеева, д. 4б;

ул. Героев Хасана, д. 12;

ул. Нейбута, д. 85б;

проспект Острякова, д. 13;

ул. Невельского, д. 4, стр. 2;

ул. Днепровский переулок, д. 4а;

ул. Карбышева, д. 11;

ул. Иртышская, д. 17;

Народный проспект, д. 9;

ул. Некрасовская, д. 69;

ул. Баляева, д. 48а;

ул. Анны Щетининой, д. 9;

ул. Зои Космодемьянской, д. 27

ул. Мичуринская, д. 5

ул. Сабанеева, д. 15в

Ассортимент социальный в рамках программы «Город для людей» в магазинах торговой сети «Мельница»:

1 Молоко сгущенное «Супер цена» 370 г 8,5 % ГОСТ 34,00 2 Молоко сгущённое с сахаром «НН» ГОСТ 8,5 % 380 гр 34,00 3 Молоко «Ясный луг» 1л 2,5 % 49,00 4 Мука «Алейка» 2 кг 44,00 5 Масло «Семёновна» подсолнечное 5 л 320,00 6 Макаронные изделия «Алейка», вермишель № 2 1 кг 35,00 7 Макаронные изделия «Алейка», гребешок 1 кг 35,00 8 Макаронные изделия «Алейка», перья рифленые 1 кг 35,00 9 Макаронные изделия «Алейка», ракушка 1 кг 35,00 10 Макаронные изделия «Алейка», ригатоны № 25 1 кг 35,00 11 Макаронные изделия «Алейка», рожки № 7 1 кг 35,00 12 Макаронные изделия «Алейка», рожки витые 1 кг 35,00 13 Макаронные изделия «Алейка», сапожок 1 кг 35,00 14 Макаронные изделия «Алейка», спагетти 1 кг 37,00 15 Макаронные изделия «Алейка», спираль 1 кг 35,00 16 Геркулес «Алейка» 400 г 18,00 17 Овсяные хлопья «Алейка» НТВ 400г 18,00 18 Гречка 1 кг 28,00 19 Перловая 1 кг 19,00 20 Пшеничная 1 кг 19,00 21 Пшено 1 кг 26,00 22 Сахар-песок 1 кг 39,00 23 Масло «Алейка» подсолнечное нерафинированное 1 л 69,00 24 Соль «Тыреть» высший сорт помол № 1, 1кг 13,00 25 Чай «Король джунглей» СТС 500 г 149,00 26 Рис «Хорольский» 1 кг 41,00 27 Горошек зелёный «Фрау марта» ж/б 310 мл 39 28 Нектар «Привет» в ассортименте 0,95 л 43