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Во Владивостоке еще одна торговая сеть меняет ценники
Во Владивостоке продолжают мониторинг цен на социально значимые продукты
Магазины сети «Мельница», расположенные во всех районах Владивостока, присоединились к обновлённой программе социальной поддержки населения городской администрации «Город для людей» и снизили цены на социально значимые продукты. Яркие ценники, обозначающие продукты по социальной цене, с логотипами программы уже появились в 23 магазинах сети «Мельница», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Суть программы «Город для людей» в том, что в магазине на определенный список товаров, занимающих важное место в продуктовой корзине горожан, установлены цены ниже существующих. Социальные продукты на прилавках обозначены специальными яркими ценниками с логотипом программы «Город для людей». По социальным ценам здесь можно приобрести хлеб, соль, крупы, макароны, молоко, растительное, сливочное масло и другие продукты. В ходе реализации программы список товаров будет корректироваться по составу и уровню цен. Это зависит от востребованности продуктов, сезонности, марки, видов товаров и других характеристик.
«Мы понимаем всю важность работы, которую ведёт администрация города в рамках социальной поддержки населения,– подчеркнул предприниматель, владелец торговой сети «Мельница» Михаил Бобыкин. – Поэтому присоединились к программе «Город для людей», чтобы предложить жителям Владивостока продукты питания по сниженным ценам. В первую очередь, это поддержка социально-незащищённых слоёв населения. Был определён ассортимент продуктов, которые являются наиболее социально значимыми. Это более двух десятков наименований востребованной продукции. Будем и дальше работать над расширением ассортимента и снижением цен в рамках программы».
«Перезагрузка программы социальной поддержки населения «Город для людей» состоялась в ноябре 2017 года, - отметила заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина. - Программа даёт возможность приобретать социально-значимые товары первой необходимости по социальным ценам. На постоянной основе мы производим мониторинг цен и продолжаем работу по вовлечению в программу «Город для людей» новых участников».
Напомним, первыми к обновлённой программе социальной поддержки населения «Город для людей» присоединились 14 супермаркетов торговой сети «Реми».
Администрация Владивостока приглашает стать участником программы все желающие магазины. Список участников – не ограничен. По вопросам вступления в программу необходимо обращаться в управление экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока по тел. 2614-493, 2614-160.
Адресный список магазинов «Мельница»:
-
ул. Прапорщика Комарова, д. 32;
-
ул. Пихтовая, д. 4а;
-
ул. Нейбута, д. 67;
-
ул. Магнитогорская, д. 11;
-
ул. 4-я Круговая, д. 14а;
-
ул. Калинина, д. 273;
-
ул. Луговая, д. 22-26/223;
-
проспект 100-летия Владивостока, д. 153а;
-
ул. Фадеева, д. 4б;
-
ул. Героев Хасана, д. 12;
-
ул. Нейбута, д. 85б;
-
проспект Острякова, д. 13;
-
ул. Невельского, д. 4, стр. 2;
-
ул. Днепровский переулок, д. 4а;
-
ул. Карбышева, д. 11;
-
ул. Иртышская, д. 17;
-
Народный проспект, д. 9;
-
ул. Некрасовская, д. 69;
-
ул. Баляева, д. 48а;
-
ул. Анны Щетининой, д. 9;
-
ул. Зои Космодемьянской, д. 27
-
ул. Мичуринская, д. 5
-
ул. Сабанеева, д. 15в
Ассортимент социальный в рамках программы «Город для людей» в магазинах торговой сети «Мельница»:
|
1
|
Молоко сгущенное «Супер цена» 370 г 8,5 % ГОСТ
|
34,00
|
2
|
Молоко сгущённое с сахаром «НН» ГОСТ 8,5 % 380 гр
|
34,00
|
3
|
Молоко «Ясный луг» 1л 2,5 %
|
49,00
|
4
|
Мука «Алейка» 2 кг
|
44,00
|
5
|
Масло «Семёновна» подсолнечное 5 л
|
320,00
|
6
|
Макаронные изделия «Алейка», вермишель № 2 1 кг
|
35,00
|
7
|
Макаронные изделия «Алейка», гребешок 1 кг
|
35,00
|
8
|
Макаронные изделия «Алейка», перья рифленые 1 кг
|
35,00
|
9
|
Макаронные изделия «Алейка», ракушка 1 кг
|
35,00
|
10
|
Макаронные изделия «Алейка», ригатоны № 25 1 кг
|
35,00
|
11
|
Макаронные изделия «Алейка», рожки № 7 1 кг
|
35,00
|
12
|
Макаронные изделия «Алейка», рожки витые 1 кг
|
35,00
|
13
|
Макаронные изделия «Алейка», сапожок 1 кг
|
35,00
|
14
|
Макаронные изделия «Алейка», спагетти 1 кг
|
37,00
|
15
|
Макаронные изделия «Алейка», спираль 1 кг
|
35,00
|
16
|
Геркулес «Алейка» 400 г
|
18,00
|
17
|
Овсяные хлопья «Алейка» НТВ 400г
|
18,00
|
18
|
Гречка 1 кг
|
28,00
|
19
|
Перловая 1 кг
|
19,00
|
20
|
Пшеничная 1 кг
|
19,00
|
21
|
Пшено 1 кг
|
26,00
|
22
|
Сахар-песок 1 кг
|
39,00
|
23
|
Масло «Алейка» подсолнечное нерафинированное 1 л
|
69,00
|
24
|
Соль «Тыреть» высший сорт помол № 1, 1кг
|
13,00
|
25
|
Чай «Король джунглей» СТС 500 г
|
149,00
|
26
|
Рис «Хорольский» 1 кг
|
41,00
|
27
|
Горошек зелёный «Фрау марта» ж/б 310 мл
|
39
|
28
|
Нектар «Привет» в ассортименте 0,95 л
|
43
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