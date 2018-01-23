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2000 тревожных кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" ждут приморцев

23 Января 2018, 12:05 | Приморье

Этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы

Режим порто-франко позволил реализовать проект еще одной компании в Приморье – ООО «Владтрек». Резидент уже приступил к оказанию услуг по установке модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили с пробегом, ввозимые в Россию, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Появление нового предприятия, реализующего проект по оснащению автомобилей системой экстренного реагирования при авариях, позволило удовлетворить спрос автовладельцев Приморского края на данное оборудование и повысить уровень автодорожной безопасности.

«Сегодня у нас в наличии две тысячи кнопок, этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы. Сейчас модулей “ЭРА-ГЛОНАСС” во Владивостоке хватает, поэтому все больше внимания уделяется качеству и стоимости предоставления услуги», –отметил представитель ООО «Владтрек» Алексей Животовский.

По его словам, в феврале 2018 года ООО «Владтрек» также планирует запустить испытательную лабораторию по диагностике конструкции транспортного средства и приступить к оказанию услуг по оценке безопасности транспортных средств с последующей выдачей свидетельств о безопасности конструкции.

Полная реализация проекта по предоставлению услуг на установку модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» и диагностику конструкции транспортного средства потребует инвестиций в размере 5,5 миллионов рублей. В настоящее время на предприятии уже создано девять рабочих мест, число которых должно возрасти до 21 на последующих этапах развития.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: авто  безопасность  ЭРА-ГЛОНАСС 



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