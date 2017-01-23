www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.67 р. 100 JPY: 51.98 р.
EUR: 63.73 р. 10 CNY: 86.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Новый год – новые условия лизинга!

23 Января 2017, 16:48 | Приморье

"Сименс Финанс" увеличивает инвестиции и снижает авансы на оборудование Siemens

Для поддержки клиентов "Сименс Финанс" улучшает экспресс – продукты. Новые условия будут особенно интересны компаниям, которые планируют покупку компрессоров и генераторов, оборудования для упаковки, промышленного холода, производства пластмасс. При наличии компонентов "Сименс" в таком оборудовании сумма инвестиций может быть увеличена в 2,5 раза. Авансовый платёж остаётся доступным: всего 10%. Важно, что компания готова предоставить финансирование даже на 7 лет.

Таким образом, теперь сумму в 25 млн руб. можно получить всего за 3 дня. Условия лизинга компания обновляет постоянно. Осенью ООО "Сименс" и ООО "Сименс Финанс" дали старт специальной акции, а с января в рамках этой программы доступен и возвратный лизинг для пополнения оборотных средств.

Как сообщили в "Сименс Финанс", цель очередного улучшения продуктовой линейки   сделать модернизацию оборудования "под ключ" более доступной. Для расчёта индивидуального проекта по финансированию достаточно оставить заявку на сайте, и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов "Сименс Финанс".  

 

"Сименс Финанс" во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 260 7777

www.siemens.ru/finance

 

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

www.facebook.com/SiemensFinance

 

ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное "Сименс", и оборудование с комплектующими "Сименс", финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики,  Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель "Сименс Финанс" составил 33,1 млрд руб, объем нового бизнеса за 9 мес 2016 (по методике Leaseurope)  - 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance    

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: siemens 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru