"Хаяттам" устроят звездопад

Концепция двух недостроенных отелей в Приморье уже устарела, а тут еще процедура подтверждения «звездности»

Госдума на прошлой неделе приняла закон о введении классификации объектов туристской индустрии: гостиниц, пляжей и горнолыжных курортов. Законом вводятся понятия «гостиница», «средство размещения», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей». Согласно нововведениям каждому отелю раз в три года придется проходить процедуру подтверждения «звездности», например, отелю Hyundai во Владивостоке, первому на территории Дальнего Востока получившему сертификат «5 звезд», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке.

Закон, как ожидается, должен вступить в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. Выданные до дня вступления в силу закона аттестаты аккредитации, свидетельства о присвоении категорий действуют до окончания сроков их действия.

Досье "Золотого Рога": Гостиничная классификация – это комплекс мероприятий, в ходе которых устанавливается принадлежность той или иной категории и последующее присвоение соответствующего статуса средству размещения.

Тонкости аккредитации

Закон наделяет органы государственной власти РФ в сфере туризма новыми полномочиями, в том числе по утверждению положения о классификации гостиниц (утверждается правительством РФ), правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей гостиниц (утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

Кроме того, такие органы власти после вступления в силу закона получат полномочия по установлению порядка аккредитации организаций, присваивающих «звезды» объектам туристской индустрии, по проведению их аккредитации и ведению перечня таких организаций.

Закон вводит поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России - с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.

Законом также вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Так предлагается установить срок действия аттестата аккредитации - 3 года.

Согласно закону аккредитованная организация осуществляет классификацию указанных объектов туристской индустрии на всей территории РФ (при условии уведомления органа государственной власти субъектов РФ, на территории которого планируется осуществлять соответствующую классификацию).

По результатам классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей выдается свидетельство о присвоении определенной категории, действующее три года с даты принятия соответствующего решения.

Предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

За нарушение этого запрета вводится предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, либо за предшествующую дате выявления правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров в предшествующем календарном году, но не менее 50 тыс. рублей.

Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, осуществляется уполномоченным Ростуризмом с учетом требований правительства РФ.

«С 2019 года будет проводиться тотальная классификация всех средств размещения по всей стране, по единым стандартам, едиными органами, в единые сроки. Единственное исключение, которое есть в законе о классификации - это детские лагеря, санатории, общежития и кемпинги. Все остальное будем переписывать, выдавать свидетельства и спрашивать за качество предоставляемых услуг», - пояснил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил ДЕГТЯРЕВ.

Досье "Золотого Рога": Во всем мире классификация отелей проводится на основании аттестата, полученного средством размещения во время очередной проверки независимой экспертизой. На данный момент существует около 30 видов систематизации. Самыми же распространенными являются следующие типы «звезды». Все отели делятся по категориям, каждому из которых присваивается уровень в несколько «звезд». Чем больше их у гостиницы, тем выше уровень комфорта и количество дополнительных услуг, которые она может предложить клиенту.

«Звезды» против баллов

Всеобщей системы классификации гостиниц сегодня в принципе не существует. В одной стране это могут быть те же звезды, а в другой – буквы или баллы, причем уровень их может значительно отличаться. Если говорить о государствах, расположенных в разных уголках мира, то, к примеру, гостиница «3 звезды» в Египте по уровню обслуживания будет стоять на одну-две ступени ниже, чем аналогичный отель в Испании на побережье Майорки.

Сложнее всего с классификацией гостиниц в Китае. По большому счету они делятся на гостиницы первой и средней категории, а также «люкс». Самым простым вариантом проживания здесь считается так называемый «постоялый двор», который можно сравнить с европейскими хостелами или общежитиями для студентов. Следующим экономичным видом ночлега может стать «дом для гостей», который по уровню сервиса можно сравнить с отелями в «2-3 звезды» по российским меркам. Более престижным местом проживания становится «винный дом», он будет соответствовать по обстановке и обслуживанию постояльцев гостиниц класса «3-4 звезды».

При этом только отели крупных международных гостиничных сетей используют общепринятую в других странах классификацию в соответствии с 5-звездной системой. Самыми престижными считаются Marriott, Hyatt и Shangri-La. Стоимость оплаты номера в этих отелях может достигать несколько сотен юаней за ночь. В Шанхае, например, имеются номера, стоимость которых составляет 10 тыс. юаней в сутки. Лучшими признаны гостиницы Китая, которые расположены на острове Хайнань.

При бронировании через интернет большинство букинговых компаний в целях облегчения задачи туристам сразу указывают категорию гостиницы в пересчете на звезды.

Hyundai показал пример

Во Владивостоке единственным отелем с сертификатом «5 звезд» является отель Hyundai, расположенный в центре краевой столицы. В конце прошлого года южнокорейская Lotte Group объявила о выкупе отеля у корпорации Hyundai, построившей и более 20 лет владевшей гостиницей.

Полностью отель должен перейдет в управление корпорации в феврале-марте текущего года, пояснил президент ООО «Владивостокский бизнес-центр» (управляющая компания отеля – «ЗР») КИМ У Чжун.

Также Lotte Group приобрела земельный участок в центре Владивостока, рассматривает возможность строительства на нем еще одной гостиницы.

Досье "Золотого Рога": Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио, в 1967 году группа начала работать в Сеуле. Lotte построила в Москве бизнес-центр «Лотте Плаза», пятизвездочный Lotte Hotel Moscow, а также пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге, который открылся в мае 2017 года.

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО предложил южнокорейским инвесторам обратить внимание на возможность приобретения еще одного отеля во Владивостоке - недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный.

Hyatt нуждается в переформатировании

Осенью прошлого года «Российский аукционный дом» (РАД) отменил аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный, назначенный на 9 ноября. Поручение об отмене торгов дал Андрей Тарасенко по итогам инспекционной поездки на стройку отеля. Вместо продажи решено достроить гостиницу.

«Мы сожалеем о принятом решении, - сказал гендиректор РАД Андрей СТЕПАНЕНКО. - В течение года над объектом велась активная работа - переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и road show на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, в том числе из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними».

Досье "Золотого Рога": В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы затянулись. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России.

По данным РАД, при строительстве отеля на мысе Бурный АО «Наш дом – Приморье» (оператор строительства двух пятизвездочных гостиниц во Владивостоке) был взят кредит в размере 1,9 млрд рублей у Сбербанка. Отель полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений. В состав комплекса входит здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м (218 номеров) и SPA-комплекс площадью 10,2 тыс. кв. м. Покупатель также получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Предложение руководства края по гостинице на мысе Бурном предусматривает возможность полного выкупа объекта согласно проведенной оценке. В этом случае приобретатель сам достраивает гостиницу в соответствие с собственной концепцией.

Второй вариант - создание совместного акционерного общества с участием администрации Приморья в АО «Наш дом – Приморье». При этом контрольный пакет акций СП должен принадлежать региону. Второй вариант предлагается для обеих гостиниц.

Эксперты отмечают, что отказ от сотрудничества с Hyatt несет дополнительные имиджевые издержки, а новые собственники активов, которые рано или поздно обозначатся, серьезно собьют цену, ибо концепция обоих отелей уже устарела и нуждается в переформатировании.

Досье "Золотого Рога":

Классификация гостиниц в России регулируется одноименным нормативно-правовым документом, вступившим в силу еще в 2007 году. В данном постановлении, в частности, прописана регламентированная схема проведения сертификации и условия группировки средств размещения. Классификация гостиниц в РФ производится по системе «звезд».

Процедура аттестации осуществляется исключительно на добровольной основе с привлечением сотрудников Центрального органа системы (ЦОС) Эта организация уполномочена Ростуризмом на проведение подобной деятельности.

Государственная система классификации разделяет средства на три основных типа и пять общепринятых категорий. Основные типы средств размещения: гостиницы, мотели и пр. с количеством номеров более 50; гостиницы, мотели и пр. с количеством номеров менее 50; дома отдыха, пансионаты и аналогичные средств размещения. Категории: пять звезд, четыре звезды, три звезды, две звезды и одна звезда. Устанавливаются следующие категории номеров средства размещения: высшая - сьют, апартамент, люкс и студия; первая, вторая, третья, четвертая и пятая категории.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.