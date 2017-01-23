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Новый год – новые условия лизинга!
"Сименс Финанс" увеличивает инвестиции и снижает авансы на оборудование Siemens
Для поддержки клиентов "Сименс Финанс" улучшает экспресс – продукты. Новые условия будут особенно интересны компаниям, которые планируют покупку компрессоров и генераторов, оборудования для упаковки, промышленного холода, производства пластмасс. При наличии компонентов "Сименс" в таком оборудовании сумма инвестиций может быть увеличена в 2,5 раза. Авансовый платёж остаётся доступным: всего 10%. Важно, что компания готова предоставить финансирование даже на 7 лет.
Таким образом, теперь сумму в 25 млн руб. можно получить всего за 3 дня. Условия лизинга компания обновляет постоянно. Осенью ООО "Сименс" и ООО "Сименс Финанс" дали старт специальной акции, а с января в рамках этой программы доступен и возвратный лизинг для пополнения оборотных средств.
Как сообщили в "Сименс Финанс", цель очередного улучшения продуктовой линейки – сделать модернизацию оборудования "под ключ" более доступной. Для расчёта индивидуального проекта по финансированию достаточно оставить заявку на сайте, и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов "Сименс Финанс".
"Сименс Финанс" во Владивостоке:
ул. Западная, 7
Тел.: (423) 260 7777
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180
www.facebook.com/SiemensFinance
ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное "Сименс", и оборудование с комплектующими "Сименс", финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики, Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель "Сименс Финанс" составил 33,1 млрд руб, объем нового бизнеса за 9 мес 2016 (по методике Leaseurope) - 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance
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