Новый год – новые условия лизинга!

"Сименс Финанс" увеличивает инвестиции и снижает авансы на оборудование Siemens

Для поддержки клиентов "Сименс Финанс" улучшает экспресс – продукты. Новые условия будут особенно интересны компаниям, которые планируют покупку компрессоров и генераторов, оборудования для упаковки, промышленного холода, производства пластмасс. При наличии компонентов "Сименс" в таком оборудовании сумма инвестиций может быть увеличена в 2,5 раза. Авансовый платёж остаётся доступным: всего 10%. Важно, что компания готова предоставить финансирование даже на 7 лет.

Таким образом, теперь сумму в 25 млн руб. можно получить всего за 3 дня. Условия лизинга компания обновляет постоянно. Осенью ООО "Сименс" и ООО "Сименс Финанс" дали старт специальной акции, а с января в рамках этой программы доступен и возвратный лизинг для пополнения оборотных средств.

Как сообщили в "Сименс Финанс", цель очередного улучшения продуктовой линейки – сделать модернизацию оборудования "под ключ" более доступной. Для расчёта индивидуального проекта по финансированию достаточно оставить заявку на сайте, и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов "Сименс Финанс".

"Сименс Финанс" во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 260 7777

www.siemens.ru/finance

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

www.facebook.com/SiemensFinance

ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное "Сименс", и оборудование с комплектующими "Сименс", финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики, Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель "Сименс Финанс" составил 33,1 млрд руб, объем нового бизнеса за 9 мес 2016 (по методике Leaseurope) - 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance