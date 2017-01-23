В Приморье увеличена скорость интернета в трех поселках Хасанского района

«Ростелеком» увеличил скорость интернета до 50 Мбит/с в поселках Зарубино, Посьет, Краскино Приморского края. Увеличение скорости стало возможным благодаря модернизации оборудования оптической сети, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Теперь жителям данных поселков доступна линейка безлимитных тарифов на скорости до 40 Мбит/с, а также уникальное предложение – тариф «Игровой» с максимальной скоростью до 50 Мбит/с. Подключая этот тариф, абоненты дополнительно получают ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре.

«Ростелеком» ведет планомерную работу по прокладке новых или модернизации устаревших линий связи. В Приморье в 2016 году оптическими сетями было охвачено 24 000 домохозяйств. Это позволяет предоставлять всем жителям региона равные условия в получении телекоммуникационных услуг. Теперь в отдаленных поселках клиенты могут получать современные услуги связи по доступным ценам», – отметил директор Приморского филиала «Ростелекома» Руслан Тулаганов.

Оптические линии дают возможность подключить «Интерактивное телевидение» и просматривать более 220 каналов, в том числе свыше 80 каналов в формате высокой четкости (HD). Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, вернуться к началу программы, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.