Владивостоку необходима долгосрочная градостроительная политика

Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.

Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с Евгенией КРАВЧЕНКО, архитектором и дизайнером, человеком, который в силу своей профессии по-особому ощущает пространство и каждым своим проектом помогает заказчикам открыть новые возможности в создании комфортной среды обитания.

- Евгения, ваша работа позволяет судить о человеческих настроениях. Можно ли говорить, что сегодня Владивосток становится городом, жители которого, понимая его перспективы, стремятся укореняться, рассчитывают, что и следующие поколения семьи будут жить и работать здесь? Каковы ваши ощущения?

- Дальний Восток вообще переселенческие территории, и ощущение временности здесь у многих преобладает. Но это проблема, строго говоря, не Владивостока, а страны, непоследовательности политики в отношении этого региона, который то активно с множеством привилегий для его новых жителей заселялся, то вдруг становился никому не нужным… Получилось, что у целого поколения было утеряно желание здесь, как вы говорите, укореняться. Я вижу это и по общению с моими клиентами, которые строят дома, делают дорогостоящие ремонты… Но, увы, немногие из них делают это с твердой уверенностью, что это вложения и для следующих поколений семьи. Это особенно разительно ощущается по сравнению с теми работами, которые мы выполняем для клиентов в Иркутске (я сама родом из этого города). Там прямо чувствуешь, что они - коренные, они строят дома с прицелом на поколения вперед, делают дорогостоящий дизайн, покупают дорогую мебель - они собираются здесь жить всегда.

Во Владивостоке чаще другие настроения. Здесь, на мой взгляд, даже строя дом, человек, у которого «пошел» бизнес, держит в уме возможность в старости свернуть дела, все продать и уехать.

- Может быть, их выдувает нашим крепким морским ветром…

- Вы зря иронизируете! Не буду утверждать, что климат здесь главный аргумент, он не такой уж и плохой во Владивостоке. Но точно знаю, что человеку сложно жить в городе, застройка которого велась без особого учета климатической составляющей. Смотрите, Владивосток очень похож на китайский Далянь, но там ведь смогли сохранить лесистые сопки, наполнить город человеческим пространством, а мы вырубили все... Знаете, как сложно жить на сопках в микрорайонах массовой застройки конца прошлого века. Я в таком жила: с одной стороны мощная подпорная стенка, под которой должны играть дети, на уровне окон - дорога, постоянно машины. Это то ли армейские казармы, то ли больница - тяжелые казенные ассоциации. А человек это все считывает, плохо, когда дети растут в таком окружении… И очень сильные ветровые потоки, которые сбивают с ног. Застройка и климатическая составляющая сильно связаны, поэтому нужно очень бережно подходить к городской территории, у архитекторов огромная ответственность, поскольку они планируют город на столетия вперед!

- Я коренной житель и очень люблю Владивосток, мне очень нравится море изо всех окон…

- Согласна, Владивосток - город с очень сильной энергетикой. Если сравнить его с практически равнинным Хабаровском, то там даже у жителей другой менталитет, более флегматичный, что ли.

При этом нынешним владивостокцам, мне кажется, не хватает желания самим делать среду более комфортной. В этом плане тоже многое утеряно, ведь еще в середине прошлого века жильцы новых микрорайонов сами обустраивали дворы, исходя из своих представлений о красоте. Отсюда еще остались в старых дворах цветущие деревья, клумбы - все это было общим вкладом в окружающую городскую среду. Это нужно возрождать, человек должен участвовать в благоустройстве дома, нужно прививать детям чувство комфортного и красивого пространства. Это может дать хорошие результаты для будущего города: человек, который растет среди красоты, будет ее поддерживать вокруг себя всегда.

Пока же в городе много неблагополучных мест, где особняки соседствуют с сараями, а люди, которые начинают строить что-то новое, не могут выйти из привычных ограничений и не думают о том, как все это будет вписываться в окружающее пространство.

- Евгения, крейсеры на сопках, на ваш взгляд, плохо. Что тогда?

- Мне кажется, человеку очень важны атмосферность и сомасшбатность, что ли. Сегодня в мире проводится много исследований жизни городов. Урбанистика развивается быстрыми темпами, и этот тренд говорит о том, что в обществе все больше понимания того, что жизненное пространство - это особая ценность, которая определяет не только эмоциональное самочувствие граждан, но и успешность самих городов, их экономическое развитие. Мы сегодня об этом говорим применительно к будущему Владивостока, в котором целое столетие многое строилось хаотично. Но ведь так нельзя делать, сегодня это особенно очевидно.

Кстати, за границей есть примеры, когда в ряде городов полностью были снесены жилые микрорайоны, которые строились в средине прошлого века. Архитекторы, когда проектировали, думали, что дают людям ту среду, в которой им будет комфортно, легко коммуницировать между собой, все рядом. Закончилось все тем, что оттуда уехали те, кто зарабатывал, а поселились маргиналы. Создалась тяжелая среда.

- А у самих застройщиков меняются запросы? Я помню, в начале 90-х, когда зарабатывались первые капиталы, люди начинали строиться, появились безумные поселки из индивидуальных дворцов с башенками...

- Сегодня уже так не строят. Опыт, особенно ошибочный, самый важный учитель... Появилось много информации, журналов, в интернете можно о многом почитать, в те времена этого не было. Забавно то, что первые подобные новострои проектировали специалисты с прошлым опытом, когда все были заточены на проектирование маленьких квартир. Вот и получилось, что площадь дома вроде бы большая, в ней много комнат и нет простора. По существу, это были ошибки проектировщиков.

Теперь все строится более осознанно, люди понимают, что дом - это помимо больших вложений в строительство еще и дорогостоящее содержание. Должен быть обслуживающий персонал, потому что ты сам не сможешь убирать три этажа. Потом ты понимаешь, что у тебя неправильно запланировано пространство: появились внуки, и ты не можешь их носить на третий этаж, нужен хотя бы лифт, и так далее. Понимание приходит только через опыт. Невозможно объяснить, что так делать не надо, что нужно строить одноэтажный дом, что не надо покупать именно этот земельный участок, потому что на нем будет плохо…

- Сейчас тоже строятся коттеджные поселки, и если говорить об индивидуальном жилье, то, наверное, больше смысла селиться в них, чем строиться на уже существующей улице, это как пришивать новую пуговицу к старому кафтану...

- У нас с этим сложно, потому что мы не вкладываемся в инфраструктуру. Нет ни одного приличного поселка, где бы была изначально спроектирована и строилась вместе с жильем вся инфраструктура, включая улицы, проезды, пешеходные дорожки, ландшафтное озеленение и прочее, что должно быть в таком поселке. Люди пока не готовы нести затраты на содержание всего этого, вкладываться в общее - только в свое и за забором. Но мы придем к этому, я уверена, и тогда «падут» ужасные заборы, которыми сегодня вынуждены огораживаться новоселы.

На мой взгляд, это очень важно, чтобы появились именно такие открытые и доброжелательные микрорайоны и поселки. Это одно из условий, чтобы в город пришли инвесторы, в том числе иностранные, которым необходима привычная комфортная среда проживания. Нужно дифференцировать территории, так уже делается в Москве, Питере, больших городах, но на это, конечно, понадобится время.

- Сейчас такой подходящий момент - начало развития острова Русского. Как раз бы сделать там все как надо…

- Пока, как мне кажется, у людей, которые принимают решения, еще нет ясного представления о будущем этого замечательного места. Но начало освоения этой территории положено, и оно - правильное. Центром здесь уже стал университет, он - это концентрация знаний, молодости, новой энергетики. Особый вектор для развития острова задает и Русский мост, открывший путь к новому городскому пространству. Нужно время, чтобы осмыслить и оценить те изменения, которые здесь происходят, но представляется, что в итоге здесь будет создано что-то действительно значимое не только для города, но и для страны. И вы правы, открывая новую страницу в развитии Владивостока, важно не только мыслить современными архитектурными формами, но и учитывать прошлый опыт.

- Знаете, что тревожит - во Владивостоке нигилизм в отношении среды остается, мы продолжаем лишаться скверов, нет уверенности в том, что проснешься, а рядом с домом не вырублены деревья…

- Пока во Владивостоке, по существу, нет долгосрочной градостроительной политики. А она крайне необходима. В какой обстановке мы живем, насколько комфортно и гармонично окружающее пространство - это важнейшие условия, чтобы люди в дееспособном возрасте, умеющие зарабатывать деньги, компетентные, активные, планируя свою жизнь и жизнь своих детей, связывали ее с нашим городом. И тогда сам город может быть успешным, эффективно выполнять свою геополитическую миссию - и форпоста, и центра международного сотрудничества.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.