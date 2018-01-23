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Котельным Приморского края поддадут газу
Первыми «голубое топливо» получат муниципалитеты Приморья, расположенные вдоль трассы газопровода
Руководство Приморья намерено сдвинуть с мертвой точки программу газификации объектов энергетики, буксовавшую все последние годы. Это стало ясно по итогам недавней пресс-конференции с участием ответственного за ЖКХ вице-губернатора Гагика ЗАХАРЯНА. Зам. главы региона пообещал уже в апреле представить проект концепции развития жилищно-коммунального комплекса края на ближайшие годы.
По словам Гагика Захаряна, главой региона Андреем ТАРАСЕНКО поставлена задача максимально перевести котельные Приморья на газ в ближайшие три-четыре года. Этот вопрос обсуждался в конце декабря в ходе встречи руководства края с представителями ПАО «Газпром». В первую очередь перевести на газ котельные предполагается в муниципалитетах, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», а также в Находке, уточнил Гагик Захарян. Он отметил, что газовые котельные работают в 2-2,5 раз эффективнее, чем мазутные.
По словам директора департамента энергетики Приморского края Аллы ФОРТУН, в 2018 основное внимание планируется уделить котельным, находящимся в Уссурийске и в Надеждинском районе.
- Разработана проектно-сметная документация, часть ее уже получила положительное заключение госэкспертизы. Экономическая эффективность перевода котельных с мазута на газ подтверждается расчетами, - подчеркнула Алла Фортун. - Кроме того, в Уссурийском городском округе есть муниципальные котельные, которые работают на угле. Экономическая эффективность их перевода на газ - спорный вопрос, однако мы будем рассматривать этот вариант: Уссурийск развивается, и расположенные в центре города угольные котельные - это не совсем правильно и не экологично.
Вероятно, что «реанимировать» программу газификации приморской энергетики власти края заставило беспокойное начало нынешнего отопительного сезона, обнажившее проблему зависимости Приморья от привозного мазута. Гагик Захарян напомнил, что в начале декабря, когда он был назначен на эту должность, запас топлива для котельных в ряде муниципалитетов составлял два дня.
- Сегодня с учетом топлива, которое продолжает отгружаться, запас доведен до 47 дней, - проинформировал вице-губернатор.
Что касается директора «Примтеплоэнерго» Федора ЯРОШЕВИЧА, то он весьма расплывчато ответил на вопрос «ЗР» о мерах, предпринимаемых для нормализации финансовой ситуации на предприятии, а также попросил СМИ не «создавать противовес» между КГУП и некоторыми его контрагентами.
- Кредиты, которые мы имеем, за один-два дня не оплачиваются. Да, мы должны много. Но и нам много должны - 3 миллиарда рублей, - напомнил Ярошевич. - Но от того, что мы говорим про долги или предостерегаем кого-то, да еще и через средства массовой информации, толку не будет.
Добавим, что на минувшей неделе были подведены итоги электронного аукциона на оказание КГУП «Примтеплоэнерго» финансовых услуг по открытию кредитной линии с лимитом задолженности до 1 млрд рублей. Единственным участником и победителем конкурса, с которым планируется заключить контракт, оказался «Альфа-банк».
Александр САЛКОВ.
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