Как житель Приморья две Кореи объединяет

Что получит Приморье от развития отношений между Севером и Югом Корейского полуострова?

Глава думы Надеждинского района, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края Валентин Пак делится своими мыслями о том, что же сегодня происходит на Корейском полуострове

Все мировое сообщество сейчас пристально следит за новостями с Корейского полуострова. Впервые после двухлетнего перерыва состоялись официальные переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились, что КНДР примет участие в Зимних олимпийских играх 2018 года в Республике Корея, в Пхенчхане.

Как этот «спортивный шаг» со стороны КНДР может сказаться на дальнейшем политическом диалоге между Севером и Югом, на будущем Корейского полуострова? Мы попросили высказать свое мнение на этот счет Валентина ПАКА, главу думы Надеждинского района, председателя Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), известного общественного деятеля, миротворца, который даже во времена самых «холодных» отношений между КНДР и Республикой Корея умудрялся организовывать встречи дипломатов высокого ранга обоих государств.

- Валентин Петрович, что Вы испытали, когда узнали, что в новогодней речи КИМ Чен Ын сделал заявление о готовности КНДР участвовать в Зимней олимпиаде в Республике Корея?

- Душевное удовлетворение. Сегодня очень удачный момент, связывающий оба государства - Зимняя Олимпиада. Да еще если на церемонии открытия игр спортсмены Севера и Юга пройдут под флагом объединенной Кореи! Это белое полотнище с голубым силуэтом Корейского полуострова. Олимпийское движение по своей сути призвано объединять, а не разъединять.

- Большинство исследователей оценивают перспективы объединения Кореи в ближайшие годы довольно скептически.

- Думаю, этот процесс будет идти медленно, шаг за шагом. По причине постоянного вмешательства извне. Первая значимая попытка в этом направлении была сделана почти 20 лет назад, когда в июне 2000 г. состоялась историческая встреча лидеров разделенной нации КИМ Чен Ира и КИМ Дэ Чжуна в Пхеньяне, и была подписана Совместная декларация Севера и Юга. Обе стороны признали схожесть северокорейской идеи конфедерации Севера и Юга и южно-корейской инициативы формирования корейского общества. Очередной значительный шаг в развитии «солнечной политики» пытался сделать девятый Президент Республики Корея НО Му Хен (2003-2008 гг.), проводивший политику сближения Республики Корея с КНДР.

Главное, что состоялась встреча двух Корей напрямую, без «посредников». Сегодняшние обстоятельства позволяют Северной и Южной Корее без вмешательства «кураторов» провести переговоры по мирному объединению Кореи, на основе «национальной консолидации», о чем так давно мечтает корейский народ. Неотъемлемая часть этого процесса - встреча разделенных семей. Надо сказать, что первая такая встреча состоялась еще в 1985 году.

Объединение Кореи устраивает и нас, россиян. Во-первых, на границе с соседним государством исчезнет очаг напряженности. Во-вторых, это положительно скажется на развитии экономики российского Дальнего Востока. У нас появятся новые транспортные возможности. На Корейский полуостров «зайдут» газопровод, новые железнодорожные и автомобильные магистрали, более активное развитие получит туризм, разносторонний бизнес. Мы получим новые огромные возможности в развитии отношений как с Севером, так и с Югом.

- Что нужно для объединения Кореи помимо доброй воли Севера и Юга?

- Невмешательство государств-«кураторов», которые используют территорию Корейского полуострова для военного влияния, чтобы сохранить свои геополитические интересы. Рано или поздно корейский народ все равно воссоединится. И произойдет это мирным путем.

- Вы верите в силу народной дипломатии?

- Я занимаюсь вопросами объединения корейцев более двадцати лет. У меня была мечта проехать из Владивостока до Пусана практически через весь Корейский полуостров, с заездом в Пхеньян и Сеул. Эта мечта сбылась. В 2014 году я, в качестве одного из руководителей, участвовал в автопробеге «Россия - Корея», мы пересекли весь Корейский полуостров. Надо было видеть, как сердечно встречали нас сельские жители на Севере, несмотря на то, что была глубокая ночь. Как ждали нашего финиша ранним утром в Пусане представители власти, бизнесмены, священники, простые люди на Юге.

Самый волнующий момент был, когда мы пересекали демаркационную линию. Четыре километра, которые политики не могли преодолеть за 70 лет, мы проехали за 20 минут. Вот что может сделать народная дипломатия. Она может открыть границы, заставить замолчать пушки. Потому что все народы хотят жить в дружбе, растить детей, общаться со всем миром.





Международный автопробег «Россия-Корея-2014» (Владивосток- Пхеньян-Сеул – Пусан). Священная гора Пэктусан.





Международный автопробег «Россия-Корея -2014». Выверяется маршрут.





Конечный пункт международного автопробега «Россия-Корея- 2014» город Пусан.

- Вы поедете на зимние олимпийские игры в Пхенчхане?

- Теперь обязательно поеду. Участие в Олимпиаде Северной Кореи привлекло интерес всего мира. Сегодня известно, что из КНДР прибудет демонстрационная команда спортсменов по тхэквондо, сотрудники Национального олимпийского комитета КНДР, болельщики и группа поддержки: танцоры и музыканты, представительная правительственная делегация. Сеул даже готов снять на время Олимпиады определенные санкции с Пхеньяна.

- Вы продолжаете соблюдать давнюю традицию - устраивать восточный Новый год?

- Непременно. На этот раз праздничное событие будет отмечаться 15 февраля в городе Артеме уже в 16-й раз! По давно заведенной новогодней традиции, здесь будут присутствовать генеральные консулы КНДР и Республики Корея, Вьетнама, Японии, США, Индии, представители власти, диаспоры. Будут звучать праздничные поздравления. Концертную программу составят творческие коллективы разных государств. Завершится празднество хороводом дружбы, который родился здесь и так полюбился всем гостям.

Встреча восточного Нового 2017 года (слева направо): Генеральный консул КНДР - Им Чхон Ир, Валентин Пак, Генеральный консул Республики Корея - Ли Сок Пэ.



Встреча восточного Нового 2017 года. Хоровод дружбы.



Интервью подготовила Лариса РЕКОВА.