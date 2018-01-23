Приморью готовят новую ТЭЦ

Главный энергетик страны пожаловался на удручающее состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке. По его словам, оно даже хуже, чем в европейской части.

Глава «РусГидро» донес до Президента идею строительства Артёмовской ТЭЦ-2. Проект строительства в Приморском крае Артёмовской ТЭЦ-2 вновь актуален - управляющее энергетикой Дальнего Востока ПАО «РусГидро» предложило включить долгожданный объект в программу модернизации дальневосточных энергообъектов за счет средств, высвобождающихся в результате завершения проектов ДПМ (договор о предоставлении мощности).

«Компании «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро» - «Золотой Рог») – это регулируемые компании, где только тарифные источники, поэтому практически все компании Дальнего Востока сегодня дефицитные, кроме «Дальневосточной распределительной сетевой компании». Все кредиты, которые они берут сегодня на закупку топлива, на ремонт, они берут или под поручительство «РусГидро», или путем внутригруппового займа, который мы даем. Надо окончательно принимать решение, как дальше модернизировать тепловую генерацию на Дальнем Востоке, потому что просто так займами с «РусГидро» мы ее не сумеем модернизировать», - сказал глава «Русгидро» Николай ШУЛЬГИНОВ на встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ.

Главный энергетик страны пожаловался на удручающее состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке. По его словам, оно даже хуже, чем в европейской части.

«Поэтому ваши поручения по поводу программы модернизации тепловой генерации за счет использования источников инвестиций, высвобождаемых при реализации уже заключенных договоров о предоставлении мощностей в Сибири и европейской части, - мы считаем, что эта программа должна заработать на Дальнем Востоке. Потому что когда-то, когда документы принимались, Дальний Восток обошли. В европейской части сделали около 30 ГВт новых мощностей, на Дальнем Востоке этого нет. И мы считаем, что мы обязательно должны попасть в эту программу», - заявил Николай Шульгинов.

Среди планируемых проектов - замена выбывающих мощностей на 1300 МВт.

«Причем, два объекта – Хабаровскую ТЭЦ‑4 и Артёмовскую ТЭЦ‑2 – мы хотели бы не модернизировать в старых корпусах 30‑х годов, а все же построить новые. Проектные решения на эту тему есть. И я буду настойчиво предлагать обсуждение этой программы, чтобы эти два объекта, в качестве даже пилотных, презентовали на Дальнем Востоке», - сказал глава «РусГидро».

Досье "Золотого Рога": Сегодня самой крупной электростанцией в Приморье является Приморская ГРЭС (входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). Артемовская ТЭЦ - одна из старейших станций Дальнего Востока. Станция входит в состав филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», обеспечивает более 40% потребности Приморья в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог», в настоящее время рассматривается возможность привлечения в проект по строительству новой Артемовской ТЭЦ китайской компании Beijing JHMK Technology Development LTD, в активе которой строительство крупной электростанции с использованием солнечных батарей в Китае. По предварительным расчетам стоимость реализации инвестпроекта составит около 40 млрд рублей. При этом китайцев на данном этапе прежде всего интересуют сроки и условия возврата вложенных средств.

«Подготовьте свои предложения. Нужно найти такое решение, которое бы устраивало вас, энергетику в целом, создавало бы условия для развития, и не только для поддержания существующих мощностей, но, может быть, мы с вами тоже это обсуждали, в целом там избыточная генерация, но порайонно где-то ее не хватает. Поэтому надо на это посмотреть так, чтобы сделать программу мягкую, которая не ударяла бы по потребителям, но в то же время способствовала развитию энергетики на Дальнем Востоке», - ответил президент.

Глава «РусГидро» также проинформировал главу государства о создании механизма рефинансирования задолженностей «РАО ЭС Востока».

«Эта задолженность по кредитам, займам осталась по наследству от РАО «ЕЭС», часть сформировалась из‑за того, что тарифы были экономически необоснованными, не покрывали затраты на инвестиционные, ремонтные программы. Тарифы покрывали только текущую эксплуатацию, аварийно-восстановительные работы. Сегодня долги большие, долговая нагрузка большая. Поэтому, еще раз подчеркну, в рамках вашего (Владимира Путина – «ЗР») поручения разработан механизм, который предусматривает и допэмиссию акций «РусГидро», и выкуп этой эмиссии банком ВТБ, направление этих средств на погашение этой задолженности. Еще нужно консолидировать на «Востоке» все активы, есть такая задача. Конечно, этот механизм будет работать в том случае, если будет еще предоставлена гарантия государства, хотя бы часть этих обязательств «РусГидро» и его дочерних компаний. Надеюсь, что вы такой подход поддержите», - сказал Николай Шульгинов.

Отметим, что АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» уже получило на баланс электросетевое имущество АО «ДВЭУК» в Приморском крае. Сети были построены или реконструированы ДВЭУК в рамках подготовки к АТЭС-2012. Затем они находились в долгосрочной аренде ДРСК.

С 1 января 2018 года на баланс АО «ДРСК» перешли кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением от 6 до 110 кВ общей протяженностью 77,42 км, а также 6 подстанций трансформаторной мощностью 196,6 МВА.

«В целях исключения негативных последствий возникновения новой ТСО на территории Приморского края (увеличение тарифной нагрузки на потребителей, противоречие Стратегии развития электросетевого комплекса РФ), между АО «ДРСК», АО «ДВЭУК» и регулятором достигнута договоренность о приобретении указанного имущества в собственность АО «ДРСК» в 2017 году по рыночной стоимости с рассрочкой на 30 лет, тарифным источником оплаты является амортизация приобретаемого имущества», - пояснило «РусГидро».

Олег КЛИМЕНКО.